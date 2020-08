Biblia a humor.

Kardinál Walter Kasper vo svojom "Úvode do kresťanskej viery" v roku 1980 napísal nasledujúce slová:

"Nedostatok humoru a nedotklivosť, do ktorej sme my v dnešnej cirkvi a súčasnej teológií tak často skĺzli, je asi jednou z najvážnejších námietok, ktoré je možné vzniesť voči Kresťanstvu dnešných dní."

Existujú dva druhy príbehov. Rodičia rozprávajú svojim deťom o tom, ako sami vyrastali, akí boli dobrí, usilovní, poslušní... Niekedy potom starí rodičia rozprávajú o tom, čo rodičia skutočne robili, keď vyrastali. Jedni aj druhí rozprávajú rovnaké príbehy, obsah sa však mení. Rodičia sa snažia svoje príbehy očistiť od neželaných skutočností, starí rodičia rozprávajú pravdivejšie príbehy,bez vynechania háklivostí. Rodičovské príbehy predpisujú ideál, ktorý nemožno dosiahnuť, prarodičovské obsahujú viac humoru, dávajú nádej a plnosť života, tým, že zdieľajú skutočnosť, plnú nedokonalostí a nedostatkov, možno zahanbujúcich detailov, ktoré sú podobné tomu, čo poznáme z vlastného života a s ktorými sa môžeme viac stotožniť.

Biblické príbehy sú takýmito starorodičovskými príbehmi. Ježiš, sv. Pavol, aj Starý Zákon nám predkladajú príbehy s neobrúsenými hranami - neetické a dvojzmyselné postavy, nevyriešené problémy, či prekvapivé rozuzlenia. Uvádzajú patriarchov, matróny, nasledovníkov nie ako dokonale morálne a spoľahlivé osoby, ktoré ani zďaleka nedokážeme svojim životom napodobniť, ale ako osoby, ktoré sú často nemorálne, nespoľahlivé a povedané dnešným jazykom politickej korektnosti "intelektuálne znevýhodnené". To nám dáva nádej, že aj napriek našim chybám a nedokonalostiam, môžeme byť Jeho nasledovníkmi.

Koľkokrát Peter zaprel Ježiša? Trikrát. Vylúčili ho potom spomedzi nasledovníkov? Nie. Naopak, stal sa hlavou vznikajúcej cirkvi. Na začiatku Svätého Evanjelia podľa Matúša je vymenovaný rodokmeň Ježiša Krista. Tvoria ho postavy dobré, aj zlé, aj klamári a zradcovia vlastných bratov. Je tam aj prostitútka Rachab, praprababka kráľa Dávida, králi, aj obyčajní ľudia, tí, ktorí boli vernými služobníkmi boha Izraela, aj tí, ktorí Ho opustiili a slúžili iným bôžikom. Jeho predkovia boli rozhodne nedokonalí.

Keď to vidíme v súvislostiach, môžeme byť svedkami mnohých absurdných, či aj humorných situácií, nie však ak to vnímame mimo kontextu.

Nikde v Novom zákone sa neuvádza, že sa Ježiš smial, no neexistencia dôkazu neznamená dôkaz neexistencie. Vo svojom učení používal mnoho obrazov a prirovnaní, ktoré by boli komickými pre ľudí, ktorým ich rozprával, dnes ich však už tak nechápeme. Je to napríklad prirovnanie o ťave a uchu ihly, brvne vo vlastnom oku, zapálenej lampe pod obráteným košom, o stavaní domu na piesku, či o tom, že otrok by mal jesť pred domácim pánom (Luk. 17:7-10).

V príbehu o márnotratnom synovi je pre Ježišových súčasníkov absurdná až smiešna predstava, že by bohatý a mocný muž bežal naproti svojmu synovi. Spoločensky a kultúrne by ho to znemožnilo, bolo by to pod jeho dôstojnosť.

V príbehu o milosrdnom Samaritánovi je hlavným charakterom cestujúci Samaritán, príslušník národa, ktorým Židia opovrhovali, ešte k tomu obchodník s vínom a olejom, ktorými opovrhovali aj jeho vlastní rodáci. Takých ako on pokladali za podvodníkov a zlodejov. Zbitú obeť lupičov zaniesol do hostinca, teda na miesto, ktoré bolo v tej dobe pokladané za zlodejský brloh, takmer s istotou, že samotný hostinský bol tiež jedným z nich. Dnes by sme asi povedali, že bol prechovávačom ukradnutého tovaru. Keďže náš milý Samaritán vedel, ako to funguje v ich kruhoch, krčmára jednoducho podplatil, aby sa o raneného postaral. Tak sa morálnym hrdinom nestal ani kňaz, ani Levita, ktorých židovské náboženstvo zaväzovalo postarať sa o raneného pocestného, ale niekto, koho oni pokladali za ľudsky menejcenného.

Sväté písmo.