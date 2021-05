Odkedy sa QAnon prvýkrát zjavil, neustále sa vyvíjal, zameriaval sa na odlišné hlavné témy a absorboval kúsky iných konšpiračných teórií. Táto pružnosť bola kľúčom k úspechu aj k samotnému prežitiu do dnešných dní.

Nezabránilo tomu ani množstvo nenaplnených predpovedí, ktoré Q zverejnil(i).

Výskumníci našli dátový súbor s dropmi Q na stránke 8kun, ktorú používajú nasledovníci ako miesto na ktorom sa dropy komentujú. Sú to vlastne kryptické, skryté oznamy, ktoré sú jadrom konšpiračnej teórie. Kedykoľvek sa drop objaví, veriaci na celom svete sa snažia interpretovať jeho skrytý zmysel a spojiť ho s udalosťami v skutočnom svete. Podarilo sa vypracovať akúsi časovú líniu dropov a tém, ktorými sa Q zaoberal(i).

Ako som už spomínal minule, akýmsi predchodcom QAnon bola konšpirácia Pizzagate. Z jej popola vyrástol.

V októbri 2017 bolo 17 dropov v rozmedzí štyroch dní. Okrem opakovania hlavnej idey z Pizzagate sa venovali hlavne ustanoveniu Donalda Trumpa do úlohy hlavného hrdinu, ktorý má odhaliť sprisahanie. Uviedli tiež "Operáciu Drozd" (Operation Mockingbird), údajný komplot médií hlavného prúdu na utajenie satanistických zločinov globálnych elít použitím fake news. Mnohé z úvodných dropov boli formulované ako série otázok, ktoré generovali spoluúčasť nasledovníkov konšpirácie. 30. októbra bol prvýkrát použitý pojem "Antifa".

V novembri 2017 sa objavilo 223 dropov, ktoré sa, okrem pokračovania o Hillary Clinton, venovali aj Barrackovi Obamovi, Iránu a Saudskej Arábii. 4. novembra sa po prvýkrát zjavila mileniálna fráza "Veľké prebudenie," čo má označovať okamih, v ktorom bude zvrhnuté "sprisahanie" a nastolená spravodlivosť. Stala sa jedným z najcharakteristickejších sloganov QAnon. Zjavuje sa tiež teória, že Barrack Obama tajne pomáhal Severnej Kórei a Iránu s ich vývojom jadrových zbraní.

V decembri 2017 sa medzi 219 dropmi objavili aj také, ktoré obviňovali Johna McCaina zo spojenectva s teroristickými skupinami, Slobodnou sýrskou armádou a Saudskou Arábiou. Okrem zamerania sa na údajných skorumpovaných jednotlivcov, sa konšpirácia začala zameriavať už aj na celé organizácie. Zaútočili na Červený Kríž, ktorého úrady na Haiti, podľa stúpencov QAnon, sú strediskami obchodu s deťmi.

200 dropov z januára 2018, okrem iných kuriozít, pevne etablovalo slogan "Kam ideme jeden, ideme všetci" (Where we go one, we go all = WWG1WWGA).

Od februára do mája 2018 Q vypustil(i) 773 dropov, ktoré sa postupne začali viac zameriavať na prípad Jeffrey Epsteina. Okrem toho sa obrátil na čierne komunity v USA tvrdiac, že boli ideologicky zotročené demokratickou stranou.

Mesiace Jún až September 2018 priniesli 869 dropov. Najprv, 16. júna, bola zverejnená "čierna listina" 101 reportérov, ktorí sa údajne pred voľbami 2016 a počas nich zaplietli s Demokratickou stranou. Neskôr sa dropy zameriavali na "precitnutie" z "fake news médií" a vyzývali nebyť ďalej ovcami a vyvolať "veľké precitnutie". V auguste a septembri boli dropy silno politicky motivované, opakovane povzbudzujúc nasledovníkov voliť vo voľbách, aby zabezpečili drvivé víťazstvo Republikánov.

