Citizen Go? Stop!

Pred pár dňami sa na Facebooku objavila petícia organizácie CitizenGo, ktorá vyzýva ľudí podpísať sa pod výzvu vládam dvadsiatich najbohatších krajín sveta (G20), aby prestali financovať Svetovú zdravotnú organizáciu - WHO.

Po mojej reakcii, že v dnešnej situácii je to nebezpečná hlúposť a že aj v samotnom texte výzvy sú vyjadrenia, ktorí sa v lepšom prípade dajú nazvať nepresnosťami, v horšom hrubými klamstvami a manipuláciami, nastala ping-pongová diskusia, po ktorej som sa rozhodol, že sa na to pozriem bližšie...

Najprv k samotnej organizácii CitizenGo.

Je to ultrakonzervatívna španielska nadácia, ktorá s pomocou online platforiem predkladá petície po celom svete. Založená bola v roku 2013 ďalšou španielskou platformou - HazteOir, ktorá existuje od roku 2001. Predkladané petície sú v drvivej väčšine zamerané proti zväzkom párov rovnakého pohlavia, proti interrupciám, eutanázii, s jasným zameraním proti feminizmu a LGBT. Je aktívna napríklad aj v Afrike, kde bojuje proti dekriminalizácii homosexuality.

CitizenGo je v jadre široko rozvetvenej siete organizácii s podobným programom, je úzko prepojená s krajne pravicovou španielskou politickou stranou Vox ( https://www.independent.co.uk/news/world/europe/vox-andalusia-santiago-abascal-spain-steve-bannon-donald-trump-a8723121.html ). Je tiež v kontakte s rôznymi európskymi krajne pravicovými stranami, napríklad nemeckou Alternative fur Deutschland, talianskou Ligou a im podobnými. Okrem toho má napojenie na ultrakonzervatívnu tzv. katolícku mexickú tajnú spoločnosť El Yunque ( https://en.wikipedia.org/wiki/El_Yunque_(organization) ), ktorá má silné zastúpenie v tamojšej krajne pravicovej strane PAN.

Španielsky právnik Ignacio Arsuaga vo Februári 2001 založil HazteOir ako ortodoxne katolícku, konzervatívnu platformu pre online petície s hlavným zameraním na rodinu a vzdelávanie. V roku 2012 zorganizovala 6. svetový kongres rodín, rok na to, v auguste až septembri 2013, už vznikla nadácia CitizenGo so zameraním na nešpanielske krajiny. V máji 2014 sudca súdu prvej inštancie v Madride Lopez Castrillo potvrdil ako "dokázanú a uznanú skutočnosť" prepojenie HazteOir s El Yunque.

El Yunque začalo v roku 1953 v mexickom meste Puebla ako študentské hnutie so zameraním na boj proti komunizmu a liberálnej vláde. Po roku 1960, resp. 1970 založilo množstvo antikomunistických náboženských predsunutých skupín vo vysokoškolských areáloch, neskôr sa jeho členovia dostali do vedenia podnikateľských organizácií. Koncom osemdesiatych a deväťdesiatych rokov sa tieto skupiny integrovali a vytvorili konzervatívnu Stranu národnej akcie - PAN, ktorá sa po roku 2000 dostala do mexickej vlády. Podľa investigatívneho novinára Álvara Delgada, ktorý o sekte napísal knihu, je dnes politickou silou na národnej úrovni so značným vplyvom aj v Španielsku, ktorej cieľom je " brániť katolícku vieru, bojovať so silami Satana, násilím, alebo zabíjaním", ako aj ustanoviť kráľovstvo Božie v Mexiku pod mandátom Rímsko-katolíckej cirkvi. Toto má viac spoločného s fašizmom, než s učením Ježiša Krista, ktorým sa oháňajú. Delgado si za knihu vyslúžil národnú mexickú cenu a množstvo vyhrážok smrti. Podľa španielskeho denníka El País "verdikt madridského súdu prišiel po tom, čo si cirkev, zalarmovaná vplyvom, ktorý El Yunque nadobudla, objednala súkromnú správu o úlohe tejto organizácie v Španielsku. Dokument, ktorý dostala k dispozícii varoval o narastajúcom vplyve a ustanovení náborovej siete na získanie mladých ľudí na rôznych miestach, napríklad na Svätojakubskej ceste, či v náboženských školách. Boli pri tom zverejnené aj identity lídrov El Yunque v Španielsku. Medzi nimi bol Eduardo Hertzfelder, riaditeľ inštitútu rodinnej politiky." ( https://elpais.com/diario/2011/11/20/domingo/1321764759_850215.html ).

Riaditeľom a pokladníkom CitizenGo je Álvaro Zulueta, biznis manager s prepojením na El Yunque, aj španielsku kráľovskú rodinu ( https://www.foiaresearch.net/person/alvaro-zulueta ). V dozornej rade je niekoľko indivíduí s mnohoročnou históriou pôsobenia v ultrapravicových kruhoch:

-Rus Alexej Komov je spoločníkom ultraortodoxného oligarchu Konstantina Malofejeva, ktorý vedie vplyvný pravicový televízny kanál "Cargrad" a think tank "Katechon". Európska komisia, USA a Ukrajina ho obvinili z destabilizovania východnej Ukrajiny a financovania separatistického hnutia (Alexander Borodai, Igor Girkin).

