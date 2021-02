Cambridge Analytica - škandál desaťročia 1. Osoby a obsadenie.

Dnes nechválne známu firmu Cambridge Analytica som v minulých príspevkoch spomínal už niekoľkokrát, vždy len okrajovo v súvislosti s hlavnou témou. V niekoľkých ďalších príspevkoch sa jej budem venovať podrobnejšie.

Jej príbeh, vrátane toho ako ovplyvnila svetové udalosti posledných rokov, zneužitie internetu na nekalé ciele, je tak trochu komplikovaný, preto začnem predstavením hlavných účastníkov deja:

Psychológ B.F.Skinner svojimi pokusmi v päťdesiatych rokoch minulého storočia dokázal, že najefektívnejším spôsobom ako u niekoho docieliť zmenu správania je systém ktorý je známy pod označením "občasné náhodné odmeny." Pokusným potkanom dával maškrtu zakaždým keď v klietke potiahli za malú páku. Boli spokojné keď ich odmenil pravidelne napríklad po každom treťom zatiahnutí. Keď im ale maškrtu dával nepravidelne po rôznom počte potiahnutí páky, začali ňou zúrivo v kuse škĺbať aby sa dostali k vytúženej odmene. Následný výskum ukázal, že niečo podobné platí aj pre ľudí. Tento princíp sa oddávna používa v hracích automatoch.

B.J.Fogg.

Ním získané poznatky sa vo svojej práci snažil využiť profesor psychológie B.J.Fogg ktorý na Stanfordskej Univerzite založil "Stanford Persuasive Technology Lab." Jeho cieľom bola snaha o dosiahnutie zmeny ľudského správania. Svojim spôsobom hracím automatom sú aj dnešné smartfóny. Aj keď väčšina toho čím nás kŕmia je v skutočnosti neskutočne nudná, neprestávame stláčať páku aby sme dostali náhodné odmeny: bulvárnu správu, rozkošný záber či video, vzrušujúci kúsok správ. Aj väčšina apiek v našich mobiloch je takými hracími automatmi slúžiacimi na to aby upútali našu pozornosť, zmenili to čo chceme, zmenili naše prirodzené vlastnosti. Foggove prednášky o interakcii medzi počítačmi a ľuďmi previedli filozofické a psychologické idey o presviedčaní do algoritmickej podoby. Neskôr na univerzite prednášal na tému " Masové medziľudské presviedčanie" súčasťou čoho bola aj možnosť študentov vypracovať aplikácie ktoré bolo možné potom testovať a predávať na Facebooku.

Alexander Kogan

Alexander Kogan, v Moldavsku narodený americký počítačový vedec, vyštudoval univerzitu Berkeley a pokračoval v Hong-Kongu, neskôr prednášal na oddelení psychológie Cambridge University. Po roku 2014 niekoľkokrát prednášal aj na Univerzite v St. Peterburgu odkiaľ aj dostával granty na výskum v oblasti dolovania dát na sociálnych sietiach, čo mu vyslúžilo podozrenie že je ruským špiónom. Granty na výskum dostával aj od vlád Číny, USA a Kanady. Po roku 2010 začal spolupracovať s Facebookom na výskumných projektoch. Univerzita Cambridge mu pôvodne odmietla prístup k jej osobným dátam, preto spolu s výskumným partnerom Josephom Chancellorom založili firmu financovanú Cambridge Analytica, ktorej úlohou bolo vytvoriť úplne nový dátový súbor amerických voličov. Zber dát začal v roku 2013 na Amazon Marketplace platforme s názvom "Mechanical Turk." Užívateľom platil dolár za to, aby vyplnili test "This Is Your Digital Life." Keď test vyplnili aplikácia sa spojila s Friends API aby prevzala ich dáta súčasne s dátami všetkých ich priateľov. Z odpovedí na test Kogan vytvoril cvičnú sadu na modelovanie ich osobnostných charakteristík. Spolu to boli údaje o takmer päťdesiatich miliónoch ľudí, ktoré potom aj s modelom predal firme Cambridge Analytica. Vylepšený algoritmus sa potom stal základom jej biznisu.

David Stillwell a Michal Kosinski.

