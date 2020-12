Fuj internet 3. Keď ide o život.

Pomerne často keď cítime, že "na nás niečo lezie", alebo inak pod psa, našou prvou reakciou je vyhľadať si pomoc, či riešenie, na internete.

Po niekoľkých klikoch môžeme našim symptómom priradiť množstvo rôznych nemocí a nájsť jedincov, či celé komunity, ktoré sú ochotné poskytnúť nám radu alebo podporu. Dnes existujú tisícky oddaných podporných skupín pokrývajúcich takmer každú nemoc či ťažkosť. Väčšinou sú vytvorené a udržiavané tými, ktorí sú chorobami či problémami postihnutí, pre iných im podobných. Online podporné skupiny často pomáhajú ľuďom v ťažkých obdobiach ich života, no sú aj také, ktoré sú menej nápomocné, ba až škodlivé.

Každý deň tisícky ľudí navštevujú rozšírenú sieť diskusných fór, blogov a webových stránok venovaných rôznym formám sebapoškodzovania: anorexii, sebamrzačeniu, samovraždám. Niektoré sú určené na to aby ilustrovali nebezpečenstvá konkrétneho stavu, pomáhali ľuďom pozviechať sa, poradili im vyhľadať odbornú pomoc. Inú sú obojaké - stránky určené ľuďom na to aby otvorene a úprimne hovorili o svojich problémoch. A nepatrná menšina je "pro" (v prospech).

Pravdepodobne prvou "pro" stránkou venovanou sebapoškodzovaniu bola skupina na Usenete nazvaná "alt.suicide.holiday" alebo ´a.s.h.´ vytvorená v Kalifornii Andrewom Bealsom v roku 1991. Rýchlo sa stala jednou z najnechválnejšie známych skupín na nete - miestom kde najprv stovky, neskôr tisícky návštevníkov mohli hovoriť o samovražde, žiadať radu ohľadne toho aké metódy použiť alebo hľadať partnerov s ktorými by mohli uzavrieť "pakt". Dnes existujú stovky podobných skupín venovaných samovraždám. Mnohé z nich používajú pôvodné a.s.h. privítanie "Je nám ľúto, že ste tu."

Koncom deväťdesiatych rokov začali vznikať prvé pro-ana a pro-mia stránky.Prezentovala sa na nich anorexia a bulímia nie ako nebezpečné choroby, ale ako voľby životného štýlu. Snažili sa spoločne posilniť odhodlanie postihnutých na zníženie hmotnosti a poskytovali miesto kde bolo možné deliť sa o rady a tipy. Podľa výskumu profesorky Emmy Bondovej z University of Suffolk, v roku 2012 existovalo medzi 400 a 500 hlavných pro-ana stránok a blogov na oficiálnom webe, spolu s tisíckami menších blogov v angličtine. Stránky venujúce sa sebapoškodzovaniu (rezaniu) sú na oficiálnom nete tiež časté; v roku 2006 ich bolo okolo 500 často spojených s pro-ana stránkami. Odvtedy ich počet vytrvalo rastie. Týždenne sa k týmto stránkam pripájajú stovky mladých ľudí hľadajúc triky a spôsoby, stretávajúc tisícky podobne zmýšľajúcich. Štúdia EÚ z roku 2011 odhalila, že približne desatina 11 až 16 ročných už videla pro-ana stránku. Vo Veľkej Británii sú to vo veľkej väčšine ženy vo veku medzi 13. až 25. rokom. A.s.h. a im príbuzné skupiny sú v prevádzke doteraz, obsahujú tisícky vlákien, postov a komentov, ktoré číta neznáme množstvo ľudí.

Na legálnom webe...

Pro-ana komunita bola vždy rýchla pri využívaní najnovších technologických vymožeností ktoré poskytujú portály. Bez problémov sa presunula na sociálne siete hlavne Facebook a Twitter. Existujú stovky blogov na Tumblr, účtov na Instagrame a Twitteri venujúcich sa pro-ana a sebapoškodzovaniu, kde užívatelia zdieľajú fotografie, správy a videá aby si ich ostatní pozreli, hodnotili a zdieľali ďalej. Veľkým nebezpečenstvom je, že takéto správanie začne byť chápané ako normálne, povzbudzujúce a pôsobivé.

Triky a tipy sú bezosporu najškodlivejšou a najničivejšou súčasťou týchto subkultúr, pretože premieňajú to čo možno chápať ako vágne, nepremyslené plány do konkrétnych súborov inštrukcií. Každý rok sa o samovraždu pokusí okolo 20 miliónov ľudí. Drvivá väčšina - viac, než 90% - zlyhá. Vedecká štúdia ktorú uskutočnilo Centrum pre štúdium samovrážd pri Univerzite v Oxforde sa pýtala 864 ľudí, ktorí sa pokúsili o samovraždu a zlyhali, do akej miery ozaj zamýšľali zabiť sa. Viac než dve tretiny uviedli, že len mierne alebo málo. Podobne štúdia pacientov s poruchami príjmu potravy v roku 2006 zistila, že jedna tretina z nich navštívila stránku ktorá sa tomu venovala a až 96% z nich sa tam naučilo nové metódy na zníženie vlastnej hmotnosti. Trikmi a tipmi sa tam naučili ako prežiť s príjmom menej než 1.000 kalórií denne, niektorí sa snažili až o hranicu 500 kalórií...

Internet nezapríčinil poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, ani samovraždy. Zmenil však spôsob akým sú tieto poruchy prežívané a vyjadrované. Ľudia, ktorí sú súčasťou týchto svetov sú často mladí, extrémne nemocní a potrebujú profesionálnu zdravotnú starostlivosť. Dôvod prečo sa mnohí pripájajú k týmto subkultúram je, že im poskytujú útočisko, akúsi svätyňu, keď sú presvedčení, že im nikto iný nerozumie a že sa nemajú na koho iného obrátiť.

Zdroj info: Jamie Bartlett - The Dark Web.

