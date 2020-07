Overtonovo okno.

Manažér konzervatívneho libertariánskeho think-tanku Mackinac Center for Public Policy v Michigane niekedy po roku 1990 potreboval presvedčiť možných finančných prispievateľov o zmysle jeho organizácie.

Vytvoril pre nich akúsi brožúru s posuvnou kartónovou časťou. Obsahovala rozpätie možných aktivít v jednej konkrétnej oblasti, ktoré siahalo od najmenej vládnych zásahov po najviac. Dosiahnuteľná je len časť aktivít danej škály, bez extrémov na oboch jej koncoch. Posúvaním kartónového rámčeka sa rôzne časti škály dostali do toho, čo nazval "okno politicky dosiahnuteľného."

Schéma Overtonovho okna.

Idey sú tu zoradené od spočiatku nemysliteľných, cez radikálne, prijateľné, dávajúce zmysel, populárne, až po realizovateľné v politickej oblasti.

Tento koncept dosiahol široké uplatnenie až po jeho smrti v roku 2003. V posledných asi desiatich rokoch sa využíva jednak na vysvetlenie ako sa idey a hodnoty v spoločnosti môžu zmeniť, jednak ako strategický nástroj na ich zmenu. Jadrom konceptu je, že politici sú obmedzení v tom, akú politiku môžu presadzovať, či podporovať. Vo všeobecnosti je to politika, ktorá je spoločnosťou široko prijímaná ako legitímna možnosť. Taká leží vnútri okna. Ak by politik podporoval to, čo leží mimo neho, riskuje stratu podpory voličov. Okno sa však môže posúvať, či zväčšovať, takže sa doňho môžu dostať idey, ktoré môže podporovať bez toho, aby ohrozil svoju znovuzvoliteľnosť. Rozpätie politických možností, ktoré sú k dispozícii je potom určované ideami, procesmi a zdieľanými normami a hodnotami v spoločnosti. Ak teda dokážeme ovplyvniť tie, dokážeme ovplyvniť konanie politikov, to čo sa v spoločnosti považuje za prijateľné.

Posúvanie Overtonovho okna od nemysliteľného, až po akceptovanú politiku.

Vytrubujte do sveta čo najhlasnejšie svoju ideu, akokoľvek absurdnú, či nepopulárnu, podporte ju množstvom výskumov, či "výskumov" a dôkazov, alebo "dôkazov". Dnešná teória, či idea, ktorá je na okraji záujmu sa zajtra môže stať bežnou vedomosťou tým, že posunie jemne nastavený stroj verejnej mienky. Takto možno kontrolovať moc v spoločnosti. https://antonkovalcik.blog.sme.sk/c/430565/strucny-navod-na-ovladnutie-sveta.html

Akokoľvek dnes neakceptovateľná myšlienka, či hodnota sa môže zajtra jednoducho stať prijímanou normou. Odskúšali si to napríklad v USA. V takej četovacej miestnosti "4chan" môžete anonymne zverejniť akúkoľvek fašizoidnú myšlienku, vytvoriť skupinu podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí myšlienku budú zdieľať a jej "čítanosť" podporovať trebárs aj použitím botov, miniatúrnych programov, ktoré sú schopné zvýšiť ju o tisícky čítaní, či zdieľaní za sekundu. Takáto obrovská "čítanosť" vzbudí pozornosť pravicových, či ultra konzervatívnych webových stránok, napríklad Breitbart, ktoré to budú omieľať ďalej, až natoľko, že sa dostanú do pozornosti napríklad konzervatívnej televíznej stanice Fox News, od nej do tlačených médií a stávajú sa štandardnou myšlienkou.

Vezmite si takú hudbu, či filmy... Dnes je prakticky štandardom hrubá vulgárnosť, nahota a sexuálne správanie, brutalita, ktoré boli pred pár rokmi nemysliteľné. Možno zatiaľ ani nie tak u klasických filmových štúdií ako u streamovacích služieb. Porovnajte si napríklad poslednú sériu "Designated survivor" s predchádzajúcimi. Cieľom je dnes šokovať, vyvolať emócie, nech už sú akékoľvek. Šok a emócie zvyšujú sledovanosť a teda príjmy z reklamy. Niektorí komentátori na You-tube označujú klipy pop music ako porn music. Prináša to ale obrovské príjmy, preto proti tomu nikto neprotestuje, nikto neodsudzuje. Skúste ale povedať na verejnosti pikantný vtip, napríklad o blondínkach a hneď ste sexista. O hnutí Me-too ani nevravím.

Hrubosť v komentároch na internete by sa dala krájať. Anonymita vyplavila ľudskú špinu, frustrácie a zlosť na čokoľvek. Samotný hnev nie je problém. Princípom ale je hnevať sa v správny čas na správnom mieste a na správnu osobu.

Pre niekoho nie je problém diskutovať o tom, ako sa za Slovenského štátu, či za tzv. komunizmu žilo dobre, či o tom, ako mal Adolf rád psy, či deti, či čo všetko urobil pre vojakov v Prvej svetovej. Bez toho aby sa spomenuli beštiálne činy, ktoré pri tom napáchali. Budeme o chvíľu tolerovať fašizmus?

Koľko ľudí dnes verí konšpiračným teóriám, dezinformáciám, vyloženým nezmyslom! Je jedno, či si ich vymýšľame sami, možno pre pobavenie, alebo aby sme si z niekoho vystrelili, alebo sú súčasťou cielenej hybridnej, informačnej vojny organizovanej a podporovanej súčasným kremeľským vedením. Zručne využívajú skutočné, či domnelé chyby demokratickej spoločnosti, vlád, Európskej únie. Polopravdy aj vyložené klamstvá sú na bežnom poriadku, šírime ich bez rozmýšľania, bez toho aby sme sa vôbec zamysleli nad tvrdeniami, či overili ich zdroje. Už nemyslíme na to, že tým podkopávame samotné základy spoločnosti, v ktorej existujeme, lojalitu občanov voči inštitúciám, či voleným orgánom. Ak si zaslúžia nemilosrdnú kritiku, tak poďme do toho, ale na základe zistených faktov. Nie na základe dohadov, lebo veď niet dymu bez ohňa, bez vetra sa ani lístok na strome nepohne a podobne.

A takto sa k moci môže dostať nebezpečný asociálny egomaniak, len preto že rozbil, či naširoko roztvoril to pomyselné okno, aby sa tam vošla hrubosť, intolerancia, rasizmus, klamstvo, kde pravda už nijak zvlášť nezaváži. Základná slušnosť akoby stratila akúkoľvek hodnotu. https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/trump-claims-database/

Poďme to okno trochu privrieť. Začnime tým, čo sme my sami ochotní tolerovať. Kým nie je neskoro.

https://www.mackinac.org/OvertonWindow

https://www.politico.com/magazine/story/2018/02/25/overton-window-explained-definition-meaning-217010

https://www.nytimes.com/2019/02/26/us/politics/overton-window-democrats.html

https://antonkovalcik.blog.sme.sk/c/486437/moze-za-to-volska-zaba.html

https://antonkovalcik.blog.sme.sk/c/448098/preco-nie-je-dobre-byt-hulvatom.html