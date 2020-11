Fuj internet 1. Webkamky.

Nie, nejedná sa o kamarátky na webe. Jedná sa o stále viac, aj vďaka sociálnym sietiam, šíriacu sa oblasť obrovského biznisu s pornografiou. O ženy a dievčatá (najmä) pred webovými kamerami.

Internet sa "zaslúžil" o to, že pornografiu je stále ľahšie nájsť. Zaslúžil sa ale aj o to, že je stále ľahšie ju produkovať a predávať. S príchodom kvalitných webových kamier a broadbandu môže dnes každý robiť pornografiu zo svojho domova. Obyčajní ľudia zaplavujú net s domáckym pornom - od sexy selfíčiek až po tvrdé porno. Už to viac nie sú profesionálne pornohviezdy, ktoré dominujú biznisu, sú to bežní ľudia ako sme my. Štyri najsledovanejšie pornostránky dneška sú všetky zadarmo a uvádzajú primárne amatérsky materiál. Pätnásť najsledovanejších pornostránok sa medzi sebou delí o viac než dva milióny amatérskych videí. Presné údaje je, samozrejme, ťažko získať, no Free Speech Coalition odhaduje, že globálne príjmy pornografického priemyslu klesli v rozmedzí rokov 2007 a 2011 o polovicu a to vďaka množstvu pornografie dostupnej zadarmo online.

V roku 1996 si americká univerzitná študentka Jennifer Ringley zaregistrovala webovú stránku s názvom "JenniCam". Filmovala sa pri rôznych činnostiach - od umývania zubov až po striptíz - a vysielala to živo na stránku. Ako inak, rýchlo nadobudla značnú popularitu a netrvalo dlho aby zistila, aké finančné možnosti jej to ponúka. V roku 1998 rozdelila stránku na časť platenú a časť, ktorá bola zadarmo. Tá prvá ponúkala za ročný poplatok 15 dolárov prístup k novým obrázkom každé dve minúty. Kto neplatil, musel čakať 20 minút.

V priebehu niekoľkých mesiacov tisícky ľudí na celom svete založili podobne zamerané stránky. Väčšina z nich boli amatéri a najčastejšie fungovali na zásade "zaplať a pozeraj".

V roku 2001 maďarský podnikateľ Gyorgy Gattyán založil internetovú erotickú reality show Live Jasmin ktorá sa čoskoro zmenila na miesto, kde účinkovali amatérky aj potenciálne modelky, samozrejme pre platiacich divákov. Neskôr vznikli ďalšie a ďalšie web-kamové stránky, ktoré núkali profesionálne produkované a pravidelne udržiavané webové stránky, ktorých popularita stále viac a viac rástla. Niektoré z nich dnes dosahujú viac než jeden milión unikátnych návštevníkov denne. Niektoré účinkujúce majú svoje fankluby, stálych divákov, platiacich ďalšie "obslužné" aby mohli vidieť viac.

Dnes na celom svete robí svoje predstavenia pravdepodobne okolo 50.000 web-modeliek, ktoré pracujú zo svojich spální a štúdií väčšinou v severnej Amerike a Európe. Aj keď túto činnosť robia aj muži, transsexuáli a páry, väčšinou sú to ženy vo veku 20 až 30 rokov. Niektoré to robia profesionálne, iné len pre zábavu alebo ako doplnok k príjmu. Najpopulárnejšie z nich môžu mať v jednom momente až 1.000 divákov, iné len zopár desiatok. Podľa New York Times sa táto činnosť stala obrovským globálnym priemyslom, ktorý generuje ročne príjem vo výške viac než jednej miliardy dolárov a tvorí okolo 20 % globálneho pornopriemyslu.

Rozsah a množstvo informácií ktoré o sebe zdieľame sú ohromujúce. Viac než 2 miliardy užívateľov platforiem zverejňujú update statusov, uploadujú videá, zdieľajú a opisujú fotky miest kde sa nachádzajú, s kým sú a čo majú radi. Niektorí psychológovia veria, že sociálne médiá sú populárne preto, lebo využívajú našu hlboko vrytú potrebu po uznaní od našich rovesníkov, po spoločenstve a túžbu po zvýšení našej reputácie. Zdieľanie našich hlboko osobných detailov sa stalo skratkou k naplneniu vnútornej túžby, ktorá je vlastná každému z nás: potreba náklonnosti, vzťahov, príslušnosti niekam, sebavedomia a spoločenského uznania.

Sociálne siete vyvinuli sofistikované nové spôsoby ako nás presvedčiť, aby sme zdieľali o sebe stále viac informácií. Je to preto, že osobné údaje sú dnes vysoko cenenou komoditou, ktorú možno predať firmám, ktoré chcú niečo predať nám.

Mladí ľudia trávia týždenne celé hodiny starostlivým výberom facebookovských lajkov, upravovaním vlastných, nie príliš lichotivých fotografií vo photoshope a ich následným zdieľaním. Majú o súkromí iné predstavy, než kedysi mali ich rodičia. Epidémia zdieľania sa rozšírila aj do intímnej oblasti. Podľa prieskumu organizácie YouGov z roku 2014 sa približne každý piaty britský dospelý vo veku do 40 rokov angažoval v sexuálnej aktivite pred kamerou; 15% sa objavilo v Adamovom, či Evinom rúchu pred webovou kamerou. 25 % z tých, ktorí povedali, že si robili selfíčka, pripustilo, že si robili aj sexy selfíčka.

Spoločenská skupina na webovej stránke "4chan" je priestorom určeným špeciálne pre web-kam modelky, náhodné stretávačky a extrémne populárne vlákna "Ohodnoťte ma!" Každých pár minút tam niekto zverejní vlastnú, často nahú, fotku s výzvou na ohodnotenie. Tento fenomén sa stále viac rozširuje.

V roku 2011 bola na Facebooku vytvorená skupina "Najsexy a najchutnejší tínedžeri". Podľa jej vzoru vzniklo na platforme veľké množstvo podobných, kde bolo aktívnych obrovské množstvo tínedžerov. Vyvolalo to oprávnené rozhorčenie rodičov a bezpečnostných expertov, čo viedlo k zatvoreniu niektorých z nich.

V priebehu niekoľkých posledných rokov tisícky tínedžerov uploadovali na YouTube klipy samých seba s otázkou "Som pekná(ý) či škaredá(ý)?"

Otázkou je, kam to povedie.

