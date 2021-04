Ako (ne)vyhrať informačnú vojnu .

Ústrednou témou toho, o čo sa Rusko v rámci infovojny snaží, je relativita všetkého. Relatívna pravda dvoch strán v Ukrajinskom konflikte. Relativizmus Západu. Nikomu neverte.

Studená vojna bola ideologická. Dnes Rusi nemajú ústrednú pravdu, o ktorej sa nás snažia presvedčiť, iba to, že všetko je relatívne. Nič nie je lepšie než čokoľvek ostatné. Ruský žurnalista Peter Pomerancev raz povedal: "Nie je to informačná vojna, ale vojna proti informáciám."

Temným géniom dezinformácií je skutočnosť, že funguje podobne ako Teória dvojitej väzby, pri ktorej má človek iba také možnosti, že zakaždým prehrá. Ak sa zapojíme do argumentácie so šíriteľmi dezinformácií - čo je vlastne to čo chceli - vyhrali. Ak sa nezapojíme, vyhrali tiež. Načreli do našich predsudkov, ponôs či ignorancie. Nevytvárali ani tak rozhorčenie, skôr ho zosilňovali. Áno, na faktoch záleží, ale pretože sa nepohybujú v oblasti faktov, nemá to žiadny účinok. Nakoniec ani neuznajú, že empirické fakty vôbec existujú. Ich cieľom je presvedčiť o tom aj ostatných.

Začiatkom roka 2016 hlavný ruský štátny spravodajský kanál odvysielal explozívnu správu z Berlína: "Našli sa dôkazy, že migranti v Nemecku začali znásilňovať deti." Nielen nejaké deti, ale trinásť ročné dievča ruského pôvodu menom Lisa. Jej teta povedala, že bola unesená na ceste do školy a 30 hodín držaná a opakovane znásilňovaná prisťahovalcami zo Sýrie. Nasledujúce ráno nemecká polícia potvrdila, že Lisa bola ozaj nahlásená ako nezvestná. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov zvolal v Moskve tlačovú konferenciu a otvoril problém "nášho dievčaťa Lisy" vraviac: " Ozaj dúfam, že problémy s migráciou nepovedú k pokusu zahladiť skutočnosť politickou korektnosťou kvôli domácej politike Nemecka."

Ruské média sa príbehu hneď chytili. RT vysielala niekoľko relácií o strachu v Nemecku žijúcich Rusov (okolo troch miliónov) z prisťahovalcov. Jedna ruská žena povedala: "Všetci sú paraziti!" RIA Novosti hlásila, že okolo 300.000 týchto "ruských Nemcov" sa kvôli strachu zo sýrskych utečencov chce vrátiť do Ruska.

V Berlíne sa na demonštrácii zišlo okolo päťsto protestujúcich podporovaných nemeckým protiislamským hnutím PEGIDA (iniciály z nemeckého názvu hnutia Patriotickí Európania Proti Islamizácii Západu). Pred sídlom vlády držali transparenty, ktoré hlásali "Naše deti sú v ohrození." Nemecká jazyková verzia RT vysielala priamy prenos.

V priebehu pár dní sa príbeh Lisy dramaticky zmenil. Hovorca berlínskej polície reportérom povedal, že nebola unesená ani znásilnená. Vyšlo najavo, že Lisa sa skrývala pred rodičmi v byte svojho 19-ročného nemeckého priateľa, a to kvôli problémom v škole. Nemecká stanica Deutsche Welle odhalila, že žena, ktorá bola filmovaná pre ruskú televíziu ako hovorí, že plánuje vrátiť sa späť do Ruska, bola jedným z viacerých platených hercov ruskej TV.

Príbeh Lisy sledoval trajektóriu, ktorá je typická pre ruskú informačnú vojnu so západom:

1. Štátom sponzorované médium odvysiela nepravdivú správu či reportáž, ktorá je potom ďalej šírená inými ruskými médiami a trollmi.

2. Ruský štátny predstaviteľ cituje správu na tlačovej konferencii alebo inom stretnutí s novinármi.

3. Západné médiá potom zverejnia reportáž o štátnom predstaviteľovi, ktorý správu citoval a pôvodne falošná informácia sa tak stane súčasťou diskusie v médiách hlavného prúdu.

4. S pomocou Facebooku a iných sociálnych médií sa zorganizujú demonštrácie.

5. Nakoniec, keď je príbeh odhalený ako klamstvo, ten istý štátny predstaviteľ bude kritiku odmietať ako protiruskú propagandu.

Nakoniec celú túto aféru dokonale využil Vladimír Putin o niekoľko týždňov v prejave k Štátnej Dume. Povedal, že Nemci chápu ruský etnický nacionalizmus a jeho anexiu Krymu. Ruskú snahu o dosiahnutie etnickej jednoty prirovnal k nemeckej túžbe po zjednotení. Pripomenul im, že Rusko túto ich túžbu podporovalo:

"Náš národ neochvejne podporoval úprimnú, nezastaviteľnú túžbu Nemcov po národnej jednote. Som presvedčený, že ste na to nezabudli a očakávam, že obyvatelia Nemecka budú tiež podporovať ašpirácie Rusov, historického Ruska, na obnovenie jeho jednoty."

Dokonale zahrané.

Ak informácia rovná sa moc, potom dezinformácia sa rovná zneužitiu moci. Informačná vojna v konečnom dôsledku nie je bojom technológii či platforiem, ale bojom ideí. Zbrane v tejto vojne sú nové a neustále sa vyvíjajú, no otázky sú staré a trvalé. Záleží nám na faktoch a pravde? Veríme, že existuje niečo také ako empirická skutočnosť, a že sa na nej všetci dokážeme zhodnúť? Veríme, že ľudia a národy sú schopné zvoliť si vlastný osud? Naši protivníci, nech už pochádzajú odkiaľkoľvek, sa snažia zabrániť tomu, aby ľudia mohli riadiť vlastné životy. Bojujú za to, aby rozhodnutia za nás robili ideológovia a autokrati. Snažia sa podkopať myšlienku, že ľudské bytosti môžu konať na základe faktov a rozumu. Bojujú za relativizmus, za myšlienku, že žiadna myšlienka nestojí za to, aby sa za ňu bojovalo.

Ľudia však dokážu využiť informáciu - pravdivú informáciu - aby sa rozhodli, čo je pre nich najlepšie.

A za túto myšlienku sa oplatí bojovať.

Zdroj informácií: Richard Stengel - Information Wars.

https://www.nato.int/docu/review/articles/2016/07/25/the-lisa-case-germany-as-a-target-of-russian-disinformation/index.html