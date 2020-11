Štyria jazdci apokalypsy... na webe.

Firmy, či organizácie o ktorých som písal v posledných článkoch, leviatani internetu (Facebook, Google, Amazon, Twitter), nahromadili predtým nevídanú moc. Moc korumpuje, zvlášť v spoločnosti, kde vládne modla peňazí.

Tieto spoločnosti sa vyhýbajú plateniu daní, narúšajú súkromie a ničia pracovné príležitosti kvôli väčšiemu zisku lebo ... môžu. V globále bol ich vplyv pozitívny, no to isté sa dá povedať aj o fosílnych palivách. Neznamená to, že by sme nemali pripustiť vedľajšie škody a kontrolovať ich. Vyhľadávanie, média, lacnejšie nákupy a lepšie spojenie nám zlepšujú život. Veľká štvorka vytvorila obrovskú hodnotu pre spotrebiteľov, skvelé zisky pre investorov, inovácie a stovky tisíc pracovných miest. Zásadnou chybou ale je, že od týchto firiem sa nevyžadujú rovnaké štandardy podnikania ako od ostatných podnikateľských subjektov. Výsledkom je prostredie, ktoré favorizuje veľkých a redukuje konkurenciu.

Negatívne účinky na zdraví detí a adolescentov sú tiež v značnej miere dôsledkom smartfónov a sociálnych médií. U dnešných teenagerov je o 40% menšia pravdepodobnosť, že si len tak vyjdú von s priateľmi. Sex majú neskôr, no menej často použijú ochranu. Väčšinou sa nijak neponáhľajú naučiť sa šoférovať, uprednostňujú čas strávený doma osamote, prilepení k monitorom. Podľa prieskumov v USA 42% študentov sms-kuje počas šoférovania, od roku 2011 narástla miera depresií a samovrážd medzi teenagermi o 12%, majú menej spánku a väčšiu tendenciu k osamelosti. Tí, ktorí denne trávia za ich obrazovkami viac než päť hodín, si vypestujú viac než jeden faktor vedúci k samovražde.

Hrdinovia a inovátori včerajška vytvorili a väčšinou ešte stále tvoria pracovné príležitosti pre státisíce ľudí. Unilever má trhovú kapitalizáciu 150 miliárd dolárov a živí okolo 169.000 domácností patriacich do strednej triedy. Intel ju má vo výške 219 miliárd a zamestnáva 107.000 ľudí (2017). Trhová hodnota Facebooku je vo výške 448 miliárd. V roku 2017 zamestnával 25.105 ľudí, v roku 2019 okolo 45.000. Všetky tieto internetové firmy tvoria malý počet vysoko platených pozícií, všetci ostatní čakajú pod stolom na odhodené kosti. Svet je na najlepšej ceste stať sa miestom, kde žije niekoľko miliónov lordov a miliardy oddaných poddaných.

Súčasné krajiny vo svojej činnosti do značnej miery závisia na tom, koľko daní sa vyberie do štátneho rozpočtu aby sa mohli zaplatiť bezpečnostné zložky, učitelia, lekári a podobne; aby sa mohli udržiavať národné parky a verejné priestranstvá, opravovať kultúrne a historické pamiatky,... Operatívny rozpočet napríklad vlády USA je vo výške 21% HDP. Prispievajú veľké technologické spoločnosti férovou čiastkou? Ani náhodou. V rozmedzí rokov 2007 až 2015 zaplatil Amazon iba 13% dane zo zisku, Apple 17%, Google 16%, Facebook smiešne 4%. Priemerná daňová sadzba spoločností patriacich do indexu S&P 500 bola 27%. Čo nezaplatila naša štvorka, na to sa museli poskladať menej veľké a menej bohaté firmy a živnostníci. Napríklad taký Apple použil účtovnícky trik na to, aby presunul svoje zisky do takzvaných daňových rajov, napríklad do Írska, čo najbohatšej firme na svete prinieslo menšie dane. K septembru 2017 mal v zahraničí 250 miliárd takmer nezdanených dolárov.

