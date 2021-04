Keď 6. januára dav Trumpových obdivovateľov zaútočil na budovu Kapitolu, útok viedol jeden zo stúpencov hnutia QAnon. Najviac pozornosti však upútal neúspešný herec Jacob Chansley, ktorého dnes každý pozná ako "Q Šamana."

Keby to nebolo také vážne, mohli by sme povedať, že je to prípad pre psychiatra, avšak...

QAnon je širokorozchodná, ničím nepodložená, internetová konšpiračná teória, alebo skôr zhluk konšpiračných teórií, ktoré na prvý pohľad nemajú nič spoločné. Zdanie však klame.

28. októbra 2017 neznámy užívateľ známej alt-right webstránky 4chan prechádzal /pol/ sekciu, keď mu do oka padol post, ktorý uvádzal, že nasledujúci pondelok bude zatknutá Hillary Clinton. Rozhodol sa, že odpovie. Neskôr prijal meno "Q Clearance Patriot" (Vlastenec s previerkou Q), neskôr skrátené na "Q". Naznačoval, že je armádnym dôstojníkom patriacim do vnútorného okruhu prezidenta Trumpa. Takmer 5.000 postov, ktoré do začiatku roka 2021 zverejnil (zverejnili?), umožnilo vznik konšpiračnej teórie QAnon. V rámci amerického Ministerstva energetiky, ktoré má pod palcom americký program jadrových zbraní, písmeno Q znamená bezpečnostnú previerku na vysokej úrovni.

Medzi prívržencami sa tento prvý post ("drop"=kvapka) pokladá za počiatočný bod hnutia. Je to však omyl. Q si najprv získal pozornosť s odlišným súborom dropov, avšak počiatočné snahy zmizli bez stopy a boli znovuobjavené na 4chane až 11. novembra toho istého roka. Podstatnejšie je, že pôvod Q nemožno oddeliť od kultúry /pol/, čo je bohatá studnica rasizmu, antisemitizmu a pravicových konšpiračných teórií. QAnon je teda výhonkom a vývinom kultúry /pol/: nielen, že niektoré zvrdenia Q boli na /pol/ už populárne, ale Q si požičal kľúčové témy a nápady od predchodcov. Mnohí návštevníci 4chan verili kľúčovým častiam príbehu ešte predtým, než sa Q dostal na scénu. Vo svojom pôvodnom kontexte, konšpiračná teória Q neprešliapavala žiadne nové chodníčky. Kráčala po slušne vychodenej ceste.

Inými slovami, Q miesto toho, aby zverejňoval prísne tajné informácie, ako sa tvrdí, jednoducho iba dal nový obal na to, o čom pravicové médiá už dávnejšie diskutovali.

Jedným z hlavných prvkov kultúry na 4chan, ktoré pomohli k úspechu QAnon je LARPing. Je to skratka z anglického "Live Action Role Playing" (hranie úlohy naživo). Na /pol/ má špeciálnejší význam. LARPer je niekto, kto predstiera, že je vysoko postavený zdroj s utajovanými informáciami o súčasnom dianí, ktoré potom zverejňuje užívateľom na 4chane, ktorí sami seba nazývajú "anonmi." Väčšina LARPov zanikla po niekoľkých postoch, niektoré vydržali zopár vlákien. Len málo z nich zaznamenalo úspech a stali sa súčasťou /pol/ kultúry. V niektorých prípadoch tvrdenia Q vychádzali priamo z iných, ktoré postovali iní populárni LARPeri.

Jeden z nich, Anonymous5, známy aj ako Frank bol kľúčovou postavou pri vývoji vlákien /HTG/ (=Human Trafficking General = obchodovanie s ľuďmi všeobecne). Nebol prvým, kto si uvedomil, že senzačné príbehy o sexuálnom zneužívaní detí si udržia pozornosť na /pol/. Pre členov skupiny (anonov) bolo vecou viery, že v mestských oblastiach Ameriky fungujú obrovské siete pedofilov obchodujúcich s neohraničeným množstvom detí. Ďalším "článkom viery" (nie overeného faktu) bolo, že tieto deti sú zaobstarávané hlavne únosmi a z "chovateľských staníc."

Anoni v /HTG/ boli úzko spojenou komunitou, ktorá sa, pri najpozitívnejšom možnom chápaní ich činnosti, venovala spoločnému rozprávaniu príbehov a sledovala dôkazové pravidlá (nech už boli akokoľvek podivné a odtrhnuté od skutočnosti), čo ich viedlo k presvedčeniu, že odhalili pedofilné skupiny. Reálnejším opisom ich činnosti bolo, že sa zúčastňovali šialených špekulácií a voľných asociácií, nazývaných vyšetrovaním, ktoré však nikdy neviedlo k zatknutiu, pretože neobjavili žiadne dôkazy o skutočných trestných činoch. Iní anoni ich často zosmiešňovali ako skupinu beznádejných idiotov, ktorá sa špirálovito stále viac ponára do vlastného presvedčenia. Napriek tomu komunita vydržala.

V každom z týchto smerov bola /HTG/ takmer identická s QAnon, čo nebola náhoda.

Publikum na 4chan bolo nadržané na niečo podobné ako /HTG/ no lepšie - s väčším dosahom, viac prepojené. Q im to dodal. Uspel tam, kde iní nie.

Jedným z dôvodov je to, že mal správny nápad v správnom čase. Mal aj správny štýl v správnom čase, keď sa často spoliehal na dlhý zoznam navádzajúcich otázok. Z pút 4chan sa vymanul v priebehu niekoľkých dní po prvom poste vďaka niekoľkým ľuďom, ktorí zorganizovali kampaň na jeho podporu inde, hlavne na reddite.

"Normáci", ako anoni označujú väčšinu ostatných ľudí, tiež ochutnali Q. Niektorým sa to páčilo. Ukázalo sa, že minimálne tí, fanaticky pro-Trumpovskí konšpirační normáci, ktorí boli prvou cieľovou skupinou Q, boli na nástupcu Pizzagate nažhavení prinajmenšom tak, ako 4chan. Netrvalo dlho, kým Q a jeho fanúšikovia na mnohých platformách vytvorili komunitu nápadne podobnú na /HTG/: skupinu nasledovníkov presvedčených, že odhaľujú pedofilov prostredníctvom ich vlastných komunitných postupov a pravidiel pre dôkazy, a to aj napriek neprítomnosti akýchkoľvek výsledkov v skutočnom svete.

Každý spoločenský jav má aspoň dve stránky - ponuku a dopyt. V prípade QAnon je Q na strane ponuky. Problém však leží na strane dopytu. Pre jej výskum by bolo treba porozprávať príbeh o tých najhlbších trhlinách v spoločnosti, nielen americkej. Príbeh o tom, prečo normálni, viac aj menej inteligentní a vzdelaní ľudia uveria tomu, čo bude predmetom ďalšieho pokračovania tohto príspevku.

video //www.youtube.com/embed/GE7N2mluCQ8

Pokračovanie.