David Stillwell v roku 2007 absolvoval štúdium psychológie na Univerzite v Nottinghame. Aby cez leto zabil čas, vybudoval aplikáciu na Facebook. Bol zvedavý či by bolo možné kombináciou odpovedí na test osobnosti s údajmi na osobnoim profile užívateľov na Facebooku dať do súvisu osobnostné vlastnosti ľudí s určitými postojmi a správaním. Aplikáciu zdieľal s niekoľkými priateľmi, oni potom so svojimi a tí zase ďalej. V priebehu pár mesiacov test vyplnilo niekoľko stotisíc ľudí. Keď od iných výskumníkov zistil akú hodnotu môžu mať takto získané dáta, zmenil podmienky na aplikácii a so súhlasom účastníkov začal zbierať výsledky testov. Keď v roku 2012 prestal, mal k dispozícii osobnostné údaje viac než štyroch miliónov ľudí a k viac než tretine z nich aj údaje z osobných profilov na Facebooku. V ďalšom procese zistil, že na základe toho čo ľudia lajkujú na Facebooku môže so značnou presnosťou určiť hlavné povahové črty človeka, jeho politické nízory, náboženstvo, sexualitu a etnicitu. Výsledky svojej práce zverejnil v roku 2013. Cambridge Analytica bola založená koncom toho istého roka. Kogan predstavil Stillwella a jeho kolegu zo Stanford University Michala Kosinského šéfom spoločnosti SCL, materskej firmy C.A. Podľa ich tvrdenia spoluprácu odmietli z etických dôvodov.

Alexander Nix.

Alexander Nix sa narodil takzvane so zlatou lyžičkou v ústach. Potomok starej anglickej nóbl bankárskej rodiny a absolvent jednej z najprestížnejších a najdrahších škôl vo Veľkej Británii - Eton College bol známy aj tým, že zásadne nosil iba luxusné obleky ušité na známej Savile Road v Londýne. Svoju kariéru začal v Mexiku ako finančný analytik firmy Baring Securities. Nerskôr prešiel do odvetvia strategickej komunikácie a začal pracovať pre firmu SCL kde bol jeho otec spolumajiteľom.

Steve Bannon.

Steve Bannona som už spomínal na inom mieste (https://antonkovalcik.blog.sme.sk/c/549151/extremne-nebezpecne-extremy-2-1.html ) takže len stručne zhrniem: pravicový komentátor, bývalý šéf pravicovej mediálnej spoločnosti Breitbart.com, fanúšik krajne pravicovej politickej scény, človek, ktorý pomáhal dostať do Bieleho domu Donalda Trumpa. Podporoval mnohé nacionalistické populistické politické hnutie po celom svete, vrátane Európy, kde vytvoril a financoval sieť krajne pravicových skupín . V auguste 2020 bol zadržaný a obvinený z finančného podvodu a prania špinavých peňazí v súvislosti s výstavbou súkromných častí múru medzi USA a Mexikom. V máji 2021 je naplánovaný súdny proces. V novembri 2020 mu Twitter definitívne zrušil účet po tom čo prehlásil, že dr. Anthony Fauci a riaditeľ FBI Christopher Wrey by mali mať odrezané hlavy.

Robert a Rebeka Mercer.

Robert Mercer začínal ako výnimočne talentovaný dátový expert vo firme IBM, kde pracoval v oblasti umelej inteligencie. Zostrojil prvé algoritmy ktoré boli schopné rozoznať ľudskú reč. Po odchode z IBM bol prvým kto používal modely na predpovedanie vývinu akciových trhov, čo mu vynieslo postavenie magnáta medzi hedge fondmi. Jeho fond - Renaissance Technologies spravujúci okolo 25 miliárd dolárov - je jedným z najúspešnejších na svete. Vlastní aj niekoľko firiem na výrobu zbraní v USA. Umožnilo mu to založiť nadačnú organizáciu "Mercer Family Foundation" ktorá financuje všetko to čo je nielen v USA, ale aj inde vo svete krajne konzervatívne - organizácie popierajúce klimatické zmeny, bojujúce za právo nosiť zbrane (on sám využil zákon ktorý v USA umožňuje príslušníkom polície nosiť pri sebe zbraň vo všetkých štátoch USA, preto je "dobrovoľným pomocníkom polície" v mestečku ktoré má len niekoľko stoviek obyvateľov, no desiatky pomocných policajtov, väčšinou superboháčov). Významne prispieva Breitbart News, Government Accountability Institute (https://antonkovalcik.blog.sme.sk/c/549151/extremne-nebezpecne-extremy-2-1.html). Výrazne podporili aj konzervatívnu neziskovku"Citizens United" čo viedlo v roku 2010 k jej žalobe na Federálnu volebnú komisiu s následným víťazstvom. Umožmnilo to veľkým korporáciám, odborom a združeniam prakticky neobmedzene prispievať na predvolebné politické kampane. Správcom Nadácie je v súčasnosti jeho dcéra Rebeka.

