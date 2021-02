Cambridge Analytica - škandál desaťročia 1. Osoby a obsadenie - 2. časť.

Cambridge Analytica nadviazala na skúsenosti iných firiem a organizácií, získala obrovské množstvo dát a využila ich na vývoj a použitie obsahu schopného zmeniť verejnú mienku vo veľkom rozsahu.

Prepojenie kľúčových hráčov okolo Cambridge Analytica.

Americká vojenská výskumná agentúra DARPA (Defence Advanced Research Project Agency), ktorá bola založená ako ARPA v roku 1958 ako odpoveď na úspech Sputnika 1, sa snažila vysporiadať sa s novými skutočnosťami spojenými s moderným konfliktom a terrorom. Hlavnou úlohou mnohých jej programov bol výskum v oblasti strategických komunikácií, médií a modelovania spoločenského správania sa ľudí. Inak povedané, snažila sa získať totálnu informačnú prevahu proti hrozbám - dostať sa k takému množstvu dát, ktoré by jej umožnilo absolútnu dominanciu v informačnom priestore obklopujúcom ciele, ktorých správanie sa snažila ovplyvniť v želanom smere. Bola to oblasť, v ktorej sa Alexander Nix snažil získať kontrakty pre firmu SCL.

Nigel Oakes.

Priatelia jeho otca - bratia Nigel a Alex Oakes v roku 1989 založili neziskový think tank "Behavioural Dynamics Institute (BDI)". Jeho úlohou bolo hľadať spôsoby, ktorými by bolo možné pochopiť ľudské správanie a následne ho cez komunikáciu ovplyvniť. Vzišli z toho zaujímavé výsledky použiteľné na zastavenie násilia, a tak sa firma stala konzultantom v oblasti obrany. Nigel potom využil získané poznatky pri založení firmy SCL -"Strategic Communication Laboratories". Po počiatočnom obchodnom úspechu sa činnosť SCL rozšírila do oblasti vojenstva a politiky. Zameriavala sa na vplyvové operácie, dezinformačné kampane a ovplyvňovanie verejnej mienky pred voľbami hlavne v afrických a karibských oblastiach, ale aj v Litve, Ukrajine a Rumunsku. Blízkym spolupracovníkom Nigela Oakesa bol Alexander Nix.

V roku 2011 začala DARPA financovať výskum psychologického profilovania užívateľov sociálnych médií. Zúčastňovali sa na ňom aj experti z Facebooku, Yahoo a IBM. Podobné výskumné programy financovala aj Ruská a Čínska vláda.

V tom čase bola stážistkou v SCL dcéra Erica Schmidta miliardára a výkonného riaditeľa Google Sophie, ktorá Nixa zoznámila s vedúcimi manažérmi firmy Palantir. Spoluzakladal ju Peter Thiel, multimilionársky zakladateľ PayPal a jeden z prvých investorov do Facebooku. Bola to masívna firma, ktorá uskutočňovala informačné operácie pre CIA, Národnú Bezpečnostnú Agentúru (NSA) [ktorej úlohou je analýza informácií získaných elektronickou cestou pre účely národnej bezpečnosti], ako aj pre jej britský náprotivok - Government Communications Headquarters - GCHQ. Nix bol nadšený tým, čo sa dozvedel a okamžite chcel, aby aj SCL robila to čo Palantir.

Kanadská pobočka SCL, ktorá bola známa aj pod názvom AIQ (AggregateIQ) sa neskôr preslávila svojim angažovaním v predreferendovej Brexitovej kampani v roku 2016. O tom ale trochu neskôr.

Osoby a firmy okolo Cambridge Analytica. (Anton Kovalčík.)

Pokračovanie.

