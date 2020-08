Momentky z dejín feminizmu.

História feminizmu nám vraví, že jeho prívrženci bojovali za rovnosť v oblasti príjmov, rasovú rovnosť, volebné práva a nadovšetko rovnosť oboch pohlaví.

Nie vždy to tak v skutočnosti aj bolo. Väčšina popredných predstaviteliek feminizmu v histórii bola zúrivými bigotmi, rasistkami, ktoré nijako neskrývali ani mizandriu, teda nenávisť k mužom.

Napríklad taká Mary Wollestonecraft, ktorá je pokladaná za pramatku britského feminizmu.

Mary Wollestonecraft

V roku 1792 publikovala jednu zo svojich prvých feministických kníh pod názvom "A Vindication of the Rights of Woman." Požadovala v nej viac sociálnej a morálnej rovnosti medzi pohlaviami. Zaujímavé je, že súčasne v nej aj kritizovala ženy. Uviedla, že citová nerovnováha spôsobuje, že ženy sú nestále vo svojich snahách a presvedčeniach, nie z nejakého závažného dôvodu, ale pretože zažívajú protichodné emócie a sú riadené nestálymi vášňami. Po tom, čo ako 38ročná zomrela, manžel napísal jej životopis, v ktorom odhalil jej milostné aféry, nelegitímne dieťa, mentálnu nestabilitu a niekoľko pokusov o samovraždu.

Elizabeth Cady Stanton.

Elizabeth Cady Stanton bola lídrom v počiatkoch amerického ženského hnutia. V roku 1868 predniesla prejav na zjazde za volebné právo žien vo Washingtone D.C. (Women´s Suffrage Convention). Na jeho začiatku prehlásila:

"Mužský prvok je deštruktívnou silou, odpornou, sebeckou, namyslenou, milujúcou vojnu, násilie, dobýjanie. Do materiálneho i morálneho sveta prináša rozvrat, neporiadok, choroby a smrť." (https://www.historyplace.com/speeches/stanton.htm). Ak by v tej dobe ozaj vládol patriarchát, tak by tieto slová nielen nikdy nevyslovila, no žiadna konvencia by sa nekonala. 27. decembra 1890 si do svojhio denníka zapísala: "My, ako pohlavie, sme nekonečne lepšie, než muži."

Vtip z éry sufražetiek.

Margaret Sanger.

Prominentnou, ikonickou feministkou v prvej polovici dvadsiateho storočia bola Margaret Sanger. Jej slová už vtedy vyvolávali značné kontroverzie a niekoľkokrát bola verejne označenáná ako genocidálna rasistka, ktorá sa pomocou sterilizácie a kontroly pôrodnosti snaží vyhladiť Afroameričanov v USA. Bola zástankyňou eugeniky. Mimochodom, je spoluzakladateľkou Planned Parenthood. Okrem toho, že vo svojom prejave 25. marca 1925 dala najavo svoju nenávisť voči chudobným a iným "nežiadúcim", 3. marca 1938 v prejave "Human Conservation and Birth Control" otvorene podporila hitlerovské zákony o nútenej sterilizácii na dosiahnutie rasovej čistoty a otvorene obhajovala prijatie podobných zákonov v USA. 10.decembra 1939 napísala list Dr. C.J. Gambleovi, členovi vedenia Birth Control of America, kde okrem iného uvádza "Nechceme, aby sa dostalo von to, že chceme vyhladiť černošskú populáciu." (https://genius.com/Margaret-sanger-letter-from-margaret-sanger-to-dr-cj-gamble-annotated)

Gloria Steinem.

Najväčšou hviezdou feminizmu druhej polovice minulého storočia bola Gloria Steinem. Podľa Jewish Woman´s Archive (https://jwa.org/encyclopedia/article/steinem-gloria) sa jej rodičia v roku 1945 rozviedli kvôli mentálnej poruche jej matky. Mala vtedy 11 rokov. Ako tínedžerka vystupovala v nočnom klube, kde za noc zarobila 10 dolárov. V roku 1946 bola minimálna mzda v USA 40 centov na hodinu. Gloria ako trinásťročná, ak robila v noci 4 hodiny, zarábala 2.50 na hodinu, čo je super zárobok pre neskúsené dievča pracujúce v nočnom klube v Tolede, Ohio.Zachránila ju jej staršia sestra, s ktorou sa presťahovala do Washingtonu D.C.

