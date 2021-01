Extrémne nebezpečné extrémy 2.1

Aby mémy mohli mať skutočne široký dosah, nemohli byť zdieľané priamo z chanov ale museli byť prevedené cez platformy hlavných sociálnych sietí a spravodajské kanály - webstránky, televízie, rádio aj noviny.

Spoluzakladateľ sociálnej siete Reddit Steve Huffman povedal, že ju vybudovali okolo hlavného princípu:"Žiadni editori. Ľudia sú editormi." Ako všetci ostatní narušitelia aj oni verili v neprefiltrovanú reč, čím viac tým lepšie. Príliš sa nezamýšľali nad tým čo by sa mohlo pokaziť.

Časom sa každá skupina, takzvaný subreddit, stala komunitou s vlastnou kultúrou. Koncom roka 2014 ich bolo viac než pol milióna, medzi nimi napríklad r/Science, r/MaleFashionAdvice, r/Trees - pre priaznivcov marihuany,... Každý subreddit riadili dobrovoľní moderátori, nebolo dosť zamestnancov aby monitorovali každú časť siete. Pokiaľ neboli zaplavení sťažnosťami na ilegálnu aktivitu, zvyčajne nechali na dobrovoľných moderátoroch aby vymáhali ich vlastné pravidlá alebo aj nie. Existovali tisícky subredditov ktoré mali laxné pravidlá a mnohé z nich sa časom stali toxickými.V roku 2011 bol veľmi populárnym subreddit r/Jailbait ktorý sa venoval sexy fotkám mlado vyzerajúcich žien. Bolo to divné ale nie nelegálne, preto Reddit dovolil skupine rásť až kým niekto nezverejnil nahú fotku 14-ročného dievčaťa a komunita bola zrušená. Napriek tomu jej zakladateľ - nechválne známy troll s nickom Violentacrez mohol na Reddite ostať a spolu s ním niekoľko ďalších subredditov ktoré vytvoril. Väčšinou boli rasistické alebo myzogýnne. V roku 2012 bola jeho identita odhalená. Bol to Michael Brutsch, 49-ročný programátor, ktorý aj so svojou manželkou žil v Dallase. Keď sa ho opýtali prečo vyvolával online toľko deštrukcie povedal, že to bolo kvôli získavaniu nezmyselných internetových bodov.

CEO Redditu bol v tom období Yishan Wong, ktorý predtým pracoval aj pre PayPal a Facebook. V internom memorande pre zamestnancov prehlásil, že r/Jailbait zrušil len nerád a to len preto, že porušoval americké zákony. Uviedol: "Sme za slobodu porejavu. Nezakážeme zákonný obsah len kvôli tomu, že sa nám nepáči lebo je nejak divný. Cieľom Redditu je stať sa univerzálnou platformou pre ľudskú komunikáciu, čo by neexistovalo keby sme ju zastavili len preto, že je nejakým spôsobom nechutná." Už sa nepýtal, asi ho to ani nenapadlo, že ako by ovplyvnilo ľudskú komunikáciu keby takáto platforma bola premožená "jailbaitom", grotesknou myzogýniou a nacistickou propagandou. Jeho nástupkyňou sa stala Ellen Pao, ktorá sa postarala o to aby sa na Reddite postihovala nedobrovoľná pornografia, teda ak niekto na nete zdieľal fotku nahej osoby bez jej dovolenia. O niekoľko mesiacov neskôr Reddit zrušil päť tých najhorších stránok šíriacich nenávisť voči rôznym skupinám ľudí. Dostalo sa jej za to od redditorov takej nenávistnej kampane, že v júli 2015 rezignovala. Vo Washington Post neskôr napísala: "Internet začal ako bašta slobodného prejavu. No vybalancovať ho je stále ťažšie. Trolli víťazia."

