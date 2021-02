Cambridge Analytica - škandál desaťročia 3 - Post mortem.

Loď s menom Cambridge Analytica sa začala potápať v marci 2018. Prvou dierou v jej trupe bolo oznámenie Facebooku, že jej ruší prístup na platformu.

Podľa FB nejednala v dobrej viere, keď v roku 2015 tvrdila, že zmazala všetky dáta, ktoré kúpila od Alexandra Kogana. Celý biznis model CA sa začal rúcať. Jej závislosť na FB bola takmer absolútna; bez Facebooku nebola ničím; takmer 90% celkových reklamných výdavkov na každú jej kampaň šla Facebooku.

O niekoľko dní New York Times a britský The Guardian uverejnili prvý zo série článkov o spolupráci GFB a CA a o hrubom a ne etickom zneužívaní dát užívateľov Facebooku v snahe ovplyvniť voľby po celom svete, vrátane prezidentských volieb v USA a referenda o Brexite. Hlavným zdrojom informácií bol pre nich bývalý špičkový dátový vedec pracujúci pre SCL a neskôr CA - Christopher Wylie.

Christopher Wylie.

K dispozícii mal emaily dokazujúce, že CA jednala priamo s prof. Kosinskim na Cambridge University. Predložil dôkazy, že Alexander Kogan nakoniec urobil prácu, ktorú SCL chcela od Cambridge University Psychometric Centre, a že nemali záujem zistiť či je to vôbec legálne alebo v súlade s podmienkami Facebooku. Mal tiež kópiu zmluvy, ktorá vyvracala Koganovo tvrdenie, že to robil z akademických dôvodov, že to ale robil z čisto komerčných príčin. Chris mal kópie faktúr, prevodných príkazov a bankových záznamov, ktoré dokazovali, že CA zaplatila Koganovej firme GSR 1 milión dolárov za získanie dát z Facebooku; ďalšie záznamy ukazovali, že CA minula na celý projekt získavania dát z Facebooku a ich následného modelovania 7 miliónov dolárov. Kogan bol schopný v priebehu niekoľkých týždňov vydolovať z Facebooku údaje viac než 50 miliónov ľudí. Tieto dáta potom CA použila na modelovanie profilov cca 240 miliónov Američanov. Poskytlo jej to možnosť pomocou algoritmov a s využitím rôznych modelov, vrátane OCEAN, kategorizovať každého Američana vo veku nad 18 rokov. To potom učinilo ich mikrozacielenie tak precíznym a efektívnym. Bolo to hlavnou súčasťou tajného receptu na úspech CA.

CA stále a znova klamala Facebooku, ktorý pre istotu po ničom nepátral a akceptoval jej uistenia na základe emailov.

Najhoršou ranou do trupu potápajúcej sa CA bolo vysielanie britského televízneho kanálu Chanel 4 19. marca 2018. Vyvrcholila ním štvormesačná snaha jej investigatívnych reportérov. Vystupovali v nej ako zástupcovia miliardárov zo Srí Lanky, ktorí chcú doma financovať špinavú predvolebnú kampaň a chcú si na to najať Cambridge Analytica. V priebehu tých mesiacov sa opakovane stretli s predstaviteľmi CA, vrátane samotného Nixa, pričom mali na sebe odpočúvacie zariadenie a neskôr naaranžovali stretnutie v reštaurácii, kde boli umiestnené tajné kamery. Ľudia z CA, najmú Nix sa pri nich opakovane chválili všemožnými špinavými trikmi, ktoré majú vo svojom repertoári na ovplyvnenie volieb kdekoľvek na svete. Chválili sa svojou prácou v Keni v roku 2013 a 2017 a povedali im o Uhuru Kenyatovi a politickej strane, ktorú preňho vymysleli. Ten spoluprácu s nimi poprel. Zmienili tiež prácu na Trumpovej prezidentskej kampani. V jednom momente ako zásadu práce na predvolebnej kampani označili presvedčenie, že "Nie je dobré bojovať v kampani na základe faktov, bojuje sa na základe emócií." Cambridge Analytica jednoducho neponúkala nerozhodnutým ľuďom fakty o kandidátoch a ich politike, aby na ich základe mohli urobiť vlastné rozhodnutie. Miesto toho im v reklame naservírovala hromadu emocionálneho odpadu, aby v nich prebudila či zväčšila strach alebo im dala falošnú nádej.

Keď Wylie v lete 2018 svedčil pred výborom Konresu USA, mal so sebou dva hrubé šanóny. Prvý obsahoval emaily, memorandá a dokumenty ukazujúce rozsah operácií CA pre dolovaní dát. Dokazovali, že firma najala hekerov, ľudí s kontaktami na ruské tajné služby, používala korumpovanie, vydieranie a dezinformačné kampane po celom svete. Boli tam tajné správy od právnikov, ktoré Bannona varovali, že CA porušuje americký zákon o registrácii cudzích agentov a hromada dokumentov popisujúcich, ako firma zneužila Facebook na prístup k viac než 87 miliónom súkromných účtov a získané dáta použila pri snahe potlačiť účasť Afroameričanov vo voľbách. Druhú šanón obsahoval detailné správy o blízkych kontaktoch ruského veľvyslanectva v Londýne s Trumpovými spoločníkmi a vedúcimi postavami pro-Brexitovej kampane. Dokazovali tiež, že vedúce figúry britskej alt-right scény navštívili ruské veľvyslanectvo pred a po tom ako odleteli na stretnutie so zástupcami Trumpovej kampane, a že minimálne traja z nich dostali ponuku na prednostné investovanie do ťažobných spoločností v Rusku v potenciálnej hodnote miliónov dolárov.

Ďalším z tzv. whistleblowerov v prípade sa stala bývalá obchodná manažérka Brittany Kaiser, ktorá je dokonca hlavnou postavou oceňovaného dokumentárneho filmu.

Dôsledkom toho všetkého bolo to, že Cambridge Analytica v roku 2018 vyhlásila bankrot a ukončila svoju činnosť. Otázkou je či skončili aj jej spôsoby práce. Nemyslím si to.

Zadržanie Alexandra Nixa vyšetrovacími orgánmi .

Najnovšie vyšetrovania a únik takmer 100.000 dokumentov začiatkom tohto roka poukazujú na to, že doteraz zistené skutočnosti sa len kĺžu po povrchu a ani zďaleka nevieme všetko o globálnej manipulácii a ovplyvňovaní volieb, ktorého základom je náš milovaný internet. https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jan/04/cambridge-analytica-data-leak-global-election-manipulation

Zdroj informácií: Brittany Kaiser - Targeted.

Christopher Wylie - Mindf*ck.