V roku 1956 promovala na vysokej škole, v Londýne absolvovala potrat a odišla na dvojročný pobyt v Indii. V roku 1958 bola naverbovaná do CIA aby vytvorilia a riadila "Independent Research Service," čo bola krycia firma financovaná CIA. Ako agent CIA v utajení naverbovala vyše sto členov, ktorí sa na príkaz CIA zúčastnili Medzinárodného Mládežníckeho Festivalu v roku 1959 vo Viedni a 1962 v Helsinkách. Jej prácu pre CIA a kredibilitu ako silnej nezávislej ženy kritizovala jedna z prvých radikálnych feministických skupín v USA "Redstockings". Okrem iného zistili, že Steinem vytvárala spisy na mnohých účastníkov zmienených festivalov. Sama to priznala v rozhovoroch pre noviny v roku 1967. Vyšlo najavo, že aj jej pobyt v Indii bol s najväčšou pravdepodobnosťou hradený CIA. V Helsinkách sa v roku 1972 zoznámila s editorom časopisu Esquire Clayom Felkerom, neskôr preňho pracovala v inom časopise v New Yorku. V roku 1972 spolu vytvorili časopis "Ms" (Miss= slečna). Felker ho kompletne financoval a pomohol aj s jeho rozbehom. Hneď po prvom čísle doňho finančne vstúpila megakorporácia Warner Communications vkladom jedného milióna dolárov, pričom si ponechali iba 25% vlastníctvo. Redstockings vo vlastnom náklade vydali knihu "Feminist revolution," kde bola aj kapitola o spolupráci Steinem - CIA. Rýchlo vypredali celý prvý náklad 5.000 výtlačkov. V snahe vydať viac kusov, oslovili veľké knižné vydavateľstvo Random House. To po preverení súhlasilo, že v júni 1976 dodá do kníhkupectiev 20.000 kusov. Steinem hneď na to vydavateľstvo navštívila a odovzdala im list od jej právnika, v ktorom sa im vyhráža, že ich bude žalovať ak z knihy neodstránia kapitolu o CIA. Nakoniec bolo vydaných 12.500 kusov z ktorých bola kapitola o CIA odstránená. Steinem ešte stihla založiť Národnú organizáciu žien (National Organization of Women), jedným z činov ktorej bolo udelenie ceny za odvahu Emme Sulkowiczovej, ktorá dokázateľne falošne obvinila spolužiaka zo znásilnenia. https://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_University_rape_controversy

Zatiaľčo sa historicky vyvinulo viacero vĺn feminizmu, možno ich v princípre rozdeliť do dvoch skupín:

- feminizmus voľby (individuálny feminizmus) - presadzuje individuálnu voľbu a osobné slobody jednotlivých žien nad tým, čo je dobré pre feministickú skupinu. Dnes ho podporuje väčina ženských celebrít.

- prienikový feminizmus (skupinový) - snaží sa pretlačiť feminizmus do hnutia za občianske práva, stanoviť hierarchiu, či akýsi rebríček ich potláčania. Čím viac je niekto utláčaný, tým je prínosnejší pre skupinu, či hnutie. Tento druh je silne zameraný proti predchádzajúcemu, snahou je získať kontrolu nad ženami ako skupinou ako protiklad k možnosti žien vybrať si vlastnú životnú cestu.

Obidve skupiny majú ale jedno spoločné: veria v existenciu sprisahania mužov za účelom systematického potláčania žien. Nazývajú to patriarchát.

Ale o tom na inom mieste - https://antonkovalcik.blog.sme.sk/c/540363/cervena-pilulka.html

Feministka:-My to dokážeme! Mizandrička:-Už žiadni muži! Nemýľte si ich.

p.s.: Na území amerického štátu Maine v roku 1639 fungovala výlučne dievčenská škola L´Ecole des Ursulines de Québec, chlapci nemali prístup. Funguje dodnes. 4.10.1639 sa Margaret Brent stala prvou zdokumentovanou vlastníčkou pôdy na území Ameriky. Guvernér kolónie Maryland, Lord Calvert, jej veril natoľko, že v roku 1647 sa stala správkyňou jeho majetku. Oberlin College v štáte Ohio prijímala ženy už v roku 1833. Prvou ženou, ktorá získala titul bakalára bola Catherine Brewer, promovala na Wesleyan College 16.7.1840 v Macon Georgia. Ako najlepšia z ročníka v roku 1849 na Geneva Medical School in Geneva, New York promovala Elizabeth Blackwell. V roku 1862 Mary Jane Patterson ako prvá Afroameričanka promovala na Oberlin College. V roku 1866 Lucy Hobbs ukončila štúdium na Ohio College of Dental Surgery a stala sa prvou zubárkou v USA. Ada Kepley ukončila štúdium práva na Union College of Law v Chicagu v roku 1870. Pred rokom 1900 v USA študovali ženy ny univerzitách tak ako aj muži. Pokiaľ ide o volebné právo, nemali ho ani všetci muži.

Keby sa niekto pýtal, tak okrem internetu som informácie čerpal aj z:

Helen Smith, PhD - Men on Strike

Bob Lewis - The Feminist Lie.