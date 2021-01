Extrémne nebezpečné extrémy 2.

Revolúcia v digitálnych komunikáciách - kolaps tradičných médií a rast tech platforiem mení politiku, podrýva existujúce inštitúcie a mení úlohu občana.

Vytvára možnosti pre tých ktorí v minulosti nemali žiadne, priestor v ktorom je možné kašľat na normy, pravidlá a ustálené zvyky; tvorí príležitosti pre manipuláciu a deštrukciu. Ak si máme zachovať šancu na rozhodovanie o druhu politického systému ktorý z tohto chaosu vznikne, musíme začať so snahou porozumieť mu.

"4chan" je niečo ako digitálna obrázková nástenka (imageboard). Znamená to, že ak na stránku chcete niečo pridať, musíte tam postovať obrázok alebo video ku ktorému môžete pridať komenty. Ostatní sa k vášmu postu môžu pripojiť komentom alebo iným obrázkom a komentom. Iné možnosti nie sú. Nemôžete post lajkovať ako na Facebooku, hlasovať zaňho ako na Reddite, alebo retweetovať ako na Twitteri. Ak na váš post nikto nereaguje, veľmi rýchlo klesá na stránke dole. Posty sú anonymné, nie sú tam pseudonymy alebo zvolené nicky. Existuje tam miesto, kde ľudia môžu pridať meno, no väčšina uprednostňuje náhodne pridelený alfanumerický znak (ID) a všeobecné meno "Anonymous" prideľované každému užívateľovi. Ak sa zúčastní na inom diskusnom tématickom vlákne, dostane iné ID. Vytvorená štruktúra bola ideálna pre vytváranie virálnych mémov. V roku 2010 užívatelia 4chan denne pridávali 400.000 postov, medzi rokmi 2003 a 2011 každý mém vytvorený na internete vyšiel z 4chan.

Jeho zakladateľ - Chris Poole mal v roku 2003 15 rokov a väčšinu času trávil na internete. Bol fanúšikom japonských anime a často pripieval na stránku nazvanú "Something awful". Do cesty mu prišla populárna japonská digitálna nástenka "2chan" ktorej rýchlosť a kreativita predstihovali všetko čo bolo vtedy k dispozícii v USA. Zobral jej kód a použil ho na vybudovanie 4chan.

Kultúra na stránke je zámerne toxická. Potreba šokovať aby si vás všimli, voľnosť vytvorená anonymitou, dominancia súťaživých mladých mužov na stránke, to všetko rýchlo viedlo ku kultúre ktorá bola sebavedomo útočná, búrajúca hranice a porážajúca akékoľvek tabu. Prevládla snaha uraziť, obzvlášť ženy, Židov, LGBT komunitu a nebelošskú populáciu. Argumentovali tým, že to bolo len pre efekt a nebolo treba brať to vážne. Lulz. Najlepšia radosť je škodoradosť. Na 4chan to znamenalo hádzať kamene urážok a provokácií na kohokoľvek mimo ich komunity a potom sa kolektívne tešiť z pobúrenej reakcie. V júli 2007 Fox News vydali správu v ktorej túto komunitu vyhlásili za "hekerov na steroidoch" a "Internetový stroj na nanávisť", čo ich všetkých nadmieru potešilo. Išlo im presne o to aby sa stali vykričanými, nechválne známymi. Každá zmienka v televízii v podstate propagovala ich prácu, privádzala nových členov a pripisovala im takmer magickú schopnosť manipulovať net. Čím viac mainstreamové médiá robili z 4chan senzáciu a tvrdili, že sú zdrojom všetkého zla, tým viac sa 4chan komunita zabávala a tým viac rástla jej reputácia.

V roku 2016 založili podporovatelia Donalda Trumpa MAGA3X - mobilizačnú kampaň založenú na mémoch a ich schopnosti narýchlo zhromaždiť dav. Vytvorili "generátor mémov" ktorý pre technicky menej zručných zjednodušil proces 4chan, ako aj program na výrobu demotivačných plagátov ktorého úlohou bolo odradiť ľudí od podpory iných kandidátov. V polovici roka 2016 vytvorili viac než osem miliónov postov na 4chan a obrovské množstvo politických mémov podporujúcich Trumpa.