V novembri 2016 bol Reddit ôsmou najpopulárnejšou stránkou v USA a bol tiež pravidelným zdrojom informácií pre siedmich z desiatich jeho užívateľov. V tom roku sa užívateľom 4chan podarilo premanévrovať ho. Podarilo sa im to cez jeden zo subredditov - "the_donald". Bol vytvorený krátko potom ako Trump v júni 2015 ohlásil svoju kandidatúru. V decembri 2015 ho objavili členovia chanovskej skupiny "/pol/". Koncom februára 2016 s ich prispením dosiahol počet 40.000 členov čo na Reddit nie je nič moc, skôr malá skupina. Kombináciou frenetickej aktivity a hlasovania za posty na fóre sa im pravidelne darilo pretláčať príspevky na titulnú stránku Redditu. V júni mal subreddit už okolo 170.000 členov a v júli sa tam dokonca prihlásil aj samotný Trump na jednorazovú seansu otázok a odpovedí.

Subreddit "the_donald" poslúžil mnohým účelom. Bol to kanál cez ktorý bolo možné "preprať" mémy ktoré potom mohli preberať a zdieľať inde pravidelní užívatelia bez zmienky o tom, že zdieľajú niečo čo má svoj pôvod na 4chan alebo 8chan. Tiež to mohlo byť zdrojom propagandy pre Trumpovu kampaň. Podobne koordinovane rozdelili, skúmali a postupne zdieľali emaily ukradnuté ruskými hekermi Johnovi Podestovi v októbri 2016 (ešte o tom bude reč neskôr). V spolupráci s užívateľmi 4chan koordinovali a narušovali prieskumy názorov počas prvej debaty medzi Trumpom a Clintonovou, zdieľali linky na prieskumy, zaplavili ich manuálnymi aj automatizovanými hlasmi takže podľa niektorých významných médií debatu vyhral Trump aj keď v skutočnosti podľa telefonických prieskumov Trump brutálne prehral.

Zámerom tejto, aj iných (očierňujúca a urážajúca kampaň na novinárov, ktorí boli "protitrumpovskí") kampaní bolo pritiahnuť pozornosť, nezáležalo na tom či pozitívnu alebo negatívnu. Upútanie pozornosti, obzvlášť keď to viedlo k pokrytiu masovými médiami, znamenalo zachytenie a podporu programu kampane. A masmédiá na to bez výnimky skočili. Hlavné spravodajské organizácie pravidelne publikovali rozhorčené príbehy o urážlivých mémoch, obťažovaní a urážaní novinárov a o snahe obohrať sociálne média.

Andrew Breitbart sa nenarodil ako politické zviera. Politika ho nezaujímala až kým v jeho dvadsiatych rokoch nebol rozhlasovými komentátormi konvertovaný na reakčného, libertariánskeho konzervatívca. Všetko sa preňho stalo politickým. Umenie, humor, hudba, divadlo, televízia, film - to všetko bolo preňho nástrojmi ľavicovej propagandy. Politika a vojna boli preňho v podstate synonymami. Pravica podľa neho prehrávala preto, že sa vo svojej činnosti obmedzila na politiku. Aby vyhrala musí svoj boj preniesť do oblasti kultúry. Vyhrať túto vojnu na bojovom poli tradičných médií by bolo nemožné, pretože v jeho zmýšľaní boli všetky pohltené ľavicovými kultúrnymi marxistami. Pravica preto v jeho ponímaní musí nájsť iné územie kde zvedie boj. Túto príležitosť pre Breitbarta poskytol internet. Netrvalo príliš dlho a jeho myšlienky, vďaka jeho drzosti a peniazom Roberta Mercera, sa stali mainstreamom. Ale po poriadku.

