Keby nebolo keby, alebo náhody, ktoré zmenili dejiny.

Dejiny ľudstva sú z väčšej časti tvorené veľkými, až bombastickými udalosťami o ktorých sa potom žiaci musia učiť na hodinách Dejepisu.

Často sú to však úplne malé, nenápadné udalosti, náhody, ktoré nikto neplánoval, ale nejak sa prihodili a z väčšej časti upadli do zabudnutia. Vraví sa, že zrada je ukrytá v detailoch a často je to aj pravda. Posúďte sami:

Giuseppe Zangara.

15. februára 1933 bol F.D.Roosevelt už po svojom prvom víťazstve v prezidentských voľbách, no ešte pred inauguráciou, v Miami na Floride, keď sa narýchlo zastavil, aby predniesol improvizovaný prejav zo zadného sedadla svojho otvoreného auta. Giuseppe Zangara naňho vyprázdnil zásobník svojej pištole ráže 0.32 zo vzdialenosti asi sedem a pol metra. Aj ten najhorší strelec by svoj cieľ zasiahol. Zangarove guľky síce zasiahli ciele, no žiadna z nich Roosevelta. Guľky zasiahli piatich ľudí, jedna z nich zabila starostu Chicaga Antona Cermaka. Čo to zapríčinilo? Zangara bol prcek, meral len 1,55 metra, cez dav nevidel na novozvoleného prezidenta, preto sa postavil na rozheganú kempovaciu stoličku...

Zangarov pokus o atentát.

Keby stolička nebola rozheganá, Roosevelt by neprežil, do funkcie prezidenta by sa dostal jeho spolukandidát, ktorého politická ideológia bola základom pre jeho nesúhlas s balíkom zákonov, ktorí neskôr dostali názov New Deal a ktoré dostali USA z Veľkej hospodárskej krízy tridsiatych rokov. Ak by sa z nej nedostali, je otázkou, ako by sa vyvíjala situácia na frontoch Druhej svetovej vojny.

Claudette Colvin.

2.3.1955 bola v Alabame zatknutá mladá černoška za to, že odmietla vzdať sa svojho sedadla v autobuse v prospech belocha. Vodcovia hnutia za občianske práva v USA a ACLU (Americká únia za civilné slobody) jej prišli na pomoc, takže sa z nej onedlho stal symbol boja proti rasovej segregácii. Alebo aspoň sa mal stať. Problémom bolo, že pätnásťročná Claudette Colvin bola nevydatá a tehotná. Ľudia z občianskych práv a ACLU sa preto rozhodli, že nie je práve najlepším symbolom, preto od nej odstúpili. Počas nasledujúcich ôsmich mesiacov získal pozornosť afro-americkej komunity geniálny mladý kazateľ Martin Luther King, ktorého následne vybrali, aby viedol protestné hnutie. Potom bola v meste Montgomery objavená Rosa Parks, ktorá pracovala v miestnom obchodnom dome ako žehlička a okrem toho bola sekretárkou na miestnej pobočke NAACP - organizácie bojujúcej za práva farebného obyvateľstva v USA. Prvého decembra 1955 zopakovala to, čo pred ňou urobila Claudette Colvin, následne bola zatknutá a stala sa symbolom boja proti rasovej segregácii a legendou hnutia proti rasizmu v USA. Spolu s ňou aj Martin Luther King. Ak by Claudette Colvin neotehotnela a aktivisti by ju použili na kampaň proti segregácii, Martin Luther King by bol pravdepodobne iba neznámym kazateľom z Montgomery.

Rosa Parks po zatknutí.

Rosa Parks a M.L. King.

Vodovodný kohútik v každej kuchyni má tesnenie, aby z neho netiekla voda tam, kam netreba. Takisto ho mali americké raketoplány v bočných (SRB) motoroch, kde mali zabezpečiť, aby sa natlakovaný vodík nedostal tam, kam nemá a nespôsobil nehodu. Boli testované nesčíselne krát na všetky možné podmienky, okrem jednej - chladu. Veď prečo by mali byť testované na chlad, keď raketoplány štartujú z Floridy a tam je teplo, však? 28. januára 1986 sa nadránom ochladilo na takmer -8 stupňov. No tesnenia reálne fungovali len nad +4,5 stupňa. Sedemdesiattri sekúnd po tom, čo raketoplán Challenger vzlietol, ho nefungujúce tesnenia premenili na bombu a celá sedemčlenná posádka zahynula.

video //www.youtube.com/embed/yibNEcn-4yQ

Keď George W. Bush v roku 2000 kandidoval na funkciu prezidenta USA, Mary Mapes, producentka jedného z najsledovanejšách spravodajských programov v USA "60 minutes" na stanici CBS, pracovala na reportáži, podľa ktorej sa nielenže ulial z povinnosti ísť do Vietnamskej vojny, ako mnohí iní potomkovia bohatých a mocných ľudí USA, ktorí narukovali do bezpečnej služby v Národnej Garde štátu Texas, no tam si neplnil svoje povinnosti, nezúčastňoval sa tréningu, povinných lekárskych prehliadok, miesto toho sa vydal študovať na Univerzitu a pomáhať známemu pri predvolebnej kampani. Existovala možnosť, pokiaľ by sa to potvrdilo, že by to zahatalo jeho cestu do Bieleho domu. Mapesovej však uprostred práce zomrela mama, takže vyšetrovanie dala nabok a strávila nejaký čas so svojou sestrou. Voľby v roku 2000 vyhral Bush až po prepočítaní, vďaka jedinému okrsku na Floride o 537 hlasov. Ak by jej nezomrela mama a reportáž by dokončila, je dosť možné, že Bush by nebol prezidentom, Cheney viceprezidentom a Rumsfeld ministrom obrany. Dvaja posledne menovaní sa najviac zaslúžili o podvod, ktorý bol zámienkou druhej vojny v Iraku, čo prinieslo obrovské množstvo mŕtvych, rozbitý Stredný Východ a neskôr masovú migráciu... V roku 2004 už bol Bush dosť silný na to, aby prinútil CBS dať Mary Mapes padáka. S ňou odišiel aj legendárny producent, reportér a hlásateľ Dan Rather.

video //www.youtube.com/embed/KbbOl1DFF3E

Krátko na to CBS dostala cenu Peabody za reportáž o mučení irackých zajatcov v americkej väznici v Abú Ghraib. Jej autorkou bola Mary Mapes.

Zdroj informácií: Mary Mapes - Truth.

Dan Rather - Rather Outspoken.

The Newsroom.