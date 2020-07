M.G.T.O.W.

Veľké hnutia minulosti mali v jadre dva základné stimuly pre svoj vznik a prípadný rozkvet: 1. citové odmietanie a 2. ekonomickú škodu. Keď veľká skupina ľudí pociťuje obidvoje v tom istom momente, treba očakávať revolúciu.

No, možno nie revolúciu, ale rozhodne sa bude niečo diať. Lebo musí.

Keď nikto nenačúva, ľudia sa "odpoja" a začnú konať po svojom. Podľa kultového románu Ayn Rand sa to označuje aj ako " Ísť na Johna Galta", alebo jednoducho "ísť na Galta." Jednoducho ujsť od systému a žiť po svojom.

V roku 1970 bolo v USA ženatých 80% mužov vo veku 25-30 rokov a 85% 30-34ročných. V Roku 2007 to bolo len 40%, resp. 60%. Muži už nepokladajú manželstvo za rovnako dôležité ako kedysi. Podľa prieskumu Pew Researsch Center podiel žien vo veku 18-34 rokov, ktoré vravia, že úspešné manželstvo je jednou z najdôležitejších vecí pre ich život, od roku 1997 narástol z pôvodných 28% na 37%. U mužov to bolo naopak. Kleslo to z 35 na 29%. Celosvetovo klesá podiel manželstiev v spoločnosti, muži jednoducho nemajú dôvod ženiť sa, Veď prečo by sa mali, keď nie sú ochotní riskovať oveľa viac, než v minulosti, aby získali oveľa menej? Tak to tvrdia prieskumy verejnej mienky.

Viac než polovica manželstiev končí po niekoľkých rokoch rozvodom, pričom muži vždy ťahajú za kratší koniec. Muži si musia rozmyslieť či sa vôbec oženia, a hlavne s kým. Ani zákon, ani spoločenská klíma ich nepodporia ak sa rozhodnú zle. Ak majú žiť v zodratí z kože, v emocionálnej bolesti, bez psychologickej a právnej podpory, mnohí jednoducho uprednostnia neženiť sa. Realita rozvodového a rodinného práva vo svete hrá dôležitú úlohu v rastúcom odpore mužov proti inštitútu manželstva.

Keď sa nad mužnosťou v každom spoločenskom ohľade uškŕňajú všetci od médií cez politikov až po školský systém, muži si to zoberú osobne. Spoločnosť vraví mužom, že sú bezcenní úchyláci, ktorí zneužívajú mužské privilégiá, pričom ich súčasne spoločensky kastruje v prípade, keby mali jednať mužne, pričom sa ženy súčasne rozčuľujú, že sú muži zženštení? Ale no tak!

Jednoducho už nedáva zmysel spájať sa so ženami na dlhodobom základe, už vôbec nie v manželstve. Možno sa staneme civilizáciou slobodných jednotlivcov s príležitostným sexom a deťmi len po spísaní a notárskom overení právne podloženej zmluvy. Miera pôrodnosti klesá celosvetovo, v USA sa viac než polovica detí rodí nevydatým ženám, určite budú mať radšej menej detí, než by mali v manželstve. Bude sa rodiť dosť detí, aby sa udržal prirodzený rast populácie?

Prečo by sa muži mali snažiť zarábať viac keď je tu možnosť, že aj tak o všetko prídu pri rozvodovom konaní? Preto klesá počet mužov na univerzitách, vypadávajú z pracovného procesu a podobne. Keby sa to stávalo ženám, bola by vyhlásená národná kríza. Vyzerá to tak, že latka, ktorú mužom nastavujú ženy je tak vysoko, že sa neoplatí snažiť sa. Je logickejšie vzdať sa a robiť to, čo muža primerane uspokojuje. Možno videohry v pivnici, letecké modely, futbal, či nejaké to porno.

To je jedným s dôvodov, prečo sa po celom svete šíri hnutie MGTOW - Men Going Their Own Way (Muži, ktorí idú svojou cestou).

Nie je to hnutie ultrapravičiarov, ani supremacistov, ako sa to tvrdí napríklad na Wikipédii. Sú to muži, ktorí zaujímajú stanovisko založené na realistickom odhade čo z toho majú. Udržiavajú rešpekt k sebe samým nie tým, že sa riadia očakávaniami spoločnosti, ale ich odmietaním. Prečo? Lebo všetky klasické cesty vedúce k pozitívnej mužskej sebaidentifikácii sú preč. Ak tie nové neprinášajú možnosti vlastného rešpektu, či rešpektu od iných, treba ich ignorovať. Možno prinútiť muža aby padol za svoju vlasť, ak mu to prinesie rešpekt, no nemožno ho prinútiť aby sa zodral, riskoval svoju budúcnosť len preto, aby sa potom pozrel do zrkadla a videl Homera Simpsona.

Mnohí sa nielen popálili, ale ešte aj boli za to aj obviňovaní. MGTOW nie je o mužoch, ktorí majú problémy so ženami. Je o mužoch, ktorí majú problémy so systémom a s kultúrou, ktorá popiera, že vôbec existuje niečo také ako negatívna femininita, že existujú zlé ženy. Ak sa manželstvo rúca, čokoľvek muž dostane, tak mu treba. Nie sú to muži, ktorí už majú dosť žien, naopak. Aj pani Magda Vašáryová pred časom vyhlásila, že ženy tiež dokážu byť pekné svine. Sú všetky také? Rozhodne nie. No všetky môžu byť také, lebo im to zákon a spoločenské normy umožňujú.

13. januára 2012 sa pri pobreží Toskánska takmer úplne potopila výletná loď Costa Concordia. Na palube bolo 4.252 ľudí, 30 zomrelo, 64 bolo zranených, niekoľkých nikdy nenašli. Kapitán lode bol obžalovaný z toho, že opustil loď bez toho, aby pomohol pasažierom a informoval úrady. Veľká časť mužskej posádky sa riadila heslom že galantnosť zomrela a "každý sám za seba"; bežala kadeľahšie, bez ohľadu na pasažierov - vrátane žien a detí. Na Titaniku by ich za to zastrelili.

Mnohí ľudia, nielen v médiách, tým boli prekvapení. Nemali by byť. Ich správanie bolo len vyvrcholením toho, čo pod povrchom bublalo roky. Spoločnosť, médiá, vláda, ženy, rytieri na bielych koňoch označovali mužnosť za zlo a odstránili akúkoľvek motiváciu aby muži jednali ako muži. Mnohí tomu načúvali a konali podľa toho, čo sa im dostalo do uší. Každý zožne to, čo zasial.

p.s.: ironicky, nepísaná vojna prebieha aj na internete. Samozrejme, anonymne. Jednou z hlavných postáv meme-vojny je /pol/ Jedi Order. Je to online fórum, ktoré vymýšľa fejkové kampane aby si vystrelili z feministiek a ich podporovateľov. Vymysleli aj slávnu kampaň "Krvácajte slobodne" aby zistili, či ich dokážu presvedčiť, aby pri menštruácii nepoužívali vložky a krvácali voľne cez oblečenie. Ak to urobia, tak to vraj bude forma feministického aktivizmu a posilnenia hnutia. Chytili sa. https://zena.sme.sk/c/22028481/bez-tamponov-bez-vloziek-co-je-volne-krvacanie-a-mali-by-ho-zeny-skusit.html Ďalšia ich "kampaň" mala názov "Čúrajte za rovnosť"... https://knowyourmeme.com/memes/free-bleeding

