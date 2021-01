Pulitzer by sa divil - 4. Memento.

15. apríla 2013 došlo v cieli Bostonského maratónu krátko po sebe k dvom výbuchom s tragickými následkami.

(Aaron Tang)

Mesiac predtým, 16.marca, zmizol študent Brown University Sunil Tripathi. Rodina založila stránku na Facebooku pre kohokoľvek kto by mohol vedieť kde je, alebo aspoň podať o ňom nejaké informácie.

Sunil Tripathi.

Deň po výbuchu noviny New York Post zverejnili fotografiu na ktorej nesprávne označili dvoch nevinných ľudí, ktorí sa na mieste výbuchu nachádzali, ako podozrivých nepriateľov štátu. FBI, aby omyl napravila, zverejnila fotografie skutočných podozrivých:

Užívatelia Redditu sa okamžite rozhodli a začali porovnávať fotografiu jedného z podozrivých s Tripathim. Večer už tam bola hlavnou témou teória, že je tým druhým podozrivým. Asi o pol tretej po polnoci muž menom Greg Hughes, o ktorom nikto nič nevedel, tweetoval, že bostonský policajný skener identifikoval mená podozrivých ako Mike Mulugeta a Sunil Tripathi. Sedem minút po jeho tweete jeho správu prebral kameraman CBS Hartford Kevin Galliford a zdieľal ho so svojimi prívržencami na Twitteri. Hneď na to reportér BuzzFeed preposlal Hughesov tweet svojim 81.000 odberateľom pričom tvrdil, že Reddit mal pravdu a Tripathi je podozrivým. FBI. Ministerstvo spravodlivosti a bostonská polícia to jednoznačne popreli. 14 minút po prvom tweete korešpondent NBC retweetoval teóriu o Tripathim ako podozrivom svojim 180.000 odberateľom. O pol hodiny neskôr to bloger a paparazzi ktorý vystupuje pod menom Perez Hilton preposlal svojim šiestim miliónom prívržencov.

Internet sa rozhodol, že Tripathi je vinný, FBI neschopná a média hlavného prúdu nedôveryhodné.

Medzi 3.00 a 4.15 tej istej noci Tripathiho sestra dostala 58 telefonátov. Polovica z nich boli novinári s otázkami o jej bratovi, druhá polovica sa jej vyhrážala smnrťou resp. predtým ešte znásilnením. Vyhrážky smrťou, lynčovaním či guľkou do hlavy zaplnili facebookovu stránku Tripathiho rodiny určenú na jeho hľadanie. Väčšina z nich obsahovala nenávistné protimuslimské odkazy.

Skutočnými páchateľmi boli bratia čečenského pôvodu Tamerlan a Džochar Carnajevovci. Starší Tamerlan bol zabitý pri naháňačke a následnej streľbe, mladšieho zadržali špeciálne jednotky ako sa ukrýval pod krycou plachtou člna nič netušiaceho obyvateľa bostonského predmestia. Bol odsúdený na trest smrti, čo bolo neskôr zmenené na niekoľko doživotných väzení.

Tamerlan Carnajev.

Džochar Carnajev.

Sunil Tripathi hneď po zmiznutí spáchal samovraždu, jeho telo našli v rieke neďaleko Bostonu. Nebol moslim.

A alternatívne médiá?

Nadšený diletant presvedčený o svojej pravde tým, že si ju neoverí, dokáže nepredvídaním dôsledkov napáchať škody morálne, materiálne alebo aj ľudské. V dave sa stráca zodpovednosť za skutky.

Anonymita internetu je na to ako stvorená.

Zdroje informácií: https://www.bbc.co.uk/news/technology-22214511

https://www.nbcnews.com/news/asian-america/wrongly-accused-boston-bombing-sunil-tripathys-story-now-being-told-n373141

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/more-embarrassment-new-york-post-after-it-wrongly-identifies-boston-bombing-pair-front-page-8580793.html

https://www.theguardian.com/world/2013/apr/18/new-york-post-boston-suspects-cover https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/apr/19/reddit-boston-marathon-crowdsourcing

https://theweek.com/articles/465326/ny-post-under-fire-misidentifying-boston-bombing-suspects