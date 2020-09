Koláčiky... na nete.

Pokiaľ ide o sladkosti, nikdy se nedám ruku odtrhnúť. Mám rád Lenivú gazdinku, aj kysnutý s jablkami a posýpkou, nepohrdnem ani dezertom s mliečnej čokolády, či zmrzlinou so slaným karamelom. Neznášam iba "koláčiky" z internetu.

Ak si na nete kúpime napríklad nejakú knihu, naše údaje o vyhľadávaní, doterajšie transakcie a čas strávený brázdením po jednotlivých webových stránkach počas nášho nákupu, všetko to bolo zaznamenané platformami ktoré sme použili a sledovacími cookies (koláčikmi) ktoré sme povolili zaparkovať v našom počítači, čim sme si v princípe inštalovali sledovacie zariadenie na zber našich online údajov.

Dnes sa už ani ja takmer nezamýšľam nad tým, čo odomňa stránka žiada keď požaduje aby som akceptoval cookies. Má to byť spoločensky prijateľná verzia spyware a my s ňou každý deň súhlasíme.

Cookies doslovne sledujú všetko čo robíme na počítači, alebo smartfóne. Skúste si overiť add-on ako sú napríklad Lightbeam (kedysi Collusion) od Mozilly, Cliqz od International Ghostery, alebo Privacy Badger od Electronic Frontier Foundation aby ste zistili koľko firiem sleduje vašu online aktivitu. Nie je vylúčené, že ich bude viac než päťdesiat. Tieto firmy - tretie strany - predávajú dáta ešte väčším spoločnostiam - agregátorom dát (napr. Rocket Fuel, Lotame) kde sú naše údaje ako palivo pomáhajúce udržať v obehu stroj na tvorbu ich zisku. Tieto spoločnosti chcú, aby sme sa zapájali čo najviac a aj ten najmenší náznak toho o čo by sme mohli mať záujem im poskytuje výhodu. Všetko sa to deje bez toho, aby sme boli informovaní, aby sme k celému tomuto procesu poskytli súhlas.

Ak si napríklad kúpime knihu v klasickom kníhkupectve a máme zapnúté GPS sledovanie v smartfóne, užívame GoogleMaps, vytvára to hodnotné dáta o našom pohybe, ktoré sú ďalej predávané napríklad firmám ako NinthDecimal (https://www.ninthdecimal.com/). Náš telefón zaznamená celú cestu, ktorú sme prešli až do obchodu, ako dlho sme sa tam zdržali, ako dlho sme si prezerali jednotlivé knihy. Ak platíme kartou, nákup je zaznamenaný do histórie nákupov. Odtiaľto naša banka predá túto informáciu agregátorom a predajcom, ktorí to čo najskôr predajú ďalej. Ak máme doma robotický vysávač, Alexu, Siri, Cortanu či iné podobné zariadenie, tieto nás sledujú podobne, zbierajú a odosielajú dáta o našom správaní.

S pomocou všetkých týchto dát môžu dátové agregátory vykresliť neuveriteľne presný obraz našej osobnosti, správania, zvykov, denných aktivít. Firmy potom dokážu ponúknuť výrobky ušité na našu mieru, politici nám môžu v pravý čas poslať tú správnu správu, zodpovedajúcu nášmu momentálnemu rozpoloženiu, hnevu, či frustrácii a takto ovplyvniť naše názory a následné konanie. Dobrým, či zlým smerom. Napríklad aj pri voľbách.

Všetko začali poháňať dáta a napríklad taká Google Analytics sa pre pár rokmi začala používať na zber a analýzu údajov od návštevníkov takmer polovice najnavštevovanejších stránok sveta. Umiestnením sledovacích cookies do zariadení ľudí na okolo celej zemegule mohla Google Analytics nahromadiť dáta o zvykoch a správaní obrovského množstva ľudí, čo umožnilo firme Google poskytnúť klientom všetko vo forme dátovej vizualizácie a údaje zo sledovania efektívnosti danej webovej stránky. Klient mohol vidieť ako sa užívatelia preklikali, čo si stiahli, čo čítali, pozerali a koľko času pri tom strávili. Doslovne mohli vidieť mechanizmy, ktoré získali najviac pozornosti užívateľov a udržali ich na stránke najdlhšie. Google potom zdokonalil sledovacie programy a umožnil Google Search zoradiť obsah poda výkonnosti a umiestniť vysokovýkonné materiály do čela vysledkov vyhľadávania.

Prakticky neobmedzený potenciál v tom videli ľudia, z ktorých niektorí odišli z Google a založili vlastné firmy, napríklad Behavioral Dynamics Institute, Strategic Communications Laboratories a Cambridge Analytica, ktoré do významnej miery ovplyvnili to, čo sa vo svete dialo v posledných asi desiatich rokoch.

Ale o tom bude reč neskôr.

video //www.youtube.com/embed/uaaC57tcci0

Zdroje informácií: Brittany Kaiser - Targeted.

Rana Foroohar - Don´t be Evil.