Z Ruska s lajkom. Aktívne opatrenia v praxi. 3.

Všetky ruské akcie v oblasti aktívnych opatrení mali jedno spoločné - možnosť jednoducho ich poprieť. Ja nič, ja ruský muzikant.

Táto možnosť vyžaduje neustálu kampaň, ktorá je ďaleko za jednorazovou vplyvovou akciou či výsledkom. Kremeľ popiera akúkoľvek spoluúčasť používaním troch techník: alternatívnym pohľadom na vec, rozpitvávaním a popieraním faktov a obviňovaním strany, ktorá ho z daného činu obviňuje. Najlepšou obranou je útok. Používa pri tom diplomatov, selektívne informácie a rôzne proxy osobnosti či organizácie. Rozsiahle ruské podsvetie v oblasti počítačovej kriminality tiež pomáha pohodlnému popieraniu akejkoľvek účasti Kremľa na vplyvových operáciách a poskytuje Putinovi ešte ďalšiu strategickú výhodu.

Americká NSA a najnovšie CYBERCOM majú problém naverbovať, vytrénovať a udržať si špecialistov na hekovanie. Obrovské rozdiely v platoch a spôsobe života činia prácu pre vládu pre najšikovnejších amerických hekerov nezaujímavou. Rusko, na druhej strane trápiace sa ekonomicky, smerujúce ku kleptokracii, dovolilo organizovanému zločinu voľne dýchať. Tieto skupiny využívajú takmer nekonečné možnosti, ktoré im to ponúka a do svojich radov dostávajú tých najtalentovanejších mladých programátorov, ktorých vedia zaplatiť tak, že sa o tom bežným ruským občanom ani nesníva. Putinovi priatelia a kriminálnici zaviedli do praxe akúsi selektívnu "čiernu daň" na kybernetické podsvetie, vo veľkom berú úplatky od ruských syndikátov, čo im umožňuje veselo hekovať ďalej pokiaľ cieľom ich útokov nie sú domáci a nepoškodzujú ruský režim. Ruské spravodajské služby toto podsvetie využívajú, aby ukryli svoje aktivity.

Keď v decembri 2016 Obamova vláda vyhlásila protiruské sankcie proti osobám a organizáciám obvineným zo zasahovania do priebehu volieb, na zozname sa ocitla zvláštna zmes kriminálnych hekerov a počítačových firiem po boku známych kremeľských špionážnych skupín.

Jevgenij Bogačev.

Jevgenij Bogačev sa nie náhodou našiel na zozname svetovo najhľadanejších kyberzločincov. Ovláda botnet GameOver Zeus, ktorý z bánk na celom svete vytiahol stovky a stovky miliónov dolárov. Tento botnet súčasne umožňuje prístup do každého infikovaného počítača, preto už v marci 2014 začal Bogačev hľadať politicky citlivé informácie, ktoré mali ospravedlniť ruskú inváziu na Krym. Existuje domnienka, že niekedy v tom čase dostal voľnú ruku na uskutočňovanie počítačovej kriminality na celom svete výmenou za to, že ruská FSB mohla využiť jeho sieť botov na špionáž, keď to potrebovala.

Dnes si spokojne žije v meste Anapa v Rusku, plachtí na svojej lodičke na Čiernom mori a ruské úrady tvrdia, že nemajú dôvod na jeho zatknutie, pretože neokradol žiadneho občana Ruska.

Alisa Ševčenková.

Alisa Ševčenková, bývalá zamestnankyňa Kaspersky Lab, založila firmu Zor Security (pôvodne Esage Lab), o ktorej otvorene hlása, že sa jedná o ofenzívnu bezpečnostnú výskumnú firmu zameranú skôr na hľadanie zraniteľností než na ich opravu. Po preskúmaní videí na YouTube ju analytici a kriminalisti označili ako zakladajúceho člena hekerskej skupiny "bielych klobúkov" pod názvom "Neuron Hackspace" so sídlom v Moskve. Spoluzakladateľom skupiny nebol nikto iný ako Dmytro Oleksiuk kedysi technik v Esage Lab tvorca mnohoúčelového hekovacieho Trojana "BlackEnergy". Aj napriek zvláštnym kontraktačným vzťahom s Kremľom Alisa tvrdí, že nemá žiadne spojenie s ruským vedením.

Na zozname sankcionovaných osôb sa nachádza aj starý známy Jevgenij Prigožin prezývaný aj Putinov kuchár (kvôli obrovskému biznisu v oblasti stravovacích služieb) hlavne kvôli tomu, že cez neho plynie významná časť finančnej podpory pre známu IRA na Sivuškinovej ulici v Petrohrade.

Sankčný zoznam vydaný v lete v roku 2017 obsahuje dvoch administrátorov, dve organizácie a našich známych z moskovskej centrály Kremľom financovanej motorkárskej skupiny "Noční vlci", ktorá hrá prominentnú úlohu na scéne ruských aktívnych opatrení. Vystupujú ako viditeľní zástupcovia Putina, ktorý sa tiež občas zjavuje na ich stretnutiach. Vlci sa hneď pri začiatku ruskej invázie na Krym previezli Ukrajinou. S rozvinutými vlajkami bojovali po boku separatistov a snažili si získať miestnu podporu pre povstanie. Svojimi spôsobmi a vystupovaním inšpirujú pravicové publikum a posilňujú protizápadné nálady.

video //www.youtube.com/embed/-Gy7poRbUHY

Bogačevova sieť botov, kontrakty Esage Lab, Prigožinovi troli a pozemná armáda s názvom Noční vlci - kriminálnici, hekeri, armáda trolov a motorkári v kombinácii tvoria kremeľskú proxy armádu, ktorá Putinovi umožňuje robiť politický biznis na ruský spôsob s možnosťou vierohodného popretia akejkoľvek súvislosti s pánom Kremľa a jeho okolím.

Pokračovanie.

Zdroj informácií: Clint Watts - Messing with the Enemy.