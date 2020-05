Základné práva a nič viac?

V decembri 1948 bola na Valnom zhromaždení OSN prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv. Stanovuje základné práva každého človeka a povinnosti členských krajín pri ich zabezpečovaní a ochrane.

Nevznikla teda tak, že nejaký jedinec či skupina prehlásila: "Toto sú moje (naše) základné práva. A vy ostatní držte huby, lebo ja som sa takto rozhodol." Ktokoľvek by si takto mohol nárokovať právo na čokoľvek, čo si zmyslí. Takýto postup je neprípustný, aj keď to prehlási hlava štátu, kráľ, prezident, či iba minister.

Napríklad prehlásenie, že interrupcia je základným právom každej ženy je takýmto neakceptovateľným postojom. Jeho prijatie by v praxi znamenala to, že žena má automatické právo na potrat v prípade, keď si myslí, že tehotenstvo a pôrod by jej "zničilo" postavu, poškodilo v kariérnom postupe, keby si chcela vyberať aké pohlavie bude mať počaté dieťa, či v prípade, že bude 20% pravdepodobnosť, že porodí dieťa napríklad s Downovým syndrómom, či dieťa nejako telesne postihnuté. Možných dôvodov by sa dalo nájsť ešte veľa. A nikto iný jej do toho nesmie kafrať. Ani manžel, partner, či otec dieťaťa. A už vôbec nie iní ľudia, či nebodaj štátne inštitúcie. Inak by to asi bolo v prípade, keď tehotenstvo, či samotný pôrod ohrozujú život matky, v prípade znásilnenia, či incestu.

Svoj postoj k interrupciám som vyjadril na inom mieste (https://antonkovalcik.blog.sme.sk/c/388430/potraty-ano-alebo-nie-alebo-o-prave-na-volbu-a-prave-na-zivot.html) Zopakujem tu len základné fakty: Na Slovensku pripadá v súčasnosti na 1.000 žien v plodnom veku necelých 13 interrupcií, čo je vyše 60-percentný pokles za posledných 10 rokov. Až 54 percent interrupcií na Slovensku absolvujú ženy vo veku nad 27 rokov. Ak sa v roku 1960 na Slovensku uskutočnilo viac než 29.000 potratov, maximum ich bolo v roku 1990 - viac, než 55.000. V roku 2009 počet interrupcií na Slovensku klesol na 17.553. Vo vekovej skupine 15 až 19 ročných ich bolo 1439, medzi 20 až 24 ročnými 3119, vo veku 25 až 29 rokov 4302 a najviac vo vekovej skupine 30 až 34 ročných žien - až 4.594.

Interrupcie pokladám za zlo. Ich zákaz taktiež, pretože nerieši problém. Skôr naopak, prispel by k väčšiemu zlu, ako to už ukázali historické skúsenosti. Ak jeho predkladatelia chcú dosiahnuť to, aby sa na Slovensku nevykonávali absolútne žiadne potraty, tak by mali vedieť, že už vopred je to odsúdené na neúspech.

Ich počet možno minimalizovať všeobecnou a odborne vedenou sexuálnou výchovou už koncom prvého stupňa základnej školy a takisto bežným používaním antikoncepcie. Nielen kresťanské cirkvi, ale ani iné inštitúcie nemôžu očakávať, že sa dnešný spoločenský trend zmení, že deti prestanú dospievať skôr, než kedysi, alebo že budú čakať s prvým pohlavným stykom do zodpovednej dospelosti. Už vôbec nie preto, že samotné cirkvi majú zakorenený problém so sexualitou vo vlastných radoch.

Argument, že ženy v prípade rozhodovania sa o interrupcii rozhodujú iba o vlastniom tele takisto neobstojí. Rozhodujú aj o živote či smrti bytosti, ktorú nosia takzvane pod srdcom. Aj keď to ešte nie je vyvinutý ľudský jedinec.

Je síce zarážajúce, že o tom v televízii diskutujú štyria muži, no aby rozhorčenie žien, ktoré tento fakt vyvolal nebolo len bohapustým farizejstvom, takejto diskusie by sa mali zúčastniť zástancovia aj odporcovia interrupcií, odborní lekári, psychológovia, bioetici a podobne.

Okrem iného by tu nemala chýbať diskusia o zodpovednosti žien pri rozhodovaní o ich sexuálnom živote a jeho možných následkoch. Samotné ciskvi a tí jedinci, ktorí tvrdia, že rozprávajú, či konajú v záujme cirkvi, či dokonca v súlade s Písmom, by tiež mali do diskusie prispieť reálnym pohľadom na ľudskú sexualitu, pohľadom, ktorý zodpovedá dnešnej dobe a nebude v rozpore s duchom Zákona.

Keďže sa dnes stále viac hovorí o rovnosti pohlaví, je zarážajúce, že sa nehovorí aj o právach mužov... Sú nejaké? Čo by sa stalo, keby nejaký minister prehlásil, že je základným právom muža nebyť žalovaný s odstupom desaťročí za to, že sa v mladosti na oslave narodenín snažil votrieť do pozornosti dievčiny, ktorú si vyhliadol, za pikantné vtipy, či ťapnutie po zadku? Čo keby tak súdy na Slovensku napríklad počas rozvodových konaní pristupovali rovnako k mužom aj ženám? Aby nedošlo k omylu, ženy majú mať rovnaké práva ako muži. V spoločnosti aj na pracovisku, či hocikde inde. Za rovnakú prácu rovnakú plácu. Kľúčom by tu malo byť "za rovnakú prácu". Nielen práva, ale aj povinnosti. Nemalo by sa stávať, ako sme toho často svedkami, že nežnejšia časť ľudstva protestuje, ak tá takzvane silnejšia s potešením hovorí o jej ženskosti, no pritom neváha svoju obdivovanú ženskosť využiť na získanie prospechu. Nemyslím tým len na zlatokopky.

S rozhovorov s mojimi kolegyňami v práci, či známymi viem, že v drvivej väčšine odmietajú extrémny feminizmus, trefne prezývaný feminacizmus. Záujmom žien viac škodí, než pomáha.

Ak v diskusii o interrupciách budú aj naďalej prevládať extrémne postoje, nikdy sa spoločnosť nedopracuje k žiadnemu výsledku. Iba sa bude zabíjať čas, ktorý by sa dal lepšie využiť riešením dôležitých a riešiteľných problémov, ktoré ťažia túto spoločnosť. Hlavne v dnešnej dobe.