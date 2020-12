Temná strana sily ... na nete.

Federálne kriminálne súdne konania v USA sú zriedkavé. Obvinení v nich čelia hrozbe mnohoročných trestov. Ak sa nedohodnú na nižšej výmere výmenou za informácie.

Jedno z takých pojednávaní sa konalo aj v roku 2006 a bolo úzko spojené s temnou stranou internetu. V jeho otváracom prejave prokurátor povedal:

"Milujem Internet. Je to fascinujúca vec. Je to miesto, kde sa môžete zabaviť, získať informácie, pozerať videá, hrať hry, kupovať veci. eBay je super miesto, môžete vydražiť rôzne veci. Môžete tam kúpiť všetko, na čo si len spomeniete. Ale, dámy a páni, existuje aj časť Internetu na ktorú neradi myslíme. Je to niečo ako temné podbruško Internetu, kde sa nekupujú čačky a somarinky. Je to časť Internetu, kde sa kupujú a predávajú ľudské životy. V tomto procese uvidíte túto časť. Mám podozrenie, že už nikdy sa na internet nebudete pozerať tým istým spôsobom."

Bol to proces s Jonathanom Giannonem, známym aj ako Zebra, Enhance, MarkRich a Kid. Mladík pochádzajúci z Long Islandu, ktorý bol významnou postavou kriminálneho počítačového prostredia, hlavne tej časti, kde sa vo veľkom obchodovalo s kradnutými osobnými údajmi a bankomatovými kartami.

Na jar v roku 2001 sa okolo 150 po rusky hovoriacich počítačových kriminálnikov stretlo v ukrajinskej Odese, aby prediskutovali spustenie prelomovej webstránky. Lídrom medzi nimi sa neskôr stal ukrajinský predajca kreditiek "Script", vlastným menom Dmitrij Golubov.

Dmitrij Golubov. "Script"

Diskusiu vyvolal úspech britskej webstránky "Counterfeit Library" spustenej v roku 2000, ktorá vyriešila jednu z hlavných slabostí pri páchaní kriminality koordinovanej v diskusných miestnostiach na IRC - znalosti a skúsenosti z minulých rokov sa stratili hneď po tom, ako sa diskusia skončila. Britská stránka zhromaždila návody, tipy a skúsenosti na jedno miesto, priložila k nemu online diskusné fórum, kde sa mohli stretávať zlodeji identity, vymieňať si tipy a návody, kupovať a predávať falošné identifikačné karty a podobne. Členovia mohli prispievať do diskusie v permanentných vláknach, budovať si osobnú reputáciu a svoju značku. Stránka postupne nadobudla tisícky členov z celej Severnej Ameriky a z Európy. Boli tam zlodeji identity, hackeri, phisheri, spameri, falšovatelia peňazí, kreditných kariet, ktorí teraz už mali vlastné "spoločenstvo." V júni 2001 bol oznámený výsledok odeského stretnutia - International Carders Alliance, alebo zjednodušene "Carderplanet.com."

Pokiaľ Counterfeit Library bola akýmsi diskusným fórom, CarderPlanet bola vysoko organizovaným, disciplinovaným trhom, ktorému nechýbalo nadšenie podobné komoditnej burze.

Jeho najbežnejšou časťou boli čísla kreditných kariet, miektorí členovia sa však špecializovali na úplnejšie informácie - čísla kreditiek spolu s menom majiteľa, adresou, čislom sociálneho poistenia v USA, rodným menom matky, to všetko za cca 30 dolárov. Heknuté účty na eBay mali hodnotu 20 USD. Niektorí predávali falšované šeky a platobné príkazy, iní prenajímali miesta, kam sa zasielal tovar nakúpený na americké kreditky, neskôr presunutý podvodníkovi. V ponuke boli čisté karty s magnetickým pásikom, falšované identifikačné karty aj s hologramom. Za 500 USD bolo možné kúpiť balíček desiatich s tou istou fotografiou, ale inými menami. V septembri 2002 po úspechu Carderplanet vznikla podobná stránka "Shadowcrew"; v apríli nasledujúceho roka už mala 4.000 registrovaných členov.

V tomto svete existovalo viacero stránok, ktoré sa venovali počítačovej kriminálnej činnosti, každá sa trochu odlišovala svojim zameraním, často v nich boli nasadení agenti FBI a iných zložiek boja proti kriminalite, boli zavreté, zrušené a podsvetie potom prichádzalo o veľké peniaze. Až kým sa neobjavil "Iceman", pravým menom Max Butler - budúci líder kriminálnej ekonomiky zodpovednej za okrádanie amerických firiem a spotrebiteľov vo výške miliárd dolárov.

Max Butler. "Iceman"

Nadmieru talentovaný heker prišiel k názoru, že trh potrebuje silného lídra ktorý by ho zjednotil a zaviedol poriadok. Niekoľko dní hekoval stránky, kradol ich obsah, loginy, heslá a emailové adresy členov. Ukončil to tým, že niekoľkými údermi klávesnice zlikvidoval databázy stránok a 16. augusta 2006 odoslal všetkým email, že sa stali členmi Icemanovho "Cardersmarket.com", najväčšieho kriminálnického trhu na svete, ktorý nemá konkurenta a môže sa pýšiť armádou pozostávajúcou zo 6.000 členov. Jedným úderom zlikvidoval roky trpezlivej práce amerických vyšetrovacích orgánov a oživil miliardové kriminálne podsvetie. Agenti FBI, Tajnej Služby, aj hekeri a členovia kriminánych gangov na celom svete sa pýtali: "Kto je Iceman?"