V lete 2009 20-ročná študentka žurnalizmu a o päť rokov starší konzervatívny aktivista navštívili rôzne pobočky ACORN - neziskovej organizácie ktorá sa zaoberala pomocou v oblasti prijateľného bývania a registrácie voličov v prospech nízkopríjmových obyvateľov. Predstierali, že sú prostitútka a jej pasák a chcú sa dozvedieť ako možno oklamať systém, vrátane využitia domu ako bordelu. Mali na sebe skryté kamery pretože celé to bolo narafičené tak, aby zamestnancov ACORN nachytali pri poskytovaní nezákonnej alebo neetickej rady. Nepodarilo sa im nafilmovať nič nezákonné, no nafilmovali niekoľkých zamestnancov ako im dávajú kompromitujúce rady. Ako súčasť premyslenej mediálnej stratégie Breitbart poskytol starostlivo zostrihané videá notoricky známej krajne konzervatívnej televíznej stanici Fox News. Dohodli sa na ich postupnom uverejňovaní paralelne s tým, že Breitbart zverejňoval ich prepisy a zvukový záznam na jednej zo svojich webstránok. Všetko to bolo masívne podporované na sociálnych sietiach. Aby to udržali v kurze začali tvrdiť, že mainstreamové média udalosť ignorujú a útočia na mladých ľudí ktorí to všetko zahrali. V priebehu niekoľkých dní po zverejnení videí bol v Kongrese schválený zákon o zastavení financovania ACORN ktorý potom v novembri 2010 zbankrotoval. Organizácia ktorá bola založená v roku 1970, mala pobočky v 75 mestách a 400,000 zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, bola efektívne zničená za dva týždne v septembri 2009. Nasledujúce vyšetrovanie nezávislou právnickou firmou síce poukázalo na spôsob fungovania organizácie, no nenašlo žiadne dôkazyo tom, že by nejaký zamestnanec ACORN spáchal čokoľvek nelegálne."

Nielenže sa vďaka tejto akcii Breitbartove stránky dostali do celoštátneho povedomia, ale súčasne to aj potvrdilo jeho presvedčenie a spôsob činnosti. "Inštitucionálna ľavica" môže byť porazená viróznou zmesou odhalenia, zábavy a rozhorčenia.Recept je nasledovný: nájdi slabinu v inštitúcii proti ktorej sa staviaš, nájdi a zozbieraj dôkazy ktoré potvrdzujú tvoje stranícke stanovisko, poskladaj ich spôsobom ktorý vyprovokuje rozhorčenie tvojho publika, vyvolá zúrivú reakciu zľava a protireakciu zprava. Zabaľ to tak, že to zodpovedá základom investigatívnej žurnalistiky - skryté kamery, zrnitý skákajúci obraz, komentovaný hlavným protagonistom. Publikuj zostrihaný záznam ako veľké odhalenie, samozrejme s patričnými fanfárami, potom to propaguj tak aktívne ako sa dá. Nakoniec začni tvrdiť, že veľké mediálne inštitúcie to zámerne, zo straníckych príčin, ignorujú.

Andrew Breitbart prišiel na to ako v súčasnom prostredí sociálnych médií môžu byť správy zmenené na politickú zbraň schopnú zničiť inštitúcie občianskej spoločnosti a podkopať dôveru v mainstreamové médiá súčasne. Nebol však žiadnym internetovým géniom ktorý všetko vynašiel. Svoju techniku si brúsil spoluprácou s dvomi najtalentovanejšími inovátormi internetového spravodajstva. Od roku 1995 bol jeho učiteľom Max Drudge, zakladateľ a editor "The Drudge Report" kde sa naučil ako vybrať hrozienka politického klickbaitu z internetového koláča. (https://sk.wikipedia.org/wiki/Clickbait V roku 2005 spolupracoval s Ariannou Huffington na spustení "Huffington Post" kde sa naučil ako využiť komentáre a kritiku médií na vyvolanie a udržanie rozhorčenia a oklamanie spravodajského cyklu.

