Lev., vs. KKC .

Svojho času jedna z najpopulárnejších osôb rozhlasového vysielania v USA - Laura Schlesinger - ako praktizujúca ortodoxná židovka prehlásila, že podľa knihy Leviticus 18:22 je homosexualita ohavnosťou a nemožno ju tolerovať.

Za žiadnych okolností.

Nedlho potom bol na internete zverejnený otvorený list jedného z jej amerických poslucháčov ako reakcia na jej prehlásenie:

"Drahá dr. Laura,

ďakujem vám za to, že robíte tak veľa aby ste vzdelali ľudí ohľadne Božieho Zákona. Z vašej šou som sa veľa naučil a tiež sa o to snažím podeliť s toľkými ľuďmi, ako je možné. Keď sa napríklad niekto snaží obhajovať homosexuálny životný štýl, jednoducho ho upozorním na to, že podľa Leviticus 18:22 je to jasná ohavnosť... Koniec debaty.

Potrebujem ale od vás radu ohľadne niektorých ustanovení Božieho Zákona a o tom ako ich nasledovať.

1. Leviticus 25:44 napríklad stanovuje, že môžem vlastniť otrokov, mužov aj ženy, pokiaľ sú kúpení v susedných krajinách. Jeden môj priateľ tvrdí, že sa to týka len Mexičanov, no nie Kanaďanov. Môžete mi vysvetliť, prečo nemôžem vlastniť Kanaďanov?

2. Rád by som predal svoju dcéru pre neposlušnosť do otroctva, ako to stanovuje Exodus 21:7. Vie variť, ale šiť nevie, má 15 rokov. Čo myslíte, aká by za ňu dnes bola dobrá cena?

3. Leviticus 20:10 tiež vraví, že ak je niekomu manželka neverná, má byť zabitá. Je vhodným spôsobom tradičné kameňovanie, alebo niečo iné?

4. Podľa Leviticus 15:19-24 mám zakázaný kontakt so ženou počas jej obdobia menštruačnej nečistoty. Ako to zistiť? Snažil som sa opýtať, ale väčšina žien sa urazí.

5. Keď na oltári upálim býčka ako obeť viem, že to Bohu prináša príjemnú vôňu. Problémom sú moji susedia. Tvrdia, že tá aróma im nie je príjemná. Čo mám s nimi robiť?

6. Mám suseda, ktorý trvá na tom, že bude pracovať aj v nedeľu. Exodus 35:2 jasne stanovuje, že ho treba zabiť. Som morálne povinný urobiť to ja sám, alebo mám o to požiadať políciu?

7. Môj priateľ má pocit, že aj keď jedenie mäkkýšov je podľa Leviticus 11:10 ohavnosťou, je to ohavnosť menšia, než homosexualita. Ja s ním nesúhlasím. Existujú rôzne stupne ohavnosti?

8. Leviticus 21:20 stanovuje, že sa nesmiem priblížiť k Božiemu oltáru ak mám očnú vadu. Musím sa priznať, že nosím okuliare na čítanie aj do diaľky. Musím mať perfektný zrak, alebo je tu nejaká tolerancia?

9. Väčšina mojich mužských priateľov si strihá, alebo holí vlasy okolo temena hlavy, aj keď to Leviticus 19:27 zakazuje. Ako by mali zomrieť?

10. Z Leviticus 11:6-8 viem, že dotýkať sa kože mŕtveho prasaťa ma robí nečistým. Môžem aj naďalej hrať futbal, keď budem nosiť rukavice?

11. Môj strýko má farmu. Porušuje ustanovenia Leviticus 19:19 tým, že na jedno pole sadí dva rôzne druhy plodín, takisto aj jeho manželka tým, že nosí oblečenie ušité z dvoch rôznych vlákien (zmes bavlny a polyesteru). Tiež dosť hreší a preklína. Je ozaj nutné, aby sme sa namáhali zhromaždiť ľudí z celého mesta aby ho ukameňovali podľa Leviticus 24:10-16? Nemohli by sme ich radšej upáliť na malej rodinnej slávnosti tak ako to robíme s tými, ktorí spia so svojimi príbuznými?

Viem, že ste tieto veci extenzívne študovali, takže v týchto veciach ste skutočným expertom, preto verím, že mi môžete pomôcť.

Ešte raz Vám ďakujem za to, že nám pripomínate, že Božie Slovo je večné a nemenné.

Váš obdivujúci fanúšik James M. Kaufmann, profesor, Univerzita vo Virgínii."

Aby bolo jasné, Sväté písmo som asi šesť, či sedemkrát prečítal od začiatku do konca, čítam ho denne už asi 20 rokov, momentálne som pri prorokovi Izaiášovi. V žiadnom prípade sa nesnažím o zneuctenie, či nejaké vlastné vysvetľovanie významu. Verím ale tomu, čo sa píše v úvodných poznámkach k vydaniu, ktoré používam (SSV 2014):

" Bohom zjavené pravdy obsiahnuté vo Svätom písme boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého... Spôsob akým Boh vplýval na vznik biblických spisov je vyjadrený slovom inšpirácia. Boh... pôsobí ako svetlo v oblasti rozumu a slobodnej vôle ľudského autora. Ten však v plnej miere používa pri písaní svoje vlohy, kultúru, reč aj štýl a takto vyjadruje, čo mal v úmysle napísať."

Čo k téme vraví KKC? V odstavci 2357 hovorí o homosexualite ako o sexuálnej príťažlivosti medzi osobami rovnakého pohlavia a že s tým za žiadnych okolností nemožno súhlasiť. Nehovorí nič o tom, že aj tu môže ísť o cit hlbokej a úprimnej lásky, nielen o sex. V ďalšom odstavci sa píše: " Tento sklon, ktorý je objektívne poruchou, predstavuje pre väčšinu z nich skúšku. Treba k nim pristupovať s rešpektom, súcitom a citlivosťou." V pápežskej exhortácii "Amoris Laetitia" sa uvádza: "Chceme predovšetkým zdôrazniť, že každá osoba, bez ohľadu na jej sexuálnu orientáciu, má byť rešpektovaná s ohľadom na jeho, alebo jej dôstojnosť a má sa s ňou zaobchádzať ohľaduplne, pričom sa treba vyhnúť každému náznaku nespravodlivej diskriminácie, hlavne akejkoľvek forme agresivity a násilia. Rodinám, ktorých člen má rovnakú sexuálnu orientáciu, je nutné poskytnúť rešpektujúce pastorálne vedenie, aby tí, ktorí takúto orientáciu prejavujú, mohli dostať pomoc, ktorú potrebujú, aby mohli pochopiť a plne niesť Božiu vôľu v ich životoch."

Sväté písmo bolo napísané spôsobom a jazykom, použitím symbolov a prirovnaní, ktoré boli dané dobou, kedy boli jednotlivé časti písané, tak aby mu vtedajší ľudia porozumeli.

Keď sa jedného rabína pýtali, či verí v neomylnosť (infalibilitu) Biblie, odpovedal, že rozhodne áno, ibaže si myslí, že sme ju doteraz dostatočne nepochopili.

História zneužívania a prekrucovania jej slov to len potvrdzuje.

Milujem Knihu kníh. Ak sa mýlim, hádam mi Boh odpustí.

Si erro parce mihi Domine.