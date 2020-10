V roku 1995, keď Google ešte neexistoval, iná firma bola v hľadáčiku znalcov start-upov v Sillicon Valley. Yahoo.

Jerry Yang, David Filo.

Založili ju dvaja spolužici z univerzity v Stanforde - David Filo a Jerry Yang pôvodne ako "Jerryho a Davidov sprievodca po World Wide Web" - hlavne ako kodérske hobby aby sa mohli čo najdlhšie vyhýbať písaniu svojej doktorandskej práce. Po tom, čo objavili webový browser Mosaic, boli tým značne posadnutí. V tom čase bolo možné navštíviť všetky existujúce webove stránky v priebehu niekoľkých hodín. No pribúdali stále ďalšie a ďalšie a Yang s Filom sa snažili nájsť a katalogizovať ich. Linky k stránkam začali predávať známym a spolužiakom. Neskôr sa im začali hrnúť návrhy na zahrnutie nových stránok aj od úplne neznámych ľudí. Aby sa ich zoznam nedostal do chaosu, začali ho organizovať do hierarchickej štruktúry.

Vytvorili vlastný program na vyhľadávanie nových stránok, no keďže vtedy ešte neexistovali využiteľné algoritmy, o ich pridávanie do katalógu sa museli postarať v podstate vlastnoručne.

V septembri 1994 už mali v katalógu viac než 2000 stránok a vyše 50.000 vyhľadávaní denne. Z praktických, hlavne marketingových dôvodov potrebovali prísť so šikovnejším názvom. Nepísanou dohodou medzi vývojármi softvéru vtedy bolo, že novým projektom sa dávali mená v štýle "Ešte Jedno Ďalšie Niečo Niečo", (Yet Another XX). Takto sa zhodli na mene "Yahoo!" čo podľa nich znamenalo "Yet Another Hierarchical, Officious Oracle". Výkričník tam pridali len ako marketingový trik.

Koncom roka 1994 dosiahli už vyše jedného milióna vyhľadávaní. Krátko po tom ako zaregistrovali doménu Yahoo.com, v januári 1995 mali v katalógu 10.000 stránok a 100.000 návštev denne. Keďže toto svoje "hobby" stále prevádzkovali na univerzitnom serveri, ktorý začínal byť preťažený, vedenie Stanfordu ich požiadalo, aby si našli iný. Chvíľu síce premýšľali o tom, či je to ozajstná vec, alebo to ostane len také hobby, no nakoniec sa rozhodli, že do toho pôjdu naplno. Začali hľadať investorov a po počiatočnej skepse rôznych venture kapitalistov, v apríli 1995 investičná firma Sequoia Capital vložila 1 milión dolárov výmenou za 25% novovzniknutej firmy Yahoo! Začiatkom roka 1999 sa táto investícia zhodnotila na 8 miliárd dolárov, na vrchole trhovej kapitalizácie Yahoo! mal pôvodný jeden milión hodnotu vyše 30 miliárd. Tomu sa vraví bingo!

Dnes firma takmer neexistuje, pretože jej patrí iba 1,82 percentný podiel na trhu online vyhľadávania. Po mnohých pokusoch o znovuoživenie bola v roku 2016 predaná firme Verizon.

Podrobnejšie je história firmy Yahoo! opísaná tu: http://www.internethistorypodcast.com/2015/03/on-the-20th-anniversary-the-history-of-yahoos-founding/.

Zdroj informácií: Rana Foroohar - Don´t Be Evil.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yahoo!