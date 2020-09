Umelá inteligencia. Čo s ňou?

Chlapík v bare sa chváli priateľom: "Umelá Inteligencia mi nikdy nevezme prácu. Iba idiot by ju robil."

Žarty bokom, pokroky vo výskume Umelej Inteligencie (UI) sú v pozadí počiatočných znakov prvej masovej paniky tohto storočia: strachu z toho, že vstupujeme do sveta v ktorom budú roboti robiť každú prácu, ktorú dnes robia ľudia. Budeme nezamestnaní. A to nevravím o návrhoch na konštrukciu bojových robotov.

Napriek hollywoodskym filmom a bulvárnym titulkom, žiadny stroj sa ani zďaleka nepribližuje úrovni ľudskej inteligencie, ktorú možno definovať ako "rovnaký výkon ako ľudia v sérii odlišných oblasti." Aj keď sa názory expertov v tomto ohľade rozchádzajú, väčšina z nich si myslí, že takúto úroveň inteligencie bude možné dosiahnuť najskôr o 50 až 100 rokov.

Skutočne sa niečo deje v oblasti takzvanej doménovo-špecifickej UI, kde sa používa technika nazvaná "strojové učenie" (SU). Ľudia nakŕmia algoritmy veľkým množstvom dát a učia ich čo každý vstup znamená. Z toho algoritmus dokáže odhaliť vzory, z nich potom môže napodobniť konkrétne ľudské správanie alebo vykonať špecifickú úlohu, či už je to riadenie auta mimo mesta, predpoveď počasia, známkovanie testov v škole a tak ďalej. https://www.youtube.com/watch?v=p2FeWen1LPA

Strojové učenie potrebuje pre svoj pokrok dáta a keďže sa ich dnes produkuje obrovské množstvo, napreduje pomerne rýchlo. Viac dát zlepšuje SU, čo mu umožňuje lepšie rozoznať zmysel nových dát, čo ho opäť zlepšuje a tak dookola. Samotná UI dosiahla zaujímavé pokroky v medicíne pri diagnostikovaní chorôb. Neznamená to, že bude treba menej lekárov, ale to, že budú menej času tráviť pozeraním sa na skeny a viac času sa budú môcť venovať pacientom.

Ani tí najlepší pracovníci z oblasti špionáže, či sledovania, nikdy nemali také možnosti, akými sa dnes môžu popýšiť sociálne médiá. Internet vecí zaznamenáva takmer každý moment a charakteristiku ľudského života. Zdravotné aplikácie, ktoré sledujú výšku, váhu, tep, počet urobených krokov, spolu s vyhľadávaním na Google a nákupmi na Amazone, môžu poskytnúť sociálnym inžinierom schopnosť poslať niekomu cez sociálne médiá správu v ideálnom čase na perfektnom mieste, keď sú na ňu najviac psychologicky citliví. Užívateľ sociálnych médií nebude tušiť, prečo sa mu správa objavila, no dátoví nadľudia áno.

Opäť sme tu pri strojovom učení. Pre sociálnych inžinierov môže byť nukleárnou zbraňou informačnej vojny. Pripomeňme si, že SU je schopnosť systémov učiť sa a zlepšovať na základe skúsenosti bez zásahu programátora. Aplikácie budú schopné prehrabávať sa v starých dátach a súčasných správach, aby potom navrhli dokonalú správu pre celú preferenčnú bublinu a presnú variantu pre každého jednotlivca v nej, ako aj to, kedy, ako a kam ju doručiť.

