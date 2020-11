F(aceboo)k you! 6.

Tvrdenie, že Facebook je jedným z najvplyvnejších biznisov aké v dejinách existovali, rozhodne nepreháňa.

Jeho zlyhania mali hlboký dopad. Publikované prejavy nenávisti mali veľakrát osudové následky, tak to bolo aj v prípadoch v Myanmarsku či na Sri Lanke. Ovplyvňovanie volieb a ľudových hlasovaní môže podkopať demokraciu a zmeniť dejiny ako to bolo napríklad v USA, či Veľkej Británii. Keď sa také veci stávajú offline, voláme políciu. Aká je správna reakcia, keď sa dejú online? Ako dlho si ešte budeme môcť dovoliť veriť, že Facebook a ostatné platformy sa dokážu regulovať sami?

Ďalším alarmujúcim príkladom je objav užívateľov Facebooku na Androide, že údaje z ich telefónov - hovory, textové správy a iné metadáta - boli stiahnuté a uložené Facebookom. Nemali poňatia, že sa niečo také deje. Ohrozilo to bezpečnosť miliónov užívateľov.

Kultúra vo firme Facebook sa točí okolo kôpky metrických údajov, napríklad počet užívateľov denne, čas strávený na stránke, príjem, zisk. Užívatelia si len zriedka dokážu predstaviť, že by sa mohli stať obeťami manipulácie, narušenia ochrany súkromia, ovplyvňovania volieb, už vôbec nie to, čo pre nich tieto veci môžu znamenať. Nechcú uveriť, že displaye, ktoré dávajú svojim deťom miesto osobného prístupu k výchove, môžu spôsobiť nenapraviteľnú psychickú škodu. Zvolení predstavitelia priam milujú finančné príspevky na volebnú kampaň, ktoré dostávajú od firiem s koreňmi v Sillicon Valley. Páči sa im, že voliči zbožňujú technologické hračky.

Tlak verejnosti si už vynútil viacero čiastkových ústupkov zo strany firmy, plány na zabránenie ovplyvňovaniu budúcich volieb, na odhalenie falošných identít. Súčasne však firma zredulovala váhu profesionálnych žurnalistických zdrojov v News Feed. To všetko sú len kvapky v mori.

Novinári a technologickí experti sa zhodujú v názore, že členovia amerického Kongresu nechápu technológiu dostatočne na to, aby ju dokázali efektívne regulovať. Nezbavuje ich to však zodpovednosti za ochranu spotrebiteľov nielen v USA, ale následne aj všade vo svete. V skutočnosti je technologický priemysel jednoduchší než zdravotná starostlivosť, bankový sektor, či jadrová energia, mení sa však oveľa rýchlejšie.

Mark Zuckerberg odmietol vypovedať pred britským Parlamentom, vypovedal však na dvoch jednaniach Kongresu. Kombinované výbory Senátu a Snemovne Reprezentantov majú 45 členov, každý z nich mal k dispozícii 4 minúty, čo zvýhodňovalo výborne pripraveného Zucka. Najvyššie postavení členovia výborov boli na rade ako prví a rozhodne neboli pripravení tak dobre. Ďalšie plus pre Zucka bolo to, že Facebook súhlasil s účasťou hneď prvý deň po dvojtýždňovej kongresovej prestávke, takže asistenti nemali čas senátorov pripraviť. Potom to vyzeralo akoby časť senátorov nechápala ako Facebook funguje, neboli koordinovaní a v diskusii otorili príliš veľa problémov, ktoré nebolo možné reálne zodpovedať. Počas záveru prvého sedenia a cez väčšinu druhého Zuck používal osvedčenú taktiku naťahovania času a prekračovania daného limitu na otázku a odpoveď. Nesvoj ostal len v neskoršom priebehu keď mu niektorí lepšie pripravení senátori kládli otázky na telo venujúce sa ochrane osobných údajov, ich hromadeniu a zneužívaniu Facebookom. Keď naňho zatlačili, väčšinou sa tváril, že nič nevie a opakovane sľuboval, že to jeho ľudia preveria a poskytnú odpoveď. Ospravedlnil sa za chyby, ktorých sa jeho firma dopustila. Bolo to však jedno, nezáležalo na tom. Wall Street aj médiá si vytvorili názor v prvej hodine výpovede: Zuck prekročil všetky očakávania a Kongres zlyhal.

Noviny "The Washington Post" neskôr analyzovali jeho vystúpenie. Detailne sa venovali hlavne overovaniu ním uvedených faktov. Podrobne opísali spôsob ako Zuck opakovane menil podstatu otázok a tým aj jeho odpovedí, aby zakryl tak veľa neatraktívnych stránok Facebooku, ako sa len dá. https://www.washingtonpost.com/business/technology/2018/04/10/b72c09e8-3d03-11e8-974f-aacd97698cef_story.html.

Technologické spoločnosti získali takú moc, že zameraním sa na najslabšie ohnivká ľudskej psychológie dokážu platformy manipulovať svojich užívateľov s cieľom dosahovania obrovských ziskov. Preukázali svoju schopnosť ovplyvňovať obrovské skupiny ľudí, vrátane celých krajín.

Ako ďaleko by mali mať dovolené zájsť v zneužívní ľudských slabostí? Do akej miery by mali byť platformy zodpovedné za škody spôsobené ich produktmi a spôsobom podnikania? Mali by byť zodpovedné za dáta užívateľov, ktoré držia? Mali by existovať limity obmedzujúce využívanie týchto dát? Nie je to iba o Facebooku, ale aj o ostatných.

Cieľom politikov a regulátorov by malo byť dosiahnutie zmeny správania platforiem zmenou pohnútok, ktoré sú základom ich podnikateľských modelov. V dokonalom svete by na to stačila hrozba regulácie. Modelom by mohol byť antitrustový predpis ako najmenej škodlivý, najviac pro-rastový model, vyskúšaný napríklad v roku 1956 pri regulácií telefonického giganta AT&T. https://www.ft.com/content/942020c6-4936-11e8-8c77-ff51caedcde6

p.s.: V apríli 2018 začali generálni prokurátori 37 štátov USA vyšetrovanie firmy Facebook

