Nezisková organizácia "Media Matters for America", ktorá tvrdí, že jej poslaním je "opravovať konzervatívne misinformácie", napočítala 27 kandidátov na kreslo v Kongrese, ktorí podporili QAnon a konšpiračné teórie, ktoré šíri.

Nasledovníci QAnon tradične používajú široké spektrum online taktík na to, aby dosiahli virálne šírenie a následne získali pokrytie v médiách hlavného prúdu. Zahŕňa to aj produkciu "dokumentárnych filmov" plných misinformácií, neoprávnené preberanie trendujúcich hashtagov ich zaplavením posolstvami QAnon, účasť na Trumpových mítingoch v tričkách a s plagátmi s motívmi Q a podobne.

Najpríznačnejším použitím tejto taktiky sa v lete 2020 stalo zneužitie kampaní #SaveTheChildren a #SaveOurChildren. Tieto hashtagy, ktoré boli predtým používané mimovládnymi organizáciami bojujúcimi proti obchodu s deťmi a ich zneužívaniu, boli zaplavené emotívnym obsahom od prívržencov QAnon narážajúcim na širší naratív hnutia. Na Facebooku sa to skombinovalo s inými prúdmi - pandémiou COVID-19, antivaxerským hnutím a ostatnými konšpiráciami QAnonu a pomohlo to ku vzniku modernej morálnej paniky. V USA aj na celom svete sa uskutočnili stovky protestov "Save Our Children". Tieto malé miestne mítingy pritiahli pozornosť lokálnych médií, ktoré si ale neuvedomovali, že publikovaním správ aby "zvýšili povedomie" o obchodovaní s deťmi, nasmerovali svojich čitateľov či divákov na internet, kde ich vyhľadávanie hesla "Save Our Children" priviedlo priamo na stránky s posolstvami QAnon a s tým, ako Alenku v krajine zázrakov, do králičej nory, kde našli veľmi zvláštny svet QAnon.

Chyba v emailovom serveri odhalila viac než ročnú históriu emailových loginov, zvýraznila problémy s bezpečnosťou a infraštruktúrou, ktorým čelili administrátori, okrem iného aj stránky "8kun." Ukázali sa tisíce emailových kontaktov, ktoré logovali administrátori, ale aj majiteľ "8kun" Jim Watkins. Bolo možné vysledovať kto, komu a kedy emailoval, nie však obsah. Z Watkinsovej adresy boli kontaktovaní mnohí aktívni nadšenci konšpirácií QAnon, vrátane jedného, ktorý sa zdá byť zazmluvneným špecialistom v americkej armáde (Priscilla Adams Dumont).

Podľa analýz relácie "Newsnight" televízie BBC2 táto konšpiračná teória získala obrovskú pozornosť počas pandémie. Použitie hashtagov špeciálne na hnutie QAnon na sociálnych médiách stúplo v marci 2020 o 700%! Nielen v USA, ale nasledovníci boli aj z Veľkej Británie, Nemecka, Holandska a Brazílie. Twitter bol zaplavený ľuďmi, ktorí prisahali na QAnon. Ľudia, ktorí to potom šíria si neuvedomujú, že posilňujú zákernú sieť teórií, ktorú FBI označila ako domácu teroristickú hrozbu.

Sociálne média podnikli prvé kroky na nápravu stavu. Facebook vyhlásil, že odstráni účty spojené s QAnon, YouTube povedal, že zakáže videá propagujúce QAnon a ďalšie konšpiračné teórie, ak sa budú zameriavať na špecifických ľudí či skupiny. V júli 2020 začal Tweeter odstraňovať tweety so vzťahom k hnutiu, zameral sa hlavne na tie, ktoré obsahovali slogany ako napr. WWG1WGA. Republikánsky člen Kongresu USA Kevin McCarthy v auguste 2020 povedal, že "v Republikánskej strane nie je miesto pre QAnon."

