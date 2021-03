Internet, oranžový muž a Biely dom - 2.

Digitálna predvolebná kampaň Donalda Trumpa v roku 2016 ukázala, ako môže masívny objem dát s využitím mikro-zacielenia získať hlasy v akýchkoľvek voľbách.

Pokračujúci vývoj týchto digitálnych techník zmení nielen typ a štýl politikov, ktorých si zvolíme. Čo je ešte dôležitejšie, bude znamenať viac moci v rukách bohatých zoskupení, čo im umožní ovplyvňovať voľby spôsobmi, ktorým nerozumieme.

Brad Parscale.

Keď bol Brad Parscale -mierne úspešný podnikateľ v digitálnej oblasti - v roku 2010 požiadaný, aby pre realitný biznis Donalda Trumpa vytvoril webovú stránku, urobil na svojho šéfa svojou pracovitosťou a lojalitou taký dojem, že ho v roku 2016 požiadal, aby viedol jeho digitálnu kampaň. V nenápadnej budove v texaskom San Antonio začal s niekoľkými spolupracovníkmi s tvorbou digitálneho plánu kampane, ktorý musel zahŕňať stratégov, mysliteľov, producentov obsahu, cielenej reklamy a obrovské množstvo podrobne štruktúrovaných dát. Jeho plánom bolo učiniť kampaň dátovo najviac riadenou kampaňou v dejinách. Zabudnúť na intuíciu a tušenie, zaviesť testovanie, meranie a vedeckú presnosť. Zodpovedal sa priamo Jaredovi Kushnerovi, ktorý bol šéfom kampane (okrem toho, že bol Trumpovým zaťom). Do budovy sa postupne nasťahovali ťažké kapacity z Republikánskej strany, Cambridge Analytica a iné podobné firmy. Postupom času projektu prischlo meno "Alamo" a stalo sa z neho niečo viac, než len súčasť predvolebnej kampane. Stalo sa z neho centrum informačnej vojny.

video //www.youtube.com/embed/UYjTexzGpl8

https://www.channel4.com/news/donald-trumps-project-alamo-an-insider-speaks-out

V priebehu kampane Alamo vynaložilo okolo 70 miliónov dolárov na reklamu na Facebooku, čo bolo okolo sto reklám denne, často tisícky variantov každej z nich, pričom boli neustále detailne obmieňané, aby sa zistilo, na ktorú ľudia najviac zareagujú. Facebook im pomohol osloviť ľudí, u ktorých by predtým nemali šancu. Okrem Cambridge Analytica v Alame sedeli aj špecialisti z Facebook a Google, ktorých úlohou bolo zaistiť, aby Trump za svoje peniaze toho dostal čo najviac.

Čoskoro sa ukázalo, že Alamo je len malým kúskom oveľa väčšej skladačky, v ktorej sa vplyvní ľudia snažili tvarovať realitu do vhodnej podoby. Nebol to len Robert Mercer a jeho Breitbart News. Voľbám dominovala mašinéria založená na mikropropagande, ktorú tvorila sieť tisícok navzájom prepojených webových stránok, hlavne krajne pravicových, ktoré šírili falošné, super tendenčné a politicky výbušné informácie. Mnohé využívali pokročilé sledovacie cookies, automatizované doručovanie reklamy a optimalizáciu obsahu pomocou umelej inteligencie, čo pomáhalo rozsiahlejšiemu a presnejšiemu šíreniu konšpiračných teórií tým užívateľom, ktorí tomu boli naklonení.

V priebehu mnohých rokov vláda Ruska vedela, že skrytá manipulácia online médií dokáže zmeniť verejnú mienku v takom smere, ktorý vyhovuje jej záujmom. Dlhodobo a cieľavedomo podporovala krajne ľavicové a krajne pravicové politické strany v celej Európe; počas ukrajinskej krízy zaplavila internet masívnou dezinformačnou kampaňou. Počas predvolebnej kampane pred americkými prezidentskými voľbami tisícky platených tvorcov obsahu chrlili pro-Trumpovský a anti-Hillary obsah, zaplavujúc feeds a seriózne hashtagy hromadou nezmyslov, čím ich urobili nepoužiteľnými. Twitter neskôr zverejnil názvy 36.746 botov s napojením na Rusko, ktoré v priebehu dvoch mesiacov pred voľbami tweetovali 1,4 milión krát a boli zhliadnuté 300 milión krát. Pro-Trumpovské boty prevýšili tie pro-Hillary päťnásobne.

Ich cieľom bolo v zásade to isté, čo bolo cieľom Alamo: vyhrať informačnú vojnu, meniť spôsob, ako ľudia vnímajú realitu a novými, skrytými spôsobmi jemne presunúť ich názory. Nebola to vždy len pro-Trumpovská agenda, rovnako často to bola iba snaha rozosievať nesúlad a rozpory, polarizovať cieľové publikum.

Už sme si stačili zvyknúť na skutočnosť, že prepracované cookies sú na webe všade okolo nás. Dnes to ale nie je už iba preto, aby nás bombardovali ponukami na letnú dovolenku, či konkrétnu značku oblečenia. Môžu byť použité na to, aby ľahšie propagovali politikov. Šikovní dátoví analytici, posadnutí mierou preklikávania sa a konverziou, nás všetkých triedia do škatuliek. Pre manažérov kampaní sme "cieľmi," ktoré majú byť "zasiahnuté" politickým posolstvom. Kedysi sa to nazývalo propaganda. Dnes je to "behaviorálny prístup k presvedčovacej komunikácii s merateľnými výsledkami."

Predvolebné kampane dnes pripomínajú virtuálny zápas v boxe. V jednom rohu je mnohomiliardový biznis ovplyvňovania a kontroly, ktorý sa každý rok stáva presnejším a cielenejším. V tom druhom je hŕstka slabých a zastaralých volebných pravidiel, ktoré boli navrhnuté pre dobu verejného vysielania a hromadne šírených tlačových správ a pre pracovníkov kampane, ktorí klepú na každé dvere v snahe presvedčiť toho za nimi, aby prešiel na ich stranu.

Ak pokračujúci vývoj týchto techník bude aj naďalej nekontrolovaný, zmení spôsoby, ako formujeme svoje politické rozhodnutia, akých ľudí volíme, dokonca aj to či si myslíme, že naše voľby sú ozaj férové a slobodné. Či vôbec majú zmysel.

Zdroj informácií: Brittany Kaiser - Targeted.

Jamie Bartlett - The People vs. Tech.