Jonathan Giannone, jeden z hierarchie Cardersmarketu, prezradil za nižší trest meno ďalšieho hackera, ktorý mal k Icemanovi najbližšie. Po jeho zatknutí netrvalo dlho, aby zistili aj totožnosť jeho samotného. 5. septembra 2007 mu na dvere bytu zabúchali agenti FBI a 12. februára 2010 bol odsúdený na 13 rokov väzenia a náhradu škody.

Americké banky a kreditné spoločnosti odmietli prejsť na lepšie zabezpečenie kreditných kariet pred zneužitím, pretože by ich to stálo obrovskú sumu peňazí na výmenu platobných terminálov v miestach predaja. Rozhodli sa, že ich straty z podvodov s kreditkami sú akceptovateľné a vyjde ich to lacnejšie.

Ross Ulbricht.

V lete 2010 začal Ross Ulbricht, texaský mladík z mesta Austin, obdarený brilantnou mysľou a obrovským talentom na programovanie, pracovať na projekte ktorý sa mal zapísať do histórie. Len nedávno sa s priateľkou Júliou nasťahovali do nového bytu, kde po práci, schúlení pod dekou, sledovali na Rossovom laptope televízne seriály, najčastejšie "Breaking Bad." Sledovali ako sa z učiteľa chémie stáva výrobca drog, ktorý si svoje zlé konanie dokáže intelektuálne zdôvodniť a elegantným spôsobom vyjadriť svoju technickú brilantnosť. Počas sledovania seriálu sa Ross v mysli pohrával s nápadom na anonymnú webovú stránku, kde by bolo možné kúpiť alebo predať všetko predstaviteľné. Teda hlavne to, čo sa inak predávať nesmelo, alebo len s obmedzeniami. Vedel, že existuje browser TOR, na ktorom nemohla vláda sledovať ľudí, pretože vďaka nemu boli neviditeľní, nevysledovateľní. V roku 2009 však neexistovala možnosť ako za nákupy platiť online anonymne. Hotovosť bola príliš riskantná a kreditné karty by zanechali stopu. Netrvalo ale dlho, kým prišiel na stopu novovzniknutej technológie Bitcoin, ktorá bola predstavovaná ako nová forma digitálnej hotovosti, absolútne nevysledovateľná. https://antonkovalcik.blog.sme.sk/c/542991/funkcny-stat-vs-krypto-anarchia.html Iste, jeho motívom bolo zarobiť peniaze, no ako idealista chcel aj oslobodiť ľudí. V amerických väzniciach boli milióny ľudí za drogové prečiny, väčšinou za tie základné drogy ako je marihuana a magické hubičky. V jeho predstave zlovoľný systém ničil životy ľudí pobytom vo väzniciach lebo vláda chcela diktovať ľuďom, čo môžu so svojim telom robiť a čo nie. Nekonečné hodiny písal kód, učil sa programovacie jazyky za pochodu, technicky robil ekvivalent budovania eBay a Amazonu vlastnými silami, bez akejkoľvek pomoci či špeciálnych vedomostí. Svoje dielo nazval "Silk Road" podľa starej čínskej obchodnej Hodvábnej Cesty.

Koncom januára 2011 stránku spustil a aby dal potencionálnym zákazníkom vedieť o jej existencii, zaregistroval sa anonymne na webstránke "Shroomery", ktorá bola rajom pre všetko čo sa týkalo magických hubičiek. Na diskusnom fóre potom zverejnil príspevok, že sa "náhodou" stretol s veľmi zaujímavou novou webstránkou s názvom "Silk Road" a odporúčal všetkým, aby si ju pozreli. Ďalšiu, obrovskú, reklamnú službu zadarmo mu urobil príspevok v online klebetníku "The Gawker" 1. júna 2011 ku ktorému poskytol online anonymné interview.

Samozrejme netrvalo dlho a o stránku sa začali zaujímať americké vyšetrovacie orgány. Pomerne dlho sa snažili nachytať ho, medzi ľudí s ktorými potreboval spolupracovať nasadili agentov v utajení, no stále im unikal. Obchod sa zatiaľ rozrastal do masívnych rozmerov s miliardovými obratmi. Na Silk Road bolo možné kúpiť ozaj všetko, čo bežne nebolo dovolené, vrátane zbraní a dokonca aj služieb profesionálnych zabijákov. Nakoniec s veľkou dávkou šťastia, vďaka kombinácii mrevenčej práce vyšetrovateľov, agentov a informácií získaných postupným zatýkaním zainteresovaných osôb, sa Rossa podarilo v októbri 2013 zatknúť. V roku 2015 bol odsúdený na doživotie bez možnosti prepustenia. Silk Road bola zatvorená, no trvalo len niekoľko týždňov a vznikla "Silk Road 2.0" a po jej odhalení ďalšia a množstvo menších predávajúcich drogy online.

V roku 2015 skupina univerzitných výskumníkov uskutočnila masívnu štúdiu, v ktorej sa ľudí na celom svete pýtali na ich užívanie drog. Jedna z otázok bola zameraná na spôsob akým drogy získavajú. Zistilo sa, že rok po otvorení Silk Road až 20% respondentov začalo kupovať online. Keď sa ich výskumníci pýtali prečo nie tradične na ulici ale cez Internet, dostali odpoveď, že na ulici je 6x väčšia pravdepodobnosť, že im bude fyzicky ublížené. Zdalo by sa, že na jednej strane Ross splnil cieľ ktorý mal na začiatku a desiatky tisíc ľudí sa cítilo bezpečnejšie keď mohli kupovať produkty overenej kvality online.

Na druhej strane iná štúdia v tom istom roku, uskutočnená Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb, konštatovala, že prvýkrát v nedávnej histórii v USA zomrelo viac ľudí na predávkovanie heroínom a opiátmi než bolo zabitých strelnými zbraňami.