Likvidácia pracovných príležitostí je ďalším negatívnym dôsledkom ich činnosti. Facebook a Google predpokladali, že ich príjem v roku 2018 narastie o 152 miliárd dolárov. Aby to dosiahli, vytvorili 26.000 nových, vysoko platených pracovných miest. Odvrátenou stranou mince v tomto prípade je fakt, že biznis s reklamou sa vyznačuje pomalým rastom, takže ako sektor má vo výsledku nulu. Google rastom svojho trhu nezarobí extra dolár, zoberie ho inej firme. Veľké firmy, zaoberajúce sa sprostredkovaním klasickej reklamy, by na rovnaký príjem použili 233.000 profesionálov z oblasti klasickej reklamy. Firma Procter&Gamble mala v roku 2017 trhovú kapitalizáciu 202 miliárd dolárov, zamestnávala 95.000 ľudí, teda jeden vyprodukoval cca 2,1 milióna. Intel zamestnával 102.000 ľudí, ktorí vytvorili príjem 209.000 miliárd, 2,3 milióna dolárov na hlavu. Facebook s obratom 527 miliárd mal 25.000 zamestnancov. Štatisticky jeden vyrobil 20,8 milióna.

Očakávať, že tieto megakorporácie z vlastnej vôle začnú prideľovať zdroje na účely spoločného dobra, by bola rovnaká naivita ako chcieť od firmy Exxon aby sa postavila do čela boja proti globálnemu otepľovaniu.

Je zvláštne, že ak chce firma vyrábať napríklad lízatko a predávať ho deťom, musí prejsť mnohými testami odborných laboratórií a certifikačných organizácií, na etikete musí uviesť zloženie, kalórie, obsah cukru, éčka a tak ďalej. Nič podobné sa ani zďaleka nepožaduje od produktov, ktoré nám ponúkajú naše štyri a im podobné firmy. Videl niekto niekedy v užívateľských podmienkach poznámku, že obsahujú potenciálne škodlivé prvky? Existuje množstvo výskumov dokazujúcich že sociálne siete zapríčiňujú väčšiu depresiu teenagerov. Čo by sa, naopak, stalo ak by sa zistilo, že nejaký výrobok od Coca-Coly zväčšuje náchylnosť teenagerov na samovraždu? Kto neverí, že produkty technologických firiem a spôsob akým sa k nim dostávame zapríčiňujú závislosť podobnú fajčiarskej, asi nikdy neskúsil odtrhnúť dieťa od tabletu či smartfónu. Väčšina vrcholných predstaviteľov technologických gigantov prehlásila, že ich svojim deťom buď vôbec nedovoľuje, alebo značne obmedzuje ich používanie. https://www.independent.ie/life/family/parenting/the-tech-moguls-who-invented-social-media-have-banned-their-children-from-it-37494367.html

Ak majú v spoločnosti príliš veľkú moc boháči, môže to viesť k oligarchii. Ak jej majú príliš veľa chudobní, vedie to k revolúcii. Stredná trieda vždy bola, je a bude tým uholným kameňom na ktorom stojí demokratická spoločnosť. Ak chce dlhodobo prosperovať, jej cieľom by malo byť vytvorenie a udržiavanie čo najširšej strednej vrstvy. Cieľom je udržať kolobeh medzi primerane prosperujúcimi domácnosťami a firmami. Domácnosti poskytujú pracovnú silu a zdroje, firmy zas tovary a pracovné príležitosti.

Nikdy nebola lepšia doba pre výnimočných a horšia pre priemerných ľudí. Väčšina z nás patrí do priemeru. Je nad Slnko jasnejšie, že neviditeľná ruka Adama Smitha v posledných desaťročiach so strednou vrstvou riadne vybabrala. V USA je dnes prvýkrát od tridsiatych rokov tridsaťročný muž na tom horšie, než boli v jeho veku jeho rodičia. Prečo by sme sa mali starať? Svet je stále viac polarizovaný. Je to pravdepodobne najväčšia hrozba našej spoločnosti. Miesto miliónov milionárov svet vytvoril zopár miliardárov.

Ekonomika je zrelá na reguláciu. Je však rozdiel medzi hrubou, nedokonalou reguláciou a delením trustov. Monopolistická moc veľkých technologických firiem vyžaduje to druhé. Cieľom je ochrana zdravia trhovej ekonomiky. Jej súčasťou je prerezávanie a čistenie firiem keď sú prerastené, čo spôsobuje predčasný úhyn a nedovoľuje vznik a rast nových. Presne ako pri prerezávaní ovocných stromov.

Ak máte Alexu, opýtajte sa jej či to nie je pravda. Ale majte na pamäti, že Amazon si to uloží na svoj server.

video //www.youtube.com/embed/GWBjUsmO-Lw