V apríli sa na konzervatívnej konferencii na Floride stretol s jedným z najväčších podporovateľov konzervatívnych aktivít - miliardárom Robertom Mercerom. Jeho investícia vo výške 10 miliónov dolárov mala Breitbarta posunúť v jeho snahe oveľa ďalej. Okamžite začal pracovať na spustení "rodiny" jeho stránok, no niekoľko dní pred ich spustením v marci 2012, zomrel. Nová "Breitbart.com" začala fungovať aj tak. Na jej čele stál priateľ a spolupracovník Steve Bannon, ktorý bol neskôr šéfom Trumpovej prezidentskej kampane a po jeho zvolení niekoľko mesiacov aj šéfom stratégie v Bielom dome.

Pokračoval v starých spôsoboch ktoré ešte okorenil spoluprácou s Daily Stormer a Stormfront. V rokoch 2013 až 2015 na jeho radu Mercer investoval niekoľko miliónov dolárov do "Inštitútu pre vládnu zodpovednosť" (Government Accountability Institute - GAI) na ktorého čele stál Peter Schweizer, autor šiestich kníh z ktorých päť bolo nevyberanými útokmi na liberálne elity a politický establišment. Ohlasovaným cieľom GAI bolo "odhaľovať korupciu a rodinkárstvo" v politike. V praxi to znamenalo dvojročné vyšetrovanie a demaskovanie Clintonovcov. Pri "vyšetrovaní" sa im vynikajúco hodila veľká slabina mainstreamových komerčných médií - ich narastajúca neschopnosť podporovať dlhodobé a drahé vyšetrovania. Kvôli získaniu dôveryhodnosti u strednoprúdych a ľavicových médií boli výsledky vo forme článku "Clinton Cash" poskytnuté najprv liberálnym médiám. V lete 2015 bol preto Breitbart už na vstupoch napojený aj na krajne pravicové stránky Daily Stormer, Stormfront a na 4chan, na druhej strane bol na výstupe napojený na základné piliere amerického mediálneho establišmentu - New York Times a Washington Post, samozrejme aj Fox News.

Ešte jedna Mercerova investícia posilnila postavenie Breitbart.com a konsolidovala roztrieštenosť digitálneho spravodajského systému pred voľbami v roku 2016. Uskutočnila sa do samozvaného kontrolného orgánu médii zvaného "Media Research Center" (MRC). Existujú dva spôsoby ako možno kontrolovať média. Prvým je možnosť poskytnúť ľuďom nástroje a informácie tak aby si mohli vytvoriť vlastný názor na rôzne správy či mediálne útvary. Druhým je začať od predpokladu, že všetky existujúce média sú nevyhnutne zaujaté a skorumpované a stráviť celý čas zbieraním informácií ktoré to potvrdia. MRC sa vydalo druhou cestou. Dôsledkom jeho usilovnej snahy je to, že mnohí ľudia, hlavne pravicovo naklonení, pristupujú s podozrením a nedôverou k drvivej väčšine správ médií ktoré sú v strede a naľavo, čo ich robí oveľa viac prístupnými k stránkam ako je napríklad Breitbart, ktoré sú viac spojené s ich úzko straníckym politickým presvedčením. Výsledkom je potom značná rozštiepenosť spoločnosti, taká akej svedkami sme v súčasnej dobe.

Breitbart sa stal spojivom konzervatívnych médií, zďaleka najväčšou hviezdou pravicového vesmíru. V pozoruhodne krátkom čase sa rodine Mercerovcov investíciami do digitálnych médií podarilo pretransformovať prostredie politických médií. Vybudovali zárodok superstraníckej pravicovej mediálnej siete, ktorej obecenstvo bolo do značnej miery odrezané od zdrojov správ z médií hlavného prúdu.

Mercerova snaha o narušenie politického prostredia sa v roku 2013 dostala na ďalšiu úroveň keď investoval 5 miliónov dolárov do firmy, ktorá sa neskôr stala celosvetovo známou pod menom "Cambridge Analytica". Ale to je príbeh, ktorý ešte musí chvíľu počkať.

