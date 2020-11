F(aceboo)k you! 4.

Dr. Alexander Kogan (bola a ešte o ňom bude reč inde), profesor na University of Cambridge, sa špecializoval na počítačové modelovanie psychologických charakteristík ľudí.

V roku 2014 zoznámil Chrisa Wylieho (dôležitá postava ďalšieho deja, trochu neskôr) so svojimi kolegami z Centra Psychometrie Dr. Stillwellom a Dr. Kosinskim, ktorí pracovali s obrovským množstvom dát získaných legálne od Facebooku. Boli priekopníkmi psychologického profilovania, ktoré umožnili sociálne médiá. Stillwell v roku 2007 vypracoval aplikáciu "myPersonality", ktorá užívateľom za pripojenie sa ponúkala vypracovanie osobnostného profilu. Po tom čo im dodala výsledok, uchovala získané údaje o osobe pre neskorší výskum. Obrovské množstvo osobných údajov, ktoré všetci traja skúmali, im Facebook dovolil získať cez aplikácie, ktoré profesori vytvorili. Kedykoľvek ich niekto použil, získali nielen jeho údaje z Facebooku, ale aj údaje všetkých jeho priateľov, ktorí nemali poňatia o tom, že niekto získavá ich osobné dáta. Ak si nejakú apku stiahlo niekoľko miliónov ľudí, dostali možno aj tristo miliónov užívateľských profilov, čo je neskutočne obrovské množstvo dát s ktorými mohli pracovať. Ako presvedčili ľudí, aby si apku stiahli? Zaplatili im. Niekedy dolár, inokedy dva.

Každý na Facebooku tam má svojich priateľov, rodinu, väčšina je aj v rôznych Skupinách. Existuje množstvo Skupín, ktoré sa venujú politike v celom jej spektre. Facebook miluje skupiny, pretože uľahčujú presnejšie zameranie cieľovej skupiny zadávateľmi reklamy. Nekalé živly ich milujú tiež. Výskum, ktorý uskutočnil Cass Sunstein naznačuje, že keď ľudia s podobným zmýšľaním diskutujú o nejakej téme, ich názory sa postupom času stávajú extrémnejšími. Jonathon Morgan z "Data for Democracy" vypozoroval, že stačí iba jedno až dve percentá členov skupiny, ak sú dobre koordinovaní, aby diskusiu otočili požadovaným smerom. Znamená to, že ľudský troll s malou armádou digitálnych botov dokáže ovládať veľkú, emotívne angažovanú skupinu. Ak Facebook tvrdí, že užívatelia kontrolujú koho si dajú k priateľom, či zdroje pre ich News Feed, v skutočnosti každý moment ich zážitku riadi umelá inteligencia, algoritmy a menu vytvorené programátormi Facebooku. S obrovským množstvom užívateľov nemôže platforma tvrdiť, že jej podnikateľský model a výber softvérovej štruktúry nemá hlboký dopad. Tvrdenie, že platforma s viac než dvomi miliardami užívateľov sa môže a mala by sa regulovať sama, je naivné a sebecké, obzvlášť s ohľadom na množstvo dôkazov o presnom opaku.

Facebook, podobne ako Google, pristupoval k politickej reklame rovnako ako k akejkoľvek inej komerčnej reklame. Predávali ju komukoľvek kto si ju mohol dovoliť, bez ohľadu na to kto to bol, aké bolo jeho posolstvo, či koho sa snažil osloviť. Počas americkej predvolebnej kampane v roku 2016 obe firmy dokonca zapojili svojich zamestnancov priamo do tímu Donalda Trumpa. Pomáhali kampani "optimalizovať, vytvárať väčšiu angažovanosť, upravovať a rozširovať publikum pre jej reklamy." Facebook ani Google nepovažovali za svoju zodpovednosť kontrolovať politické posolstvo ani v prípade keď zverejnené správy či oznamy boli protichodné alebo zamýšľali vyvolať konflikt. Klienti mohli vytvoriť akékoľvek politické reklamy, sami ich vložiť do systému a dopraviť ich komukoľvek sa im zapáčilo. Napríklad Facebookova skupina "Heart of Texas", vytvorená ruskou "Agentúrou pre výskum internetu", čo je len dobre znejúci názov pre stredisko ruskou vládou financovaných a riadených trollov v Petrohrade, dokázala kúpiť reklamu vyzývajúcu Texasanov k účasti na protiislamistickej demonštrácii, zatiaľčo iná, tiež Ruská, skupina propagovala účasť na demonštrácii s názvom "Zachráňte poznatky Islamu". Obe mali byť v ten istý čas a na tom istom mieste, pravdepodobne s cieľom vyvolať konflikt.

Temné zákutia systému boli využívané za účelom či už získania veľkého množstva peňazí, alebo presadzovania politickej agendy. Bezpečnostná firma White Ops koncom roka 2016 odhalila, že jedna ruská skupina riadila veľké množstvo botov (bot farm) ktoré jej prostredníctvom rafinovaného podvodu s klikmi denne zarábali pravdepodobne až niekoľko miliónov dolárov. Podobné siete botov môžu byť preprogramované na propagáciu kandidáta, či politickej myšlienky. Výskumníci z Tow Center na Columbia University zistili, že za mnohými superstraníckymi, konšpiráciami posadnutými a krajnými webovými stránkami bola sofistikovaná sledovacia technológia na pozadí reklám, ktorá umožňovala vysoko koordinovanú kampaň s cieľom smerovať prevádzku na tieto stránky. V podstate to znamenalo, že ak som ja, alebo niekto so mnou spojený, šiel len raz na niektorú z nich, dostal som sa do zoznamu ich cieľov, a bol som prenasledovaný reklamami a správami ktoré tieto stránky propagujú. Je jedno, či platia v dolároch, rubľoch, alebo čínskych yuanoch.

