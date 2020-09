Funkčný štát vs. krypto anarchia.

V jednom trojposchodovom dome v centre Prahy sídli "Inštitút Kryptoanarchie." Je to v podstate think-tank, ktorý organizuje stretnutia a spoluprácu programátorov, hackerov, libertariánov a krypto-anarchistov.

Pred niekoľkými rokmi usporiadal stretnutie, pozvánka ktorého uvádzala tézu, že "koncept autoritatívneho štátu je prežitkom. Rast zdieľaných ekonomík, digitálne kontrakty a kryptomeny urobia centrálne vlády neužitočnými. "

Inak povedané, krypto-anarchia je filozofickým prístupom, ktorý sa snaží obmedziť moc štátu širokým používaním šifrovacích metód. Poháňa ju úsilie o ochranu nášho súkromia online. Spochybňuje však základnú autoritu štátu, chce ho ohroziť až takmer do momentu kolapsu.

Koncom osemdesiatych rokov napísal mladý Kalifornčan Timothy C. May takzvaný "Krypto-anarchistický manifest," v ktorom uvádza, že s rozvojom počítačovej techniky dôjde ku "kompletnej zmene vládnej regulácie, schopnosti zdaňovania a kontroly ekonomických činností, možnosti udržiavať informácie v tajnosti, dokonca sa zmení podstata dôvery a reputácie."

Okrem iných vecí, May navrhol aj bezpečné kryptomeny, nástroj umožňujúci ľuďom surfovať po webe anonymne, neregulovaný trh, ktorý nazval "BlackNet", kde sa dá kúpiť a predať všetko bez toho, aby sa to dalo vysledovať a systém anonymného informátorstva. Vládne úrady v USA sa už okolo roku 2000 takmer vzdali šance dostať to pod kontrolu, no po 11.septembri získali nové a značne rozsiahle sledovacie právomoci v rámci boja proti terorizmu.

Dnes je Krypto-anarchia späť poháňaná rastúcim uvedomením si užívateľov internetu, že každý ich klik si niekto ukladá - Facebook, Google, ruskí hackeri a čert vie kto ešte. Anonymné webove prehliadače ako napríklad Tor, ktorý môže brázdiť vlny internetu bez toho, aby prezradil lokalitu užívateľa, sa stávajú stále populárnejšími. Existuje tiež množstvo šifrovaných aplikácií na zasielanie správ.

Najpopulárnejšou krypto-anarchistickou technológiou dneška je asi bitcoin (https://sk.wikipedia.org/wiki/Bitcoin). Stručná verzia jeho fungovania je asi takáto: množstvo bitcoinu je uložené na bitcoinovej adrese, kľúčom ku ktorej je unikátny reťazec písmen a číslic, ktorý môže byť uložený na webovej stránke, desktope, mobile, či len na kúsku papiera. Ktokoľvek si môže stiahnuť takzvanú bitcoinovú peňaženku, kúpiť bitcoiny pomocou klasickej meny z menovej burzy a použiť ich na nákup či predaj výrobkov a služieb spôsobom jednoduchým ako je obyčajné odoslanie emailu. Transakcie sú bezpečné, rýchle, bezplatné, bez sprostredkovateľov a ústrednej kontrolnej autority. Na založenie bitcoinového účtu nie je potrebné ani uviesť pravé meno.

Bitcoin je viac než len peniaze: je to nový spôsob nakladania s informáciami. Zakaždým, keď niekto pošle príjemcovi platbu v bitcoinoch, záznam o tom sa uloží v niečom, čo sa volá "blockchain". Je to v princípe obrovská databáza kde je uložená každá takáto transakcia aká kedy bola vykonaná. Tieto transakcie sa ukladajú do blokov, ktoré sú usporiadané chronologicky s tým, že každý obsahuje digitálny podpis predchádzajúceho bloku. Zabezpečuje sa tak ich následnosť. Kópia záznamu reťazca je nezávisle udržiavaná tisíckami počítačov, ktoré majú nainštalovaný požadovaný softvér. Výsledkom je to, že históriu transakcií nemožno vymazať, ani zmeniť. Neexistuje pritom pojítko medzi transakciami a ľuďmi, ktorí za nimi stoja.

Fungovanie blockchainu.

Krypto-nástroje a idey sú dnes už mainstreamom, nikto však nevie, kam nás to dovedie. Šifrovanie pomáha chrániť identitu jednotlivcov - napríklad novinárov v rizikových krajinách. Pre samotný bitcoin tiež existujú nepreberné možnosti jeho pozitívneho využitia, trebárs pre ľudí, ktorí sú z nejakého dôvodu vylúčení z formálneho bankového systému. Niektoré tieto technológie budú v budúcich rokoch dôležité pri sebaobrane proti dátovej nenásytnosti technologických gigantov. Dobre myslený hon za súkromím a slobodou však môže podkopať samotné základy na ktorých sú tieto práva založené. Absolútna sloboda a rovnosť si totiž niekedy protirečia.

Demokracia je o slobode jednotlivca, no to nie je celý obraz. Je to tiež systém vynucovania, pretože sloboda, alebo nejaká jej časť, musí byť niekedy odňatá. Štát musí byť schopný prinútiť nás platiť dane, odobrať pas, obmedziť právo zhromažďovania, vyhlásiť karanténu, ak treba aj použitím sily, uvalením väzby a podobne. Štátna kontrola informácií oprávňuje a organizuje tento systém vymáhania prostredníctvom oficiálnych daňových záznamov, pozemkových a iných podobných registrov, registra trestov, pasov a sčítania ľudu. Morálnym základom pre túto kontrolu a ovládanie je predpoklad, že zákony a udelené právomoci na základe ktorých sa vykonáva, vyjadrujú vôľu ľudu a tiež ochraňujú určité základné práva. Krypto-anarchia je šúľkom dynamitu pod štátnou kontrolou, pretože spochybňuje právomoc vlády donucovať ľudí v rámci hraníc krajiny a kontrolovať informácie.

Rousseau napísal, že dňom nášho narodenia vstupujeme do sociálneho kontraktu v ktorom nám spoločnosť zaručuje určité práva, no súčasne nám prideľuje povinnosti, ktoré je štát oprávnený vynucovať silou. Krypto-anarchisti by chceli ignorovať povinnosti, no to by šlo na úkor práv. Spochybňovaním štátnej autority na základnej úrovni sa súčasne spochybňujú primárne funkcie demokracie. Tak, ako to predpovedal Timothy May. Predpovedal tiež, že crypto urobí svet bezpečným - pre to príslovečné jedno percento.

Zvyšné miliardy ľudí sú podľa neho určené k záhube.

Zdroj informácií: Jamie Bartlett - The People vs. Tech.

https://kryptomagazin.sk/co-je-blockchain/

https://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_C._May