Okolo roku 2010 sa tam nazbierala veľká skupina ľudí ktorí urážlivé a diskriminačné reči viedli nie kvôli zábave z provokácie a reakcie obetí na ňu; použitý jazyk zhrubol ešte viac a stala sa z neho ideológia. 4chan sa posunul ešte viac mimo centra, niektorí jeho členovia založili na tých istých princípoch nové stránky, ešte extrémnejšie. Reakcionársky štýl sa zmenil na reakcionársku politiku.

V roku 2013 neonacista Andrew Anglin založil krajne pravicovú webstránku Daily Stormer pomenovanú podľa nacistických propagandistických novín z medzivojnového obdobia. Stránka umožňovala užívateľom uverejňovať obrázky anonymne a podporovala ich v tvorbe krajne pravicových mémov. Anglin tiež organizoval útoky na iné komunity či jednotlivcov a vyzýval členov - Stormerov - aby robili koordinované útoky. V roku 2014 ich zmobilizoval aby zaútočili na poslankyňu britského Parlamentu Lucianu Berger po tom čo bol biely supremacista, ktorý na ňu zaútočil, odsúdený na 4 týždne väzenia. Dokonca im poskytol návod na urážanie a sadu antisemitských obrázkov. V priebehu týždňa dostala na Twitteri viac než 400 urážlivých správ.

V októbri 2013 ďalší užívateľ 4chan-u Fredrick Brennan založil "8chan" ako "Alternatívu k 4chan priaznivú k slobode slova". Pozostáva z násteniek vytvorených užívateteľmi, ktorí ich aj moderujú s minimálnymi zásahmi administrátora siete. V auguste 2019 šiel 8chan offline, v novembri sa objavil opäť pod názvom "8kun".

12. a 13. augusta pravicové podcasty, vrátane Daily Stormer a Daily Shoah, prinášali reportáže zo zhromaždenia v Charlottesville, Virginia, kde biely supremacista James Alex Fields Jr. zámerne vrazil svojim autom do davu pochodujúcich, zabil 32 ročnú Heather Heyer a zranil ďalších 19 ľudí.

Auto Jamesa Fieldsa v dave ľudí.

Krajne pravicové skupiny na Reddit a 4chan zdieľali množstvo oslavných "vtipov" a mémov. Najviac hlasov na Reddite dostal post " To čo sa dnes stalo s tou mŕtvou antifou bolo etické." "... máme minimálne jednu antifu mŕtvu a 19 ďalších ranených. Je to dobrá vec. Sú paródiou života a musia k..va odísť." Jedným z najpoužívanejších mémov bol obrázok letky vrtuľníkov letiacich za súmraku. Je to alt-right mém, odkaz na chýry, že chilský diktátor Augusto Pinochet mal vo zvyku vraždiť komunistov, homosexuálov a iné "podvratné živly" tak, že ich zhadzoval z vrtuľníkov.

Mike Enoch (pseudonym) tvorca podcastu The Daily Shoah a blogu The Right Stuff na podcaste bežne rozprával o splyňovaní židov a o výrobe lámp z ich kože (nie tak jemnými výrazmi, ako som to tu interpretoval) Bol to vtip? Ťažko, nebolo to vtipné, ani to nemalo štruktúru vtipu, Skôr to bolo ako hovorený mém. V ich kruhoch sa to nazýva "shitposting". Presne o to aj šlo. Podcast bol oživený 4chan, plný hnusných slov, obskúrnych narážok a super ironických poznámok o plynových komorách. Účelom toho všetkého bolo, okrem bežného trollingu a provokovania liberálov, aby poslucháči po čase morálne znecitliveli. Vysloviť nevysloviteľné stále a znova, dookola, pokým odpornú nenávisť nebudeme vnímať iba ako ďalšiu bežnú vec na internete.

Inteligencia a morálka sú navzájom nezávislé pojmy. Veľa vysoko inteligentných ľudí verí v hlboko odporné veci. Fakt, že aj inak rozumní ľudia môžu podľahnúť internetovému neofašizmu ho činí o to hrozivejším.

The Right Stuff nebol politický akčný výbor, ani think-tank. Bola to farma produkujúca nekonečnú zásobu blogov, podcastov a mémov. Jeho cieľom nebolo organizovať politickú kampaň alebo vypracovávať návrhy zákonov, ale posúvať Overtonovo okno. https://antonkovalcik.blog.sme.sk/c/533231/overtonovo-okno.html

Zdroj informácií: Andrew Marantz - Antisocial.

Martin Moore - Democracy Hacked.