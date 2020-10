Amazon - pekne od začiatku.

V roku 1994 bol mladý počítačový vedec, ktorý pracoval pre firmy na Wall Street, najatý istým investorom aby prišiel s nápadmi na podnikanie v oblasti novovznikajúceho priestoru na webe. Volal sa Jeff Bezos.

Jeff Bezos.

Pracoval metodicky. Urobil zoznam dvadsiatich produktov, ktoré by sa teoreticky mohli predávať online - hudba, oblečenie, elektronika - a potom začal jednotlivé odvetvia hlbšie analyzovať. Knihy boli najprv na poslednom mieste zoznamu, no keď dal dokopy výsledky svojich analýz, bol prekvapený keď ich našiel v čele.

Knihy boli ideálne z viacerých príčin. Knižný priemysel bol decentralizovaný; najväčší vydávateľ - Random House - kontroloval iba desať percent trhu. Väčšina kníh sa už aj tak predávala mimo tradičných kníhkupectiev a na rozdiel od oblečenia nebolo treba skúšať či sedí veľkosť. Hlavným dôvodom bola skutočnosť, že ich bolo obrovské množstvo - tri milióny aktívnych titulov. Klasické kníhkupectvo by nikdy nemohlo obsiahnuť toľko titulov, internetové áno.

Keď výsledky nahlásil svojmu šéfovi, ten nemal záujem, no Bezosovi to stále vŕtalo v hlave. Jeho víziou bolo preniesť predaj kníh späť do doby, keď ste mohli vojsť do malého kníhkupectva, kde vás majiteľ poznal a vedel aj presne aký druh literatúry máte najradšej a mohol vám doporučiť knihy podľa vášho vkusu. Amazon mal byť svojim spôsobom spoločnosťou Umelej Inteligencie, riadenou algoritmami schopnými okamžite dať dokopy zákazníkov a knihy. Rozhodol sa, že jeho cieľom bude rozšíriť a vylepšiť proces vyhľadávania. Vybudovať akýsi personalizovaný obchod, ktorý čitateľom pomôže nájsť knihy a predstaví knihy čitateľom.

Začal premýšľať o strojovom učení. Vyvíjali ho už od päťdesiatych rokov vedci a technici v MIT a na univerzite v Berkeley, Kalifornia. Oni položili matematické a teoretické základy na ktorých stála väčšina rozvoja firmy Amazon. Svoj odbor nazývali kybernetikou.

V roku 1990 tím výskumníkov vo výskumnom centre firmy Xerox v Palo Alto aplikoval kybernetické myslenie v oblasti emailov, ktorými boli často nadmerne zasypaní. Začali sa hrať s procesom, ktorý nazývali kolaboratívne filtrovanie, bežiacom v programe "Tapestry". Zisťoval ako ľudia reagovali na masové emaily, ktoré dostávali - ktoré otvorili, na ktoré odpovedali, ktoré vymazali. Získané informácie potom použili na usporiadanie inboxu. Emaily s ktorými sa ľudia zaoberali najviac sa posunuli na špicu zoznamu, tie ktoré ostali neotvorené, či boli vymazané sa prepadli na dno. Šetrilo to hromadu času.

Nejaké iné zvláštne uplatnenie to však nenašlo, až kým sa v roku 1995 neobjavil Amazon. Od začiatku bol kníhkupectvom so vstavanou personalizáciou. Sledovaním ktoré knihy ľudia kúpili a použitím metód kolaboratívneho filtrovania mohol Amazon v okamihu odporúčať zákazníkom knihy blízke ich záujmu. Sledovaním toho, ktorí užívatelia na Amazone čo kúpili, mohol zistiť ktorí z nich mali podobné preferencie.

V roku 1997 Amazon predal knihy prvému miliónu svojich klientov. O pol roka neskôr to boli dva milióny. V roku 2001 už bol schopný oznámiť svoj prvý štvrťročný zisk.

Jeff Bezos sa stal jedným z najbohatších ľudí na svete.

Dosiahol aj ďalší rekord. Najväčšie finančné vyrovnanie pri rozvode v histórii. Svojej bývalej manželke previedol 4% akcií Amazonu v hodnote 38 miliárd dolárov. https://www.theguardian.com/technology/2019/jun/30/amazon-jeff-bezos-ex-wife-mackenzie-handed-38bn-in-divorce-settlement

