Veľký brat asi opäť nespí.

V roku 2018 sa tri z najväčších a najinovatívnejších spoločností ako o život pretekali o možnosť pretransformovať zdravotnú starostlivosť.

Odhliadnuc od finančnej pohnútky (je to globálne odvetvie v ktorom sa ročne otočí okolo 7 biliónov dolárov), každá z nich dúfala, že sa jej podarí to, čo sa im podarilo v iných sektoroch - nabúrať ho. Presne ako to urobili v maloobchode, hudbe a informáciách. Amazon, Google a Apple prišli na to, že by mohli zdravotnú starostlivosť poskytnúť efektívnejšie, promptnejšie, viac na mieru a lacnejšie. Dôvod, prečo tomu verili bol ten, že sú to technologické platformy. Stručná definícia vraví, že je to digitálny priestor v ktorom ľudia môžu produkovať a vymieňať tovary a služby. Je to niečo podobné ako turecká tržnica, ibaže nie sú obmedzené miestom ani časom. Rozdiel je ešte aj v tom, že platformy poskytujú služby zdarma, alebo len s minimálnymi nákladmi, pričom sa snažia narásť tak rýchlo ako sa len dá. Keď dosiahnu určitú veľkosť, môžu využiť výhody sieťového efektu. Nastáva vtedy, keď ľuďom dáva zmysel byť "tam", pretože všetci ostatní sú "tam". Polopate: "Musím byť na Snapchate, lebo všetci moji priatelia sú už tam." "Kto nie je na Facebooku, akoby ani neexistoval."

Platformy majú oproti tržniciam ďalšiu výhodu. Vedia kto sme, a sledujú nás - pokým sme tam, aj po tom, čo sme už odišli. Dokážu takto ušiť svoje služby presne na našu mieru a stále nám budú ponúkať veci o ktorých si myslia, že by sa nám páčili. Ako vytrvalý podomový obchodník. Na rozdiel od tržníc sú Google, Amazon, Facebook a iné digitálne platformy korporáciami, ktoré nielen ovládajú a riadia priestor, ale stanovujú pravidlá, riadia bezpečnosť a určujú tarify.

Pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, platformy už majú obrovský výhodu oproti ostatným poskytovateľom. Vlastnia osobné údaje miliónov, niektoré až miliárd uživateľov ich služieb. Pozitívnou možnosťou je šanca pomocou ďalšieho vývoja umelej inteligencie presnejšie a efektívnejšie diagnostikovať nemoci (https://sk.techinfus.com/novosti-texniki/ii-ot-google-sumeet-vyyavit-bolezni-glaz-cherez-kompyuternyj-snimok.html). Pri naháňačke za objavovaním nových diagnóz však môže dochádzať k chybám, porušeniu práv pacientov a k ignorovaniu sociálnych príčin zlého zdravotného stavu. Môže sa tiež stať, že pri snahe opustiť platformu, či takýto systém, ostane pacient bez nejakej časti starostlivosti, takže možno bude musieť byť pripútaný k platforme, či sa mu to páči, alebo nie. Pravdepodobne budeme musieť pri takomto systéme oželieť značnú časť súkromia. Platformy možno za nás budú rozhodovať aj v iných veciach a možno nám zakážu pohárik červeného, cigaretku či oškvarky, pretože to môže negatívne ovplyvňovať naše zdravie. Asi nás potom aj budú penalizovať zvýšením poistného, ak by sme podľahli pokušeniu.

Tieto prieniky digitálnych platforiem neexistujú len v oblasti zdravotníctva, no aj pri výučbe detí. Podobne ako v medicíne, aj tu by radi videli personalizované výukové plány ušité na mieru pre konkrétneho žiaka. Pre Gatesa, Zuckerberga a ich spriaznené duše nie je otázkou, či bude učenie založené na platformách, ale na ktorých.

Niečo podobné ako narušenie doterajšieho systému sa plánuje v oblasti verejnej dopravy napríklad prostredníctvom služieb Uber, či Lyft.

Pri výkone práva napríklad tajnostkárska technologická platforma Palantir podporuje niečo, čomu sa hovorí "policajná kontrola dátami." Má uzavreté partnerstvá s policajnými oddeleniami, napríklad v Los Angeles, s cieľom vytvoriť prehľadné elektronické tabule, ktoré budú zaznamenávať kriminálnu aktivitu, usmerňovať policajnú reakciu na ne a predpovedať budúce kriminálne činy. Konečným cieľom asi bude napojenie celej sféry verejných služieb a vytvorenie takzvaných inteligentných miest. Všetko sústredené na jednom mieste, jednej platforme, ktorá bude vedieť všetko o všetkom a o každom. Keď sa úrady začnú pri svojej činnosti spoliehať na komerčné platformy, do rúk im vložia značnú moc.