-Luca Volonté - anti LGBT aktivista, ktorý má cez think tank Dignitatis Humanae Institute napojenie na Steve Banona, bývalého šéfa pravicových Breitbart News, zapleteného do škandálu s firmou Cambridge Analytica, ktorý bol aj šéfom Trumpovej prezidentskej kampane a šéfstratégom Bieleho domu, pokým ho Trump nevyrazil. Volonté je aj CEO nadácie "Novae Terrae Foundation", tiež financujúcej CitizenGo. Nadácia prijímala peniaze od subjektov, ktoré sa neskôr (2014) ukázali byť práčovňami špinavých peňazí z Azerbajdžánu a Ruska.

Nakoniec k tej petícii, ktorú som zmienil na začiatku.

Tvrdí, že WHO "obhajuje zabíjanie nenarodených detí (a nazýva to ľudským právom), presadzuje učebné osnovy, ktoré podporujú rodovú ideológiu a sexualizáciu detí na školách, šíri nepresné informácie o COVID-19 získané z komunistickej Číny, ... WHO šírilo čínsku propagandu o tom, že sa nenašiel dôkaz o prenose koronavírusu z človeka na človeka, všeobecné nosenie rúšok považovala za nezmysel, opakovane odmietala vyhlásiť stav verejného ohrozenia zdravia, či zákaz cestovania do a z Číny..." Následne petícia apeluje na členské štáty G20 aby sa pridali k USA a prestali financovať WHO kým táto neprestane vnucovať svojim členským štátom potraty a agresívnu sexuálnu výchovu. Podľa tvrdenia autora tohto bludného dokumentu "WHO aj v čase koronavírusu naďalej využíva poplatky daňových poplatníkov na:

-snahy presadiť potrat ako "ľudské právo"

-znižovanie ochrany života po celom svete

-podporu legalizácie prostitúcie

-potláčanie výhrady vo svedomí pre zdravotných pracovníkov

-tlak na lekárov aby vykonávali operácie na zmenu pohlavných orgánov aj u mladistných

-presadzovanie potratových tabletiek v zozname základných liekov

... a tiež (a toto je moje obľúbené tvrdenie) na propagovanie učebných osnov permisívnej sexuálnej výchovy, ktorá deťom od štyroch rokov predstavuje masturbáciu."

Čo k tomu dodať? Budúcnosť, nie tak vzdialená ukáže, či, kedy a aké chyby urobila WHO pri zvládaní pandémie COVID-19. Otázkou je aj aké sú v skutočnosti jej možnosti, či právomoci diktovať jednotlivým krajinám čo majú robiť. Samotné používanie rúšok doteraz spochybňujú vedci v mnohých krajinách, vrátane Veľkej Británie, či USA, kde dokonca prezident Trump porušil zákon štátu Michigan tým, že odmietol zobrať si rúško v uzavretom priestore. Nebol to náhodou on, ktorý sa snažil zakryť svoju vlastnú neschopnosť zvládnuť pandémiu tým, že zhodil vinu na WHO? Prečo majú USA k dnešnému dňu vyše 100.000 mŕtvych a vysoko cez jeden a pol milióna infikovaných?

Skutočná motivácia CitizenGo je zhrnutá v častiach petície, ktoré s pandémiou nemajú nič spoločné. Teda aspoň nie s pandémiou COVID-19. Ak by sme hovorili o pandémii obmedzenosti, bigotnosti, farizejstva, fašizujúcej ideológii, to by bolo niečo iné.

Až sa toto celosvetové utrpenie skončí, budeme ho mať za sebou, historici medicíny začnú študovať dáta, tí ktorí prežijú si s uľahčením vydýchnu. Ak sa tak stane možno aj pôjdu do chrámu poďakovať sa na prvom mieste Bohu. Na druhom mietse nebudú ideológovia z CitizenGo, ale lekári a zdravotné sestry. Vrátane WHO. Prečo?

Či sa nám to páči, alebo nie, je to jediná organizácia v celosvetovom meradle, ktorá má odborné, vedecké, ľudské a zatiaľ aj materiálne kapacity na to aby koordinovala a zvládala boj proti epidémiám, pandémiám akéhokoľvek druhu kdekoľvek na svete. Pravda, boj pri epidémii hlúposti a obmedzenosti musí každý z nás zvládnuť sám za seba.

A ak budúcnosť ukáže, že sa WHO, či jej vedenie dopustili chýb, ktorým sa mohli vyhnúť, nech sa vyvedú prísne dôsledky a následné poučenie pre ďalšie generácie.

Dovtedy však "Shut the f*** up!"

p.s.: https://primar.sme.sk/c/22416382/preco-sa-who-nevie-postavit-mocnostiam-silu-straca-pre-maly-rozpocet-a-dohlad-statov.html?ref=tit

Použité zdroje informácií: https://www.foiaresearch.net/organization/citizengo

https://www.opendemocracy.net/en/5050/the-rise-of-citizengo/

https://web.archive.org/web/20110711132953/http://guadalajarareporter.com/features-mainmenu-95/908-features/188-the-secret-society-that-wont-go-away.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Álvaro_Delgado