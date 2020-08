Neveriaci a humor.

Pápež František svojho času povedal, že si viac cení úprimného ateistu, než falošného kresťana. Možno s ním súhlasiť, alebo nesúhlasiť. No ak sa nad tým zamyslíme, niečo na tom je.

Dnes sa ľudia často oháňajú slovami ako "tolerancia", "pluralita" a podobne. Niekto trvá na tom, že sú to tie najväčšie čnosti. Nikto vám však nepovie, čo sa tým vlastne myslí. Tolerancia sa často nepokladá za nutnosť zaobchádzať s tými, ktorí majú názor iný než je ten náš s rešpektom a civilizovane. Pre niekoho znamená potvrdenie jeho vlastného názoru ako jediného pravdivého a správneho. Niekedy sa to nazývalo boľševizmus. Tolerancia neznamená, že uznávam iný názor ako pravdivý, ale že uznávam právo druhého mať, vyhlasovať a diskutovať názor odlišný od môjho. Týka sa to záležitostí náboženských, aj spoločenských. Humor nám to môže uľahčiť.

Ateista sa člnkoval na jazere Loch Ness v Škótsku, keď sa zrazu vynorila lochneská príšera a stiahla ho z člna do vody. V zúfalstve zvolal: "Panebože, zachráň ma!" Náhle všetko okolo akoby zamrzlo a zhora sa ozval hlas: "Stále tvrdíš, že vo mňa neveríš a teraz ma voláš na pomoc?" Ateista sa pozrel hore a odpovedal: "Pred chvíľou som neveril ani na lochneskú príšeru!"

Ateista bol na prechádzke v lese, keď sa pred ním zrazu objavil obrovský medveď. Otočil sa a utekal čo mu sily stačili. Keď ho medveď takmer držal v mocných labách, na chodníku sa zjavilo svetlo a čas akoby sa zastavil. Ozval sa hlas: "Celý život si ma popieral a teraz by si chcel aby som ti pomohol?" Ateista odpovedal: "Prepáč, Bože. Ak mi už nemôžeš pomôcť, tak aspoň zmeň toho medveďa na kresťana." Keď svetlo zmizlo, medveď si kľakol na zadné, zložil predné laby a ozval sa: "Požehnaj Pane mňa, aj toto jedlo, ktoré teraz požívať budem."

Otázka: "Kto je ateistický evanjelizátor?" Odpoveď: " Ten, kto chodí od domu k domu a ponúka knihu plnú nepopísaných strán."

Otázka: "Čo dostanete, ak skrížite ateistu so Svedkom Jehovovým?" Odpoveď: "Niekoho, kto klope na cudzie dvere bez akejkoľvek príčiny."

Dôkazom toho, že Boh má úžasný zmysel pre humor je fakt, že ateisti rozprávajú o Bohu takmer tak veľa, ako Kresťania.

Vedec - ateista prišiel k Bohu a povedal: "Vieme ako vytvoriť človeka bez Teba." Boh na to: "Dobre, tak ukáž." Ateista si kľakol na zem a začal zhŕňať kôpku hliny. Na to sa Boh ozval: "To nie... Prines si vlastnú hlinu."

Na múre domu bol veľký plagát: "Boh je mŕtvy. Nietzche." Vedľa niekto nasprayoval: "Nietzche je mŕtvy. Boh."

Na hodine prírodopisu učiteľ rozprával o veľrybách, keď sa s otázkou prihlásila malá Zuzka: "Môže veľryba prehltnúť človeka?" Učiteľ: "Nemôže, aj keď je oveľa väčšia než človek. V hrdle má zvláštne záhyby, ktoré jej pomáhajú filtrovať morskú vodu a planktón." Zuzka: "Na náboženstve sme sa učili, že Jonáša prehltla veľryba." Učiteľ, mierne nahnevaný: "Veľryba nedokáže prehltnúť človeka!" Zuzka: "Keď pôjdem do neba, tak sa na to Jonáša opýtam." Učiteľ: "A čo ak Jonáš šiel do pekla?" Zuzka: "Tak sa ho na to môžete opýtať vy."

Otázka: "Prečo nedokážu ateisti vyriešiť exponenciálne rovnice?" Odpoveď: "Pretože neveria vo vyššie mocnosti."

Na hodine prírodných vied prednášala učiteľka o evolúcii a Darwinovi. Malý Janko sa prihlásil: "Ja som si myslel, že človeka stvoril Boh." Učiteľka na to: "Môžeš nejakým spôsobom vidieť Boha?" Janko: "Nie." Na to učiteľka: "Tak potom Boh neexistuje." Janko sa v lavici obrátil k Jožkovi a povedal: "Môžeme vidieť mozog pani učiteľky? Nie. Tek teda neexistuje." p.s.: známejšou variantou riešenia tejto dilemy je odpoveď Bolka Polívku.

Ateista sedel v lietadle počas dlhého letu vedľa pomerne malého dievčatka. Opýtal sa jej: "Nechceš sa o niečom rozprávať? Rýchlejšie nám to ubehne." Ona na to: " A o čom by sme sa mohli rozprávať?" Odpovedal: " Napríklad o tom, že neexistuje Boh, nebo, peklo, ani posmrtný život." "Dobre," povedala. "To sú zaujímavé témy. Najprv vám ale položím jednu otázku. Kôň, krava aj jeleň jedia to isté - trávu. No jeleň potom vylučuje malé guľky, krava plochý koláč a kôň také zhluky. Prečo si myslíte, že to je?" Ateista prekvapený zvláštnosťou otázky odpovedal: "Hmm, to neviem." Na to dievča zareagovalo: "Ozaj si myslíte, že ste kvalifikovaný hovoriť o Bohu, nebi, pekle, či posmrtnom živote, keď neviete nič ani o ho.ne?"

-Zákaz vstupu ateistom. -Tomu neverím.

video //www.youtube.com/embed/VrwIs10XvKA

Zdroj dezinformácií: https://unijokes.com/atheist-jokes/

http://www.jokesclean.com/ChristianJokes/

http://www.jokesclean.com/ChristianJokes/