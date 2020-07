Čriepky odvšadiaľ.

Keď ma pri čítaní knihy, či pozeraní filmu zaujme nejaká myšlienka, hláška, alebo len slovné spojenie, často si ju zapíšem. Niekedy ju potom použijem pri písaní, či len pri rozhovoroch.

Je veľa takých, ktoré mi v priebehu času nikam nezapasovali. Niekedy si notes, kde sú zapísané prelistujem (väčšinou keď v stolíku hľadám niečo úplne iné), potom ho zase odložím. Takto sa mi nazbierala kôpka, s ktorou sa teraz chcem podeliť. Uvádzam ich bez nejakého triedenia, bez zdroja, pretože o väčšine z nich nemám šajnu, odkiaľ sa zobrali.

- Niekto má nápady geniálne, iný iba genitálne.

- Niekto používa zaujímavé slovné zvraty, iný iba slovné zvratky.

- Vysoká inteligencia často nedokáže pochopiť nízke pohnútky.

- Ak je za mnou tieň, tak predo mnou je svetlo.

- Boh nám nepomôže vyhnúť sa ťažkostiam, pomôže nám dostať sa cez ne.

- Dobrý vzťah by mal pridávať k nášmu životu, nie brať z neho. Mal by byť ako vzácny dar, nie ako ukradnutý majetok.

- Nemusíte vždy zachrániť svet. Niekedy stačí iba potešiť priateľa.

- Múdrosť a vedomosti sú dve rôzne veci.

- Je mnoho spôsobov ako zomrieť. Najhorší z nich je prežívanie.

- Peklo nepozná toľko nenávisti ako priemerní ľudia.

- Vyššia moc potrebuje na Zemi svojich pomocníkov.

- Násilie je posledným útočiskom neschopných.

- Pre chýbajúci klinec je stratená podkova, pre stratenú podkovu je stratený kôň, pre strateného koňa je stratený posol, pre strateného posla je stratená vojna, pre stratenú vojnu je stratené kráľovstvo.

- Úspech je schopnosť ísť od zlyhania k zlyhaniu bez straty nadšenia. (W.S. Churchill)

- Všetci máme radi "malých" ľudí a neznášame "veľkých". Ale všetci chceme byť veľkými.

- Staré sny boli dobré sny. Nesplnili sa, ale som rád, že som ich sníval.

- Keď niekto nevie, čo by mal robiť, mal by sa vyvarovať ničnerobenia.

- Na spôsobe akým človek víťazí sa prejavuje značná časť jeho charakteru. Na spôsobe akým prehráva sa prejavuje jeho charakter celý.

- Ak nie ste pripravený vyzerať ako hlupák, nikdy nezažijete nič úžasné.

- Úspech delí tých, ktorí ťažko pracujú od tých, ktorí len ťažko pracujú.

- Všetci za sex nejako platíme. Pri prostitútkach aspoň vieme koľko.

- Keď nerozumieme ako veci fungujú, neznamená to, že nefungujú.

- Ľudia sú v podstate ľudské tvory. Len niektorí sú svine.

- Som príliš starý na to, aby som sa nechal ovládať strachom z hlupákov.

- Svätý je hriešnik, ktorý to stále skúša.

- Sú dve veci na svete o ktorých by ľudia nemali vedieť ako sa robia: párky a politika.

- Ekonómovia sú tu na to, aby astrológovia popri nich vyzerali dobre.

- Mám za sebou skvelú budúcnosť.

- Najlepší spôsob ako zachrániť demokraciu je mať na nej účasť.

- Ak mám naraziť hlavou do múra, tak nech je to v plnej rýchlosti.

- Keď pád je jediná možnosť ktorá človeku ostáva, je dôležitý spôsob ako padne.

- Nikdy nepochybujte, že malá skupina mysliacich a odhodlaných ľudí dokáže zmeniť svet.

- Nie je to násilie niekoľkých čo ma znepokojuje, ale ľahostajnosť ostatných.

- Podmienkou pre zázrak sú ťažkosti.

- Pre nesprávnu osobu nikdy nebudeš cenný. Ale pre tú správnu budeš znamenať všetko.

- Muži bažiaci po moci ju takmer vždy dosiahnu, no takmer nikdy s ňou nedokážu zaobchádzať.

- Všetko sa nakoniec na dobré obráti. Ak to nie je dobré, tak ešte nie je koniec.

- Nenávisť stvorila na tomto svete veľa problémov, no ešte ani jeden nevyriešila.

- Osud je slovo, ktoré používame aby sme sa vyhli zodpovednosti za vlastné skutky.

- Absolútna poslušnosť vedie k otroctvu alebo k fanatizmu.

- Politici zostávajú profesionálmi len preto, že voliči zostávajú amatérmi.

- Odvážni nemusia žiť naveky, ale opatrní nežijú vôbec.

- Ľudia boli stvorení na to, by boli milovaní, veci na to, aby boli používané. Svet je dnes v chaose preto, lebo veci sú milované a ľudia zneužívaní. (Dalajláma)

- Jediný spôsob ako napraviť veľké veci, je napraviť tie malé.

- Sú veci dobré a zlé, veci zákonné a nezákonné. Nie vždy sa zhodujú.

- Nepýtame sa Boha "Prečo ja?" keď sa nám stanú dobré veci. Prečo by sme sa to mali pýtať, keď sa nám stanú tie zlé?

- Dôvera a lojalita sa nezískavajú propagandou ale splnenými sľubmi a pomocou.

- Povedz ľuďom čo si majú myslieť a stratíš ich. Povedz im ako sa majú cítiť a sú tvoji. (Roger Ailes)

- Je dobré stavať vzdušné zámky. Sú tam kde majú byť. Teraz len pod ne treba postaviť základy. (Thoreau).

- Život vôbec nie je dlhý; nikdy nie dosť. Len dni sú niekedy ozaj dlhé.

- Ten, kto nedokáže zmeniť svoj názor, nedokáže nikdy zmeniť nič. (Churchill)

- Môžeme triezvo uvažovať, keď si vypijeme?

- Postoj je malá vec, ktorá dokáže urobiť veľký rozdiel. (Churchill).

- Boj dáva životu zmysel, nie víťazstvo. Ak prestanete bojovať sami so sebou, prehrali ste. (R. Nixon)