Napriek všetkému, čo vyšlo najavo o podvodných, zlovoľných či inak znepokojujúcich spôsoboch zneužitia reklamnej technológie po roku 2016, ani Facebook, ani Google, ani žiadny z iných veľkých hráčov v digitálnom reklamnom biznise nemá záujem toto monštruózne dielo rozobrať a znovu vybudovať, očistené a zabezpečené proti zlovoľnému zneužitiu.

Keď sa firmy vlastniace sociálne médiá, ale aj organizácie zaoberajúce sa ich výskumom, začali prehrabávať v dátach získaných po roku 2016, zistili, že vznikajú trendy nebezpečné pre demokraciu. Nielen Američania, ale ľudia prakticky na celom svete získavajú svoje informácie a správy viac zo sociálnych médií, než z overených a rešpektovaných médií hlavného prúdu. Užívatelia nepríjímajú obsah založený na faktoch. Fake news - nepravdivé alebo zavádzajúce správy zo zdrojov neistej dôveryhodnosti sú čítané oveľa viac, než tie z klasických zdrojov, ktoré sú podpísané autormi a preverované overovateľmi faktov, ktorých má každý taký zdroj niekoľko. Analýza portálu Buzz Feed News ukázala, že užívatelia Facebooku sledovali nepravdivé a pochybné správy oveľa viac, než správy hlavného prúdu. "End TheFed.com" a "Political Insider" vyprodukovali štyri z piatich najčítanejších falošných správ v období pred voľbami v USA v roku 2016. Jedna správa klamne tvrdila, že pápež František vyslovil podporu pre Donalda Trumpa, iná že uniknuté emaily vo WikiLeaks potvrdili, že Hillary Clinton podporuje ISIS. Najznámejšou, takmer s tragickým koncom, bola falošná správa o tom, že významní členovia Demokratickej strany v USA sú zapletení do obchodu s ľuďmi a pedofíliou. https://en.wikipedia.org/wiki/Pizzagate_conspiracy_theory

Facebook sa v mnohých demokratických krajinách stal vplyvným zdrojom informácií. Do pozoruhodnej miery zo seba urobil verejný priestor, v ktorom krajiny a ľudia zdieľajú myšlienky, formulujú názory a diskutujú o problémoch. No súčasne je viac než len fórom. Je to stroj na maximalizáciu zisku ovládaný jednou osobou. Je to aj masívna umelá inteligencia, ktorá ovplyvňuje každý aspekt politickej či inej aktivity užívateľov. Tento efekt ešte zväčšuje aj fakt, že si jeho vplyvu nie sú vedomí. Keď Facebook uprednostňuje búrlivé kampane, demokracia trpí.

Facebook sa pre demokraciu stal zrejmým nebezpečenstvom. Tie isté nástroje, ktoré z neho urobili príťažlivú platformu pre objednávateľov reklamy, môžu byť využité aj na spôsobenie škody. Každý deň sa stáva mocnejším, jeho umelá inteligencia sa dozvedá viac o každom užívateľovi, jeho algoritmy sa stále zlepšujú v ovládaní ľudských emócií. V zlých rukách sa stáva mocnou zbraňou.

Sledovaním stratégie celosvetovej dominancie Facebook a Google vyviezli do nepripraveného sveta dva najväčšie hriechy americkej spoločnosti - neobmedzený a na seba zameraný konzumerizmus a občiansku ľahostajnosť. Nástroje, ktoré ľuďom umožňujú získať odpovede na ich otázky a navzájom zdieľať myšlienky, sú úžasné v ideálnom prípade, no tak ako boli uvedené do života, s masívnou automatizáciou a umelou inteligenciou, ukázali, že sú ľahko manipulovateľné. Mnohí ich užívatelia si myslia, že schopnosť dostať odpoveď na akúkoľvek otázku ich robí expertmi v danej oblasti, nezávislými od ľudí, ktorí v tej oblasti pracujú celý život a vedia o čom rozprávajú. Fungovalo by to iba v prípade, ak by na svoje otázky nedostávali odpovede aké chcú, ale aké potrebujú.

Niekto by si mohol myslieť, že užívatelia Facebooku budú naštvaní spôsobom, ako platforma podráža demokraciu, ľudské práva, súkromie, verejné zdravie a inovácie. Niektorí sú, no väčšina miluje to, čo im Facebook dáva. Sú radi v kontakte s priateľmi a vzdialenou rodinou, radi sa delia o fotky a o myšlienky. Je ťažké uveriť, že to čo milujeme dokáže aj ublížiť.

Facebook stále zostáva hrozbou pre demokraciu, ktorá spočíva na zdieľaných faktoch a hodnotách. Závisí na komunikovaní a vyjednávaní. Závisí na slobodnej tlači a iných protiváhach, ktoré umožňujú brať mocných na zodpovednosť. Facebook, ale aj Google a Twitter podrazili tlač z dvoch smerov: značne poškodili ekonomiku žurnalizmu a potom zahrnuli priestor dezinformáciami. Na Facebooku vyzerajú informácie a dezinformácie rovnako; jediný rozdiel je v tom, že tie druhé generujú väčší príjem, preto je o nich lepšie postarané.

Na komunikácii záleží, no takisto aj na pozornom posúdení faktov, kandidátov a politických možností. Nič z toho nie je na Facebooku jednoduché.

Pokračovanie.