Keď sme my ľudia v styku s internetovými platformami, myslíme si, že sa pozeráme na videá s mačičkami a posty od "priateľov" v jednoduchom zásobníku správ. Čo vie len málo ľudí je skutočnosť, že za tými videami a správami je veľka a rozvinutá Umelá Inteligencia. Keď kontrolujeme správy, v skutočnosti hráme multidimenzionálne šachy s UI, ktorá má o nás dokonalé informácie. Úlohou UI je tu zistiť, aký obsah nás udrží vysoko motivovaných ostať v spojení a teda platformou speňažiteľných. Úspešné splnenie tejto úlohy vedie UI k tomu, aby nám ukázala viac toho, čo nás v minulosti nadchlo a teda prinútilo ostať v spojení. Na tých 1,47 miliardy užívateľov, ktorí sa každodenne prihlásia na Facebook bude mať upevnenie ich presvedčení, názorov, či záujmov po jednom, či dvoch rokoch, rozhodne slušný účinok. Nie na každého a v každom prípade, no dosť na to, aby to bolo efektívne pre reklamu a škodlivé pre demokraciu. UI firiem ako je napríklad Facebook, či Google, teraz zahŕňa zariadenia na predpovedanie správania, ktoré predvídajú naše myšlienky a emócie, založené na množstve dát, ktoré nazbierali. Roky lajkov, postov, zdieľaní, komentov a Skupín naučili facebookovu UI ako si monopolizovať našu pozornosť. Facebooku tak umožňuje vedieť o užívateľoch viac, než si dokážu predstaviť. Vďaka tomu môže teraz inzerentom ponúknuť mimoriadne vysoko kvalitné cieľové zameranie. Jeho účelom je vytvoriť takú reklamu, ktorá z tohto zacielenia vyťaží čo najväčšiu hodnotu v kúpených tovaroch, či službách, alebo v zmene myslenia.

Všetky tieto údaje na jednom mieste sú takmer dokonalým cieľom pre nekalé živly, aj v prípade, že sú "dobre chránené." Podnikateľský model Facebooku však stojí a padá na možnosti dať prakticky komukoľvek, kto je ochotný zaplatiť, možnosť tieto dáta využiť. Bez súhlasu užívateľov.

Skôr než sa technológia vyvinie ešte viac, bude potrebné zodpovedať niekoľko nevyhnutných otázok o UI. Modely na predvídanie správania sú stále funkčnejšie. Hodnota ich dátových súborov rastie s ďalšími pridanými údajmi. Jej určitú časť prinášajú činnosti o ktorých užívatelia pri kontakte s platformou ani neuvažovali a nad ktorými nemajú žiadnu moc. Užívatelia by mali mať rozhodujúci hlas pri využívaní ich citlivých osobných údajov. Dátové spoločnosti akéhokoľvek druhu by, podobne ako lekári u pacientov, či právnici u klientov, mali mať zákonnú povinnosť ochraňovať dáta užívateľov.

Ďalším problémom je vplyv internetových platforiem na podnikateľské prostredie. Google, Amazon aj Facebook sa poučili s učebnice pre monopolistov a okolo svojich kľúčových činností vybudovali "zóny so zákazom vstupu." Ich komerčný úspech zvýšil laťku pre vstup nových start-upov, ďalšie zábrany vytvorili pohlcovaním tých, ktoré by ich mohli konkurenčne ohroziť. Google získal YouTube, Facebook Instagram, WhatsApp a Oculus - firmu z oblasti virtuálnej reality, čím priškrtil prísun kapitálu pre prípadné nové start-upy v tejto oblasti.

Je dosť možné, že nasledujúcim prelomom v UI bude ďalšia generácia bezdrôtovej technológie - štandard známy ako 5G. "Zázrak" nebude v tom, že bude väčšia prenosová kapacita pre mobily, ale úroveň 4G za desatinu ceny. Bude ovládať Internet Vecí. https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_v%C4%9Bc%C3%AD . Ten už v súčasnosti existuje, no jeho fungovanie vyvolalo potrebu venovať sa tomu viac v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Jeho kritici bijú na poplach kvôli schopnosti Alexy od Amazonu a Google Home špehovať užívateľov. S nástupom 5G nebudú internetové platformy obmedzené na počítače a smartfóny. Budú mať prístup, asi aj možnosť ovládať celý rad elektronických zariadení, spotrebičov a áut, ktorými sú spotrebitelia obklopení. Nie je žiadny dôvod myslieť si, že Internet Vecí bude úplne neškodnou záležitosťou, pokiaľ to nebudú užívatelia a politici vyžadovať. Nikto napríklad dnes nevie, čo robia výrobcovia prvej generácie týchto zariadení s údajmi, ktoré nazhromaždili. Aj samotní vývojári a výrobcovia by mali privítať, ak budú od začiatku jasné pravidlá hry a hranice za ktoré nemožno ísť.

Ak využijeme prirodzenú ľudskú hlúposť, môžeme predbehnúť Ameriku.

Zdroj informácií: Jamie Bartlett - The People vs. Tech.

Clint Watts - Messing With the Enemy.

Roger McNamee - Zucked

