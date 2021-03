Generál Gerasimov a jeho doktrína.

Vo februári 2013 uverejnil ruský časopis "Vojensko-priemyselný kuriér" článok s názvom: "Hodnota vedy spočíva v predvídaní". Jeho autorom bol generál Valerij Gerasimov, náčelník generálneho štábu ruskej armády.

Generál Gerasimov.

Jeho jadro tvoril súbor ideí, ktoré neskôr dostali názov Gerasimovova doktrína. Prvou premisou, ktorá z článku vyplývala bolo: "Vojny sa naďalej už nevyhlasujú." Uvádza tiež, že pravidlá vojny sa zmenili a že "vzrástla úloha nevojenských prostriedkov dosiahnutia strategických a politických cieľov." Vyjadril sa k využitiu umelej inteligencie a informácií pri vedení vojny: "Informačný priestor naširoko otvára nesymetrické možnosti na zmenšenie bojového potenciálu nepriateľa." Moderné vedenie vojny je nelineárne, bez jasne vytýčených hraníc medzi vojenskými a nevojenskými operáciami. Rusi, podobne ako ISIS, spojili svoje vojenské snahy so snahami v oblasti informácií a vytvárania posolstiev. V podstate sa poučil z povstaní počas takzvanej Arabskej jari, ktoré boli organizované a poháňané šírením informácií na sociálnych sietiach a urgoval vojenských stratégov, aby ich prijali.

Za týmto Gerasimovovým článkom nasledovali ďalšie podobné od plukovníka Čekinova a generálporučíka Bogdanova. Autori v nich uviedli, že by bolo možné napadnúť nepriateľa získaním informácie pre rozvinutie propagandy zo serverov Facebooku a Twitteru. S týmito silnými informačnými technológiami k dispozícii vyvinie agresor úsilie na zapojenie všetkých verejných inštitúcií v krajine na ktorú hodlá zaútočiť, primárne masové médiá a náboženské organizácie, kultúrne inštitúcie, mimovládne organizácie, hnutia verejnosti financované zo zahraničia a vedcov uskutočňujúcich výskum s pomocou zahraničných grantov." V tej dobe to bola radikálne nová myšlienka, no z dnešného uhla pohľadu akoby návod na ruské zasahovanie do amerických volieb v roku 2016.

Schéma adaptovaná podľa brífingu generála Gerasimova na tretej moskovskej konferencii o medzinárodnej bezpečnosti.

Alexander Dugin.

Významný vplyv na myslenie ruských vojenských teoretikov aj na Putina samotného, má filozof Alexander Dugin, ktorý je známy aj pod prezývkou "Putinov Rasputin." Pre to, čo vidí ako nový smer v oblasti vedenia vojny, používa označenie "sieťovo orientované vedenie vojny". Umožňuje premeniť informačnú výhodu, ktorú umožňujú informačné technológie na kompetenčnú výhodu prostredníctvom mohutnej počítačovej siete navzájom prepojených a dobre informovaných geograficky rozprýlených síl. S touto filozofiou ako prvé prišlo americké Ministerstvo obrany v deväťdesiatych rokoch.

Duginovým špecifikom je zvláštne ruské videnie dejín: "Zatiaľ čo 20. storočie bolo obrovským bojom medzi fašizmom, komunizmom a liberalizmom, ktorý vyhral posledne menovaný systém, v 21. storočí to bude štvrtý prístup. Západný liberalizmus bude nahradený konzervatívnym superštátom ako je napríklad Rusko, ktorý bude viesť mnohopólový svet a obhajovať tradíciu a konzervatívne hodnoty." Dugin tiež predvídal vzostup konzervatívnych silných osobností na západe, ktoré príjmu tieto hodnoty. Tvrdí, že časťou Putinovej stratégie je podporovať oblastných silových vodcov tak, aby sa stali svojim spôsobom jeho klonmi. V Turecku, v Maďarsku, v Číne,...

Dugin podporuje rast konzervatívnych pravicových skupín v celej Európe. Vybudoval si tiež vzťahy so skupinami bielych nacionalistov v USA, urobil pre nich dve prednášky na Skype. Verí, že imigrácia a rasové miešanie znečisťujú belošský svet. Hlása, že pravda je len relatívna a je otázkou viery, že sloboda a demokracia nie sú univerzálnymi hodnotami, ale podivne Západnými, a že USA musia byť zbavené postavenia superveľmoci destabilizáciou americkej demokracie a povzbudzovaním amerického izolacionizmu.

Pokračovanie.

