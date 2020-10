Vďaka Bohu za YouTube.

Už nedokážem odhadnúť, koľko unikátnych, inak nedostupných videí som tu našiel. Staré filmy, koncerty ktoré sa inak nedajú zohnať, zaujímavé prednášky a prejavy, historické rarity, upútavky na nové filmy. No paráda!

Vďaka YouTube zbohatlo zopár "youtuberov" poskytujúcich všetko možné od totálnych nezmyslov, senzácií, či len obyčajnej zábavy až po vysoko sofistikované prezentácie čohokoľvek.

Na svedomí to majú traja bývalí zamestnanci firmy PayPal Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim.

Firmu založili vo februári 2005 a už v novembri 2006 ju predali spoločnosti Google za 1.65 miliardy amerických dolárov. Bol to obrovský dôvod na oslavu, no nie pre každého.

Už od začiatku bol YouTube tŕňom v oku mnohých držiteľov autorských ochranných známok, ktorí ho pokladali za nanapraviteľného porušovateľa ich práv. Americký zákon o copyrighte z roku 1998 (Digital Millenium Copyright Act - DMCA) zvyšoval postihy za porušovanie autorských práv na internete, no súčasne zbavoval niektorých poskytovateľov online služieb priamej zodpovednosti za obsah zdieľaný ich užívateľmi. YouTube síce tvrdil, že sa to vzťahuje aj na jeho činnosť, no DMCA trval na tom, že vyhľadávač videa má aspoň nejakú zodpovednosť za uvádzanie pirátskeho obsahu. Otázkou bolo napríklad čo s hudobným videoklipom, ktorý nie je k dispozícii ani pre tých, ktorí by si ho radi kúpili? Čo napríklad s trojminútovým klipom z dvojhodinového filmu? Takto teda veľkí vlastníci autorských práv na zdieľané diela tolerujú mnohé právne pochybné použitia ich diel, no snažia sa postihovať tých, ktorí sa podieľajú na veľkom množstve neautorizovaných up- či downloadov.

Po čase, keď už pozícia YouTube ako dominantnej služby na zdieľanie videí bola zaistená, firma uzatvorila dohody s mnohými hlavnými vydavateľstvami, producentskými spoločnosťami a nezávislými umelcami. Dohodla sa, že sa s nimi bude deliť o príjmy v závislosti od počtu divákov a poslucháčov, ktorých pritiahli.

Viacmenej sa im podarilo odstrániť aj videá s viac kontroverzným obsahom. Napríklad okrem návodu na opravu práčky, či telefónu tu bolo možné vidieť návod na zostrojenie samovražednej vesty, záznamy z brutálnych popráv, či propagandistické videá Al-Kajdy a náborové videá Islamského štátu. Do dokonalosti to má ešte ďaleko, no aspoň sa začalo.

V roku 2012 Google do určitej miery kapituloval pred požiadavkami DMCA, prispôsobil algoritmus a začal systematicky blokovať stránky, ktorým sa vo veľkom hromadili sťažnosti na porušovanie autorských práv. Aj keď aj na trojmetrový plot sa vždy nájde dostatočne dlhý rebrík. Aj na ten štvormetrový.

A tak som stále vďačný za to, že môžem nájsť napríklad takýto poklad:

video //www.youtube.com/embed/M1x9lSBKifE

Alebo:

video //www.youtube.com/embed/XqaYDsq1q6g

Zdroj informácií: Frank Pasquale - The Black Box Society.

https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube