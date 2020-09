Monopol sociálnych sietí 2.

Všetci v Silicon Valley majú plno rečí o benefitoch neregulovaných trhov, sami však svoje investície v technologickej oblasti zakladajú na možnostiach monopolu.

Peter Thiel, zakladateľ PayPal a pravdepodobne najvplyvnejší zo všetkých technologických investorov v Údolí hovorí, že on investuje svoje peniaze výlučne do spoločností, ktoré majú potenciál stať sa monopolom.

Niektoré technologické firmy fungujú s krátkodobými stratami, nad vodou sa držia pomocou takzvaného venture kapitálu (https://cs.wikipedia.org/wiki/Venture_kapit%C3%A1l), pričom sa snažia o dominanciu na trhu. Napríklad Uber fungoval roky s miliardovými stratami. Keď už im na trhu neostanú žiadni konkurenti, ceny ktorými lákali klientov sa môžu nafúknuť.Po tom, čo sa už etablovali ako monopoly, robia všetko preto, aby v tejto pozícii aj ostali. Najväčšie technologické firmy (Big Tech) vynakladajú na výskum a rozvoj viac, než firmy v iných odvetviach. Ak hrozí, že im niekto bude konkurovať, majú dostatočnú finančnú rezervu, aby takúto firmu kúpili skôr, než ich môže ohroziť. Obmedzujú tak inováciu a konkurenciu, ktorá je vždy základom rozvoja trhovej ekonomiky.

Tak ako iní priemyselní obri v minulosti, aj oni premieňajú svoju ekonomickú silu na politický vplyv. Každý rok minú milióny dolárov v Londýne, Bruseli, či Washingtone aby tam získali vplyv a presadili vlastné záujmy: stretávajú sa s ministrami, posúvajú nápady tvorcom politiky, usporadúvajú luxusné pohostenia a oddychové aktivity. Spotreba firiem Big Tech na priamy lobbying sa dnes vyrovná väčšine ostatných odvetví v USA aj v Európe. V roku 2017 napríklad taký Google použil na lobovanie vo Washingtone viac, než akákoľvek iná spoločnosť - okolo 18 miliónov dolárov. Ostatné firmy tiež zvýšili svoju snahu v tejto oblasti. Ako vrtule sa točia otáčavé dvere, ktorými prúdia vysoko vzdelaní a motivovaní ľudia z technologických firiem do vlády a naopak.

Ak v roku 2007 boli banky a iné finančné inštitúcie, ktorých nenásytnosť spôsobila najhoršiu ekonomickú krízu od tridsiatych rokov, príliš veľké aby ich bolo možné nechať skrachovať, či súdne stíhať, dnes sú v tejto pozícii firmy Big Tech.

V angličtine sa to aj pekne rýmuje: "Too big to fail, too big to jail."

Firmy produkujú zisk tým, že využívajú svoje prostredie. Banské a naftárske firmy využívajú prírodné prostredie, sociálne médiá zase to spoločenské. To je obzvlášť "fuj", pretože tieto spoločnosti ovplyvňujú spôsob akým ľudia myslia, bez toho, aby si to títo uvedomovali. To prináša ďalekosiahle dôsledky pre oblasť fungovania spoločnosti, demokracie a volieb. Facebook a Google efektívne kontrolujú viac než polovicu príjmov za internetovú reklamu. Aby si túto dominanciu udržali, potrebujú rozšíriť svoje siete a zväčšiť ich podiel na získanej pozornosti užívateľov. Čím viac času strávia na ich platforme, tým sú pre tieto firmy hodnotnejší. Mimoriadna ziskovosť týchto firiem sa zväčša odvíja od ich schopnosti vyhnúť sa zodpovednosti ( a platbám) za obsah, ktorý na platforme ponúkajú. Tvrdia, že sú iba distribútormi informácií. Fakt, že sú takmer monopolnými distribútormi z nich robí podniky verejného záujmu, čo by ich malo podriadiť omnoho prísnejše regulácii, ktorá by sa zameriavala na zachovanie konkurencie, inovácií a férového, otvoreného a všeobecného prístupu. Internetové monopoly nemajú ani vôľu, ani sklony k tomu, aby chránili spoločnosť pred dôsledkami svojej činnosti.

Európska Únia používa inú definíciu monopolu v porovnaní s USA. Americký zákon sa zameriava primárne na monopoly vytvorené akvizíciami, pričom európske predpisy zakazujú zneužívanie monopolnej sily bez ohľadu na to, ako vznikla. Európa má tiež oveľa prísnejšie zákony chrániace súkromie a osobné údaje. USA si pre zmenu osvojili podivnú doktrínu: škodu spôsobenú zneužitím monopolnej moci merajú nárastom ceny, ktorú platia zákazníci za získané služby. Je ju takmer nemožné dokázať v prípade, keď väčšina služieb je poskytovaná "zadarmo."

Nebolo by dobré, keby niektoré z tých hviezdnych firiem z oblasti Big Tech, ktoré požívajú zákonnú, bezpečnostnú a inú ochranu poskytovanú spoločnosťou, niečo z toho vrátili v podobe služby verejnosti? Prvým krokom pre zlepšenie ich reputácie by bolo vedieť viac o tom, čo vôbec robia; v mnohých prípadoch možno budú musieť byť zmenené podnikateľské praktiky. Internetové a finančné firmy majú obrovský vplyv na zvyšok spoločnosti, stanovujú normy, podľa ktorých sú posudzovaní ľudia, aj celé firmy. Je načase stanoviť im vyššie štandardy.

