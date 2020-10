Súčasný dedo Vševed a jeho príbeh - 2.

John Battelle, podnikateľ, spisovateľ, novinár a jeden zo zakladateľov magazínu Wired označil Google ako "databázu úmyslov", kde každá požiadavka predstavuje niečo, čo chce niekto vedieť, urobiť, alebo kúpiť.

V mnohých smeroch je hlavným poslaním Google pretvoriť tieto úmysly na skutky. No čím je v tom lepší, tým horšie je to pre objavy ku ktorým sa dostaneme ako slepá kura k zrnu, náhodne, so šťastím, s radosťou objavenia niečoho nečakaného, nezamýšľaného. Google je skvelý v úsilí pomôcť nám nájsť to čo chceme, no nie v nachádzaní toho o čom nevieme, že to chceme.

Ak chceme nájsť nejakú informáciu na vyhľadávači, musíme doňho zadať presný reťazec znakov, alebo aspoň čo najvernejší opis toho čo hľadáme a výsledky sa dostavia v zlomkoch sekundy. Prichádzame však o možnosť len tak si listovať v Encyklopédii pri hľadaní informácie a objavovaní toho, čo tam popritom nájdeme, o kúzlo nachádzania. A o šuchot listov papiera.

V roku 2011 začala americká Federálna Obchodná Komisia (FTC) vyšetrovanie na základe tvrdenia, že Google má na rôznych trhoch monopolnú moc a ak by bolo treba, použil by ju na rozdrvenie konkurencie. Stalo sa tak čiastočne na podnet Yelp - obľúbenej vyhľadávacej služby špecializovanej na hĺbkové lokálne informácie o individuálnych komunitách (napríklad ktorá škôlka je podľa užívateľov v danom meste najlepšia). Počas úvodných procedúr pojednávania sa do Wall Street Journal dostala uniknutá informácia - memorandum členom Komisie, ktoré uvádzalo, že vytvorenie férovejšieho podnikateľského prostredia by pre firmu Google znamenalo ročnú stratu vo výške 154 miliónov USD pri vyhľadávaní produktov. Zo zasadaní najvyššieho vedenia Google vychádzali pokyny na nájdenie spôsobov ako odraziť konkureciu bez ohľadu na to, aký vplyv to bude mať na kvalitu vyhľadávania. Znamenalo to, okrem iného, aj umiestňovanie vlastných produktov a služieb do čela výsledkov vyhľadávania. V jadre motivácie Google bolo stať sa sprostredkovateľom všetkej aktivity na Internete.

V roku 2011 sa vedúci zamestnanci Yelp začali objavovať pred generálnymi prokurátormi jednotlivých štátov USA a pred ďalšími regulátormi aby im porozprávali komplikovaný príbeh o tom, ako Google poškodzoval konkurentov v oblastiach v ktorých chcel rozvíjať vlastný biznis.

Prípad, v ktorom fungoval Yelp bol nakoniec zamietnutý, aj keď ho presadzovalo protimonopolné oddelenie FTC. Rozhodnutie bolo pretlačené s pomocou lobystickej moci Google vo Washingtone. Nielenže tam jeho vrcholné vedenie vytrvalo masírovalo egá politikov, ale firma aj financovala výskum, ktorý bol k nej priaznivý. Larry Page sa stretol s vysokými úradníkmi FTC a bývala právnička firmy Google Renata Hesse bola vymenovaná za výkonnú šéfku antitrustového oddelenia Ministerstva spravodlivosti USA. A prípad zhasol.

V roku 2018 zaplatila firma antitrustovú pokutu Európskej Únii vo výške 4,3 miliardy eúr za zneužitie postavenia na trhu mobilných telefónov. Bol to takmer dvojnásobok toho, čo zaplatila rok predtým za uprednostňovanie vlastnej služby nákupov pred konkurenciou.

Prípad sa točil okolo firmy Foundem, ktorú v roku 2006 založili britskí manželia, softvérovi maniaci, Adam a Shivaun Raff. Jednalo sa o webovú stránku na porovnávanie cien výrobkov vo Veľkej Británii. Boli veľmi dobrí napríklad pri nachádzani odpovede na otázku "Ktoré aerolinky ponúkajú na utorok najlacnejší let z Glasgowa do Madridu?", "Ktorý vysávač s EPA filtrom je najlepší?" a podobne. Dva dni po spustení stránky boli zaplavení požiadavkami, no zanedlho prevádzka výrazne poklesla. Presnejšie povedané, prevádzka z Google prestala takmer úplne. Zatiaľčo na iných vyhľadávačoch (Yahoo a MSN Search) sa Foundem objavoval na špici, na Google bol hlboko dole. Vzhľadom na to, že väčšina užívateľov sa, podľa výskumov, pozrie na vrchných päť výsledkov vyhľadávania, Foundem bol prakticky vylúčený z Webu. Raffovci neboli jediní, kto mal podobné skúsenosti s firmou Google. Nakoniec ich prestalo baviť byť zdvorilými Britmi a obrátili sa na regulátorov. Vyšetrovanie pred komisiou EÚ začalo v roku 2009, v roku 2017 bolo prijaté konečné rozhodnutie proti firme Google. Dostala osemnásť mesiacov na to, aby upravila svoj vyhľadávací algoritmus a takto eliminovala zaujatosť vyhľadávania.

Mechanizmus súladu s týmto uznesením, ktorý firma Google vypracovala však opäť spočíva na jej vlastných algoritmoch uzavretých vo firemnej "čiernej skrinke", do ktorej nemá nikto zvonku prístup a je teda prakticky neskontrolovateľný.

Slávna úvodná veta pôvodných pravidiel správania firmy Google obsahovala frázu "Don´t be Evil." Nebuď zlo.

