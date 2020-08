Pápeži a humor.

Historicky je možné rozoznať dva protichodné druhy teologických prístupov: teológia spásy a teológia stvorenia (Arbuckle).

Teológia spásy predpokladá, že príroda, vrátane ľudského tela, je vo svojej podstate skazená. Keďže všetky kultúry, ktoré sú výsledkom ľudských činov, sú morálne zvrátené, neexistuje možnosť, že by nám Boh v týchto kultúrach zjavoval niečo zo svojho dobra. Boh je Bohom ktorý počíta naše zlyhania a celú dobu nám hrozí trestom. Je to depresívna náuka, ktorá ak nie odsudzuje, tak prinajmenšom odrádza používanie humoru pri praktizovaní viery.

Teológia stvorenia je vybudovaná na viere, že sme všetci náchylní k hriechu, že zlo vo svete existuje, no prostredníctvom Božej milosti sa môžeme snažiť konať spravodlivo a súcitne. Podporuje používanie humoru pri teologických úvahách, pastorálnych činoch a bohoslužbe.

Druhý vatikánsky koncil priniesol dramatickú zmenu v prospech teológie stvorenia a v jej pastorálnych dopadoch. Úvodný odstavec hlavného koncilového dokumentu hovorí, že "Duch Svätý k nám hovorí prostredníctvom ľudských kultúr." Čokoľvek je v nich dobré, vrátane pozitívneho humoru, pochádza od Ducha Svätého.

Pápež sv. Ján XXIII v úvodnom príhovore okrem iného povedal: " Cítime, že musíme nesúhlasiť s prorokmi skazy... Všetko, aj rozdiely medzi ľuďmi, slúži k väčšiemu dobru Cirkvi." Pápež Benedikt XVI. vo svojej prvej encyklike Deus Caritas Est podporil teológiu koncilu. Uznával napríklad, že čo je dobré v láske medzi mužom a ženou, je manifestáciou prítomnosti Boha, slabým odrazom Božej lásky (agapé). Sv. Ján XXIII svojim vlastným zmyslom pre humor a oddanosťou tajomstvu vtelenia v každodennom živote a v rôznych kultúrach zmenil tvár pápežstva v očiach celého sveta.

Ján XXIII (Angelo Roncalli) bol korpulentným mužom, ktorý miloval život, dobré jedlo, bol dnešnou rečou "pohoďák", mimoriadne duchovne obdarený a so zmyslom pre humor par excellence.

Keď Monsignore Roncalli na nunciatúre v Paríži prijal vychrtlého francúzskeho katolíckeho spisovateľa a historika Daniel-Ropsa, povedal mu: "Drahý pán Daniel-Rops, obidvaja sa musíme modliť k Bohu a prosiť ho, aby zobral polovicu nadmerného tuku odomňa a dal ho vám."

Počas audiencie už ako pápež Ján XXIII. spoznal otca Pignatella, ktorý bol hlavným kaplánom talianskej armády a pod ktorým slúžil počas Prvej svetovej vojny, keď bol iba jednoduchým otcom Roncallim. Kaplán si kľakol, aby pobozkal pápežský prsteň. Po tom, čo pápež prijal túto poctu, postavil sa do pozoru, zasalutoval a s úsmevom sa hlásil: "Seržant Roncalli na váš rozkaz generál!"

Keď sa pápež Ján XXIII. raz prechádzal po Ríme, začul, ako nejaká žena, prekvapená jeho obéznosťou povedala: "Pane, ten je ale tučný!" Načo sa on otočil a nevinne poznamenal: "Madam, mali by ste vedieť, že konkláve nie je súťažou krásy."

Novo akreditovaný diplomat pri Svätej stolici sa pri prijatí opýtal Jána XXIII. koľko ľudí pracuje vo Vatikáne. Ten mu odpovedal, že nie viac, než polovica.

Kardinál Roncalli ako Apoštolský nuncius vo Francúzsku sa raz ocitol na bankete sediac vedľa dámy v príliš hlbokým výstrihom. Kaď bol podávaný dezert, ponúkol jej aby si zobrala jablko. Keďže zmienená dáma vyjadrila prekvapenie, kardinál jej povedal: "Len si ho zoberte, madam, prosím. Aj Eva až keď zahryzla do jablka zistila, ako málo má oblečené."

Pri jednej príležitosti už ako pápež povedal kňazom: "Nie sme tu na Zemi preto, aby sme strážili múzeum, ale aby sme obrábali záhradu kypriacu životom, ktorej je prisľúbená úžasná budúcnosť."

Pápež František v jednom rozhovore v roku 2018 povedal: "Je veľmi ťažké byť šťastný ak niekto nemá zmysel pre humor. Je nutné, aby sme sa nebrali príliš vážne."

Zo svojej skúsenosti ako kňaz a biskup pápež František objavil, že časť katolíckeho duchovenstva vynašla niečo, čo nazval ôsmou Sviatosťou - pastorálnu colnicu. Vysvetľoval to na príklade z praxe:

Mária bola slobodnou matkou s mnohými problémami a chcela dať pokrstiť svoje dieťa. S týmto zámerom šla na faru, no pomocný kňaz ju odmietol, pretože nebola vydatá. Tu pápež pokračuje: "Pozrite, toto dievča malo odvahu doviesť tehotenstvo do konca a čo našla? Zatvorené dvere! Odháňať ľudí od Pána, neotvárať dvere, to nie je zápal, či nadšenie! Kaď sme takíto, na tejto ceste, s týmto prístupom, nekonáme dobro pre iných, pre ľudí, pre Boží ľud." Potom ešte dodal:"Ježiš ustanovil sedem Sviatostí a my, s takýmto prístupom, sme ustanovili ôsmu - Sviatosť pastorálnej colnice!"

Často citoval G.K.Chestertona a jeho výrok, že život je príliš dôležitý na to, aby sme ho brali vážne. Priznal sa, že takmer 40 rokov sa každý deň modlí modlitbu sv. Tomáša Mora za dobrú náladu:

"Daruj mi, ó Pane, dobré trávenie a tiež niečo na trávenie. Daruj mi zdravé telo a všetko čo potrebujem aby som ho zachoval. Daruj mi jednoduchú dušu, ktorá dokáže oceniť všetko dobré, ktorá sa len tak ľahko nezľakne pri pohľade na zlo, ale skôr nájde spôsob ako vrátiť veci na správne miesto. Daruj mi dušu, ktorá nepozná nudu, šomranie, vzdychy a lamentovanie ani nadmerný stres kvôli prekážke zvanej "Ja". Daruj mi, Pane, dobrý zmysel pre humor. Dovoľ mi milosť pochopiť vtip, aby som v živote našiel trochu radosti a aby som bol schopný podeliť sa o ňu s druhými." (Umeleckejší preklad je tu https://spolukbohu.webnode.sk/modlitby/modlitba-tomasa-mora/ ).

1. Pápež Ján je jedným z mojich hrdinov, brat Leo. -Prečo bol takým veľkým? 2. Mal veľké srdce, veľké sny a miloval život. -A nikdy nezmeškal jedlo. 3. Správne. Nemrhal potravinami. - Kedy je obed?

