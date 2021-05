Experti označili QAnon kvôli jeho pseudo-náboženským znakom a extrémnemu systému viery ako "digitálny kult".

Aby sme pochopili jeho korene, potrebujeme pochopiť kultúru /pol/ a na to zase potrebujeme pochopiť mýtus. V prípade QAnon jeho jadrom je hlboká viera, že s pomocou malej skupiny vojenských spravodajských dôstojníkov nazvanej Q team vedie Donald Trump tieňovú vojnu proti sprisahaniu svetovej siete pedofilov, ktorí okrem toho, že jedia deti, uctievajú Satana. Armáda ich masovo pozatýka počas udalosti nazvanej "Búrka" (the Storm). S rozširovaním rečí o sprisahaní sa rozširoval aj okruh ľudí, ktorí k sprisahaniu patria. Najprv to boli "mnohí v americkej vláde", v priebehu mesiaca "pravdepodobne tam môže byť každá celebrita, ktorá podporovala Hillary Clinton", o niekoľko mesiacov "ich je príliš veľa na to, aby sa vošli do väznice na Guantanamo Bay, ešte o niečo neskôr boli pripravované "tri ďalšie záchytné centrá". V podstate za člena tejto sprisahaneckej skupiny mohol byť označený každý, kto nejako naštval prezidenta Trumpa. Na prvom mieste, samozrejme, George Soros.

Po Búrke vojenské tribunály zaistia, že zradcovia budú popravení alebo odsúdení na doživotné tresty. Zoči voči neodškriepiteľným dôkazom o existencii sprisahania bude užasnutá verejnosť smútiť, neskôr zúriť a nakoniec sa zjednotí za prezidentom Trumpom, čo vyústi do zlatého veku vlastenectva a prosperity.

Jedným z kľúčových aspektov svetonázoru QAnon je, že každý skutok či slovo Donalda Trumpa alebo možného účastníka sprisahania môže obsahovať tajné správy ("comms"), ktoré môžu prívrženci QAnon rozlúštiť, pričom "dezinformácie sú nevyhnutné". Poskytuje to priam geniálnu výhovorku pre všetky tie nenaplnené predpovede, ktoré Q publikoval a tiež to umožňuje prívržencom vybrať si ako čerešničku z torty tú časť teórie QAnon, ktorej chcú veriť.

Zo skromných a extravagantných začiatkov narástol QAnon priam explozívne. Spočiatku bol rast obmedzený len na 4chan, čoskoro však dvaja moderátori tejto stránky začali spolupracovať s YouTube konšpirátorkou na šírení posolstva Q oveľa širšiemu publiku. Vtedy sa im ani nesnívalo, aký úspech dosiahnu.

Čo je teda v jadre "Vyznania viery" QAnon? Už som spomínal, že predchodcom bola aféra Pizzagate. Táto konšpirácia pochádza ešte z predvolebnej prezidentskej kampane v USA v roku 2016 a tvrdí, že emaily ukradnuté z počítača Johna Podestu - šéfa kampane Hillary Clinton, ktoré zverejnila Wikileaks ukazujú, že Demokrati s väzbami na Hillary riadia pedofilnú sieť obchodníkov s deťmi zo suterému pizzerie vo Washingtone D.C. Nič z toho nebola pravda, čo však nebránilo chlapíkovi zo Severnej Karolíny, aby zobral veci do vlastných rúk. S puškou vrazil do pizzerie a vystrelil, našťastie bol zadržaný a uväznený. Pizzeria nemá žiadny suterén.

Teória Skrytého štátu (Deep State) - tvrdí, že neviditeľná sieť politikov a úradníkov tajne spolupracuje, aby zo zákulisia riadila štát. Inak povedané, sprisahanie mocných elít manipuluje svet. Asi niečo ako Bilderberg. Donald Trump bol jedným z tých, ktorí tento koncept neraz podporovali. Jedná vec je obviňovať vládnych byrokratov z toho, že stávajú prekážky do cesty pokroku, alebo politikov, že príliš často dojednávajú veci za zatvorenými dverami. To je bežná a často užitočná kritika. Iné však je bez akéhokoľvek dôkazu tvrdiť, že tajná sieť ľudí spolupracuje na uskutočňovaní plánov narušenia vlády zákona a demokracie.

Úplne mimo sú iné veci, ktorým priaznivci QAnon veria:

- Bill Gates umelo vytvoril pandémiu COVID-19 a teraz je v procese tvorby vakcíny, pomocou ktorej do ľudského tela zavedie akýsi mikročip a takto z nich urobí sledovateľné a ovládateľné bábky.

- COVID-19 je biologickou zbraňou zameranou proti pedofilom.

- Michelle Obamová je muž.

- Demokratickí politici a celebrity jedia malé deti.

- Mimozemské bytosti na seba vzali ľudskú podobu a riadia Biely dom.

- John F. Kennedy Jr. žije.

- Rodina Rotschildovcov ovláda všetky banky.

- Cez webovú stránku predajcu nábytku "Wayfair" sa predávajú deti.

video //www.youtube.com/embed/aKogNmj-D0U

Pokračovanie.