Veľká väčšina z 341 dropov z novembra a decembra 2018 po (prehratých) voľbách obviňovala Demokratickú stranu z volebných podvodov (ako inak) a z korupcie, čo sa tiež výdatnou mierou ušlo Ministerstvu spravodlivosti.

Od Januára do Marca 2019 sa v mnohých zo 668 dropov objavovali staré Trumpove tvrdenia o tom, že Obama dal odpočúvať jeho predvolebnú kampaň. V septembri potom Ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že ani oni, ani FBI nenašli žiadny dôkaz, že Trump Tower bola odpočúvaná. Aj napriek tomu konšpirační nadšenci z QAnon tieto tvrdenia šírili ďalej, pričom prikladali ďalšie špekulácie. Pripomína mi to vystúpenie bývalého ministra obrany USA Donalda Rumsfelda, keď napriek tomu, že sa nenašli žiadne stopy po jadrových zbraniach v Iraku, dôvodil, že tomu tak možno ani nie je:

video //www.youtube.com/embed/GiPe1OiKQuk

Voľný preklad: "Sú veci, o ktorých vieme, že ich vieme. Tiež vieme, že sú veci, ktoré nevieme. No sú tiež také, o ktorých nevieme, že ich nevieme..." Týmto sa dá odôvodniť akýkoľvek nezmysel, čokoľvek, čo považujeme za pravdu aj keď to má od nej na hony ďaleko.

Od apríla do júna 2019 Q zverejnili len 42 dropov. Do publikovania Muellerovej správy o ruskom ovplyvňovaní volieb sa táto v kruhoch QAnon považovala za časť pokusu o odhalenie údajného celosvetového sprisahania. Po vydaní boli opäť sklamaní, tak Q zamútil(i) vodu. Prišiel(i) s tvrdením, že to nie je koniec boja proti sprisahaniu, ale začiatok ďalšieho. Ohlasuje to opätovné zjavenie sa takzvaných DECLAS - čo je pojem, ktorý Q prvýkrát použil(i) v novembri 2017 na označenie bližšie neurčeného okamihu v budúcnosti, kedy budú odhalené všetky dokumenty odhaľujúce pravdu o sprisahaní.

Od augusta až do novembra 2019 sa neobjavili žiadne dropy, pretože stránka 8chan bola zablokovaná. Používali ju totiž na šírenie svojich nenávistných posolstiev páchatelia troch masových strelieb v auguste. Stránka sa premenovala a začala odznova ako 8kun.

Q sa, samozrejme nemohol(i) vyhnúť ani pandémii COVID-19. Prvá zmienka o COVID-19 sa v dropoch objavila až 8. apríla.

Od mája do júla 2020 bolo zverejnených 581 dropov. Stúpenci pokračovali v rozširovaní konšpirácií o Demokratickej strane, ktorá vraj pripravuje masívny volebný podvod, obuli sa do piatich predchádzajúcich amerických prezidentov, neskôr obrátili pozornosť na Joe Bidena. Čiastočne sa venovali aj protestom a s nimi spojenému rabovaniu a ničeniu, ktoré sa šírili po celých USA po smrti Georgea Floyda.

V auguste až septembri 2020 Q potešil(i) svojich nasledovníkov 179 dropmi. 20 augusta sa Trumpa na tlačovke opýtali na jeho názor na hnutie QAnon. Odpovedal, že o tom vie len veľmi málo, ale uznal, že "veľmi ma majú radi." V októbri pri 148 dropoch sa reportérka z NBC opýtala Trumpa či by QAnon odsúdil. Reagoval defenzívne a odmietol konšpiráciu otvorene poprieť: "Neviem nič o QAnon."

video //www.youtube.com/embed/3hybkzCWb_w

Pokračovanie.

Zdroj informácií: https://www.bellingcat.com/news/americas/2021/01/29/the-qanon-timeline/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11MhW-P-9el9dg_cTjutwtIiQGMfL8jfH3SOaLZSBV2g/edit#gid=1596710080