Okrem toho všetkého bude treba predpokladať, že platformy budú fungovať bez zádrheľov, čo zďaleka nie je isté, keď len zoberieme do úvahy ich históriu nezvládnutých a zanechaných experimentov v minulosti.

Vo Februári 2018 americké Ministerstvo spravodlivosi obžalovalo trinásť Rusov a tri firmy z manipulácie volieb, vrátane rozširovania falošného a rozvratného obsahu. Bol v tom zapletený hlavne Facebook, ale aj Instagram, Twitter, YouTube a PayPal. Samozrejme akúkoľvek zodpovednosť odmietli. V roku 2018 BuzzFeed zverejnil uniknuté memorandum viceprezidenta Facebooku Andrewa Boswortha z roku 2016, ktoré odstanilo akékoľvek pochybnosti o ich motívoch:

"My spájame ľudí. Bodka. Týmto je ospravedlniteľná celá tá práca, ktorú robíme kvôli rastu. Všetky sporné praktiky na získanie kontaktov. Všetky tie jemné jazykové variácie, ktoré pomáhajú aby boli ľudia vyhľadateľní priateľmi. Všetká námaha, ktorú podstupujeme, aby sme pritiahli viac komunikácie...Možno niekto zomrie pri teroristickom útoku koordinovanom našimi nástrojmi..." https://www.buzzfeednews.com/article/ryanmac/growth-at-any-cost-top-facebook-executive-defended-data#.upw3jdyR8

Už som tu spomenul firmu Palantir. Reklamné nástroje Facebooku boli napríklad použité pri zhromažďovaní údajov o ľuďoch, ktorí sa zaujímali o hnutie Black Lives Matter. Dáta podobného charakteru boli potom predané policajným oddeleniam cez tretiu stranu - firmu na monitorovanie a predaj dát Geofeedia. Zbieranie a predaj dát získaných kúpou nielen od Big Tech firiem prostredníctvom tretích strán a rôznych sprostredkovateľov je najrýchlejšie rastúcim odvetvím americkej ekonomiky.

Firmy vydávajúce kreditné karty aj spoločnosti starajúce sa o dáta z oblasti zdravotnej starostlivosti tiež bežne zhromažďujú, analyzujú a profitujú z osobných informácií ich užívateľov.

Internet Vecí zakomponoval zbieranie osobných údajov do mnohých aspektov ľudského života. Smart televízory zbierajú, analyzujú a predávajú osobné informácie o tom, kto ich vlastní a čo sleduje. To isté robia smartfóny a takzvané inteligentné autá. Fitness náramky zbierajú, analyzujú a predávajú informácie o používateľovi, jeho teplote, tepe a dýchaní. Alexa od Amazonu a podobné vymoženosti zachytávajú nielen osobné informácie, ale aj to, čo ľudia v ich dosahu povedali. Možnosti systémov na rozoznávanie tváre, pri ich nedokonalosti, sú vďačným prostriedkom na ich zneužívanie, pokiaľ sa dostanú do rúk mocenských štruktúr, či manipulatívnej vlády.

Vlády síce majú zákonom obmedzené možnosti sledovania a získavania osobných údajov o svojich občanoch, no privátne sprostredkovateľské firmy si s tým hlavu nelámu. Okrem toho v oblasti "záujmu národnej bezpečnosti" je veľmi ťažké zabrániť vláde aby si robila čo chce, aj keď to čo chce nie le legálne.

Najpodstatnejšou škodou takéhoto sledovania je to, že miesto proklamovaného účelu zabránenia násilným a teroristickým skutkom, bude hlavne postupne a nenápadne zužovať rozsah tolerovaného myslenia a konania, môže dochádzať k postupnému okliešťovaniu základných slobôd.

Tí, ktorí sledujú, budú mať moc aby klasifikovali tých, ktorí na tieto skutočnosti upozornia ako "nepriateľov štátu", ktorých je nutné preveriť.

p.s.: Vedeli ste, že jedným z najväčších experimentov v sledovaní správania ľudí a hromadenia osobných dát za ich súčasného naháňania na miesta biznisu, ktoré boli vopred zaplatené, bola hra Pokémon Go? https://www.youtube.com/watch?v=QL4bz3QXWEo

Zdroje informácií: Frank Pasquale - The Black Box Society.

Rana Foroohar - Don´t be Evil.

Martin Moore - Democracy Hacked.