To, čo bolo kedysi odmietnuté ako strelená americká konšpiračná teória, stáva sa niečím viac znepokojujúcim, mainstreamovým, viac medzinárodným, viac mystickým. Účinok toho je pociťovaný aj vo Veľkej Británii a zvyšku Európy.

Londýn, september 2020.

Koncom minulého roka sa takmer každý víkend vo Veľkej Británii konali demonštrácie protestujúce proti lockdownu, vakcinácii, mobilnej technológii 5G a zneužívaniu detí. Iba máloktorí z účastníkov sa však označovali za stúpencov QAnon. Mnohí mali legitímne námietky proti tomu, ako vláda odpovedá na pandémiu. S hnutím majú spoločnú hlbokú nedôveru voči vláde. Viera v jednu konšpiračnú teóriu často otvára dvere k mnohým ďalším, pričom sa hranica medzi antiLockdownom, 5G obavami a QAnon do značnej miery zahmlieva, napríklad tvrdeniami, že za súčasnou krízou stojí satanské sprisahanie obchodujúce s deťmi.

Existujú dôkazy, že svoju pozornosť k hnutiu QAnon obracajú európske krajne pravicové skupiny. V auguste 2020 sa na londýnskom Trafalgarskom námestí uskutočnila "demonštrácia slobody," na ktorej boli viditeľne prítomní stúpenci hnutia, objavila sa aj skupina mávajúca vlajkou dnes zakázanej Britskej Únie Fašistov. V Nemecku bola veľká manifestácia QAnon za účasti stúpencov "Reichsburger" - krajne pravicového hnutia, ktoré popiera legitimitu moderného nemeckého štátu. Podobné to bolo aj so skupinami vo Fínsku a inde v Škandinávii.

QAnon doteraz fungoval na okrajoch britskej politickej scény, no to neznamená, že tam aj ostane. Podpora pre konšpiračné teórie a krajne pravicové hnutia narastá vo volatilných, neistých časoch. Má schopnosť byť príťažlivý pre každého. Takmer každý si tam môže nájsť svoju tému. Ponúka naplnenie túžob, napríklad, že Donald Trump oslobodí ľudí z otroctva dlhov. Tí, ktorí nenávidia banky veria, že Trump ich od nich oslobodí. Podobne je to s tými, ktorí neznášajú imigrantov, moslimov, kohokoľvek. Obsah nie je až tak dôležitý, skôr komunita, do ktorej zapustí korene.

Mnohí ľudia, ktorí podľahnú QAnon a iným konšpiračným teóriám, majú často problémy s chápaním vedy, matematiky, histórie a politiky, nedostatok kritického myslenia, citlivosť na magično - napríklad ako v USA Evangelikálni kresťania alebo ľudia s hlbokou New Age spiritualitou. U nás by sa dalo povedať, že sú to ľudia, ktorých prístup je: "Musí to byť pravda, lebo to pán farár v kostole povedali." Často si nevedia poradiť s traumou Covidu, stratou spoločenských kontaktov, pričom sú zároveň konfrontovaní s neobmedzenými možnosťami internetu a nebezpečnými algoritmami sociálnych médií.

Robert Johnson, ktorý pomáha moderovať stránku https://www.reddit.com/r/QAnonCasualties/ určenú pre tých, ktorých priatelia, či príbuzní sa dostali do pazúrov QAnon varuje, že tomu môže prepadnúť ktokoľvek: "Ako rýchlo to môže niekoho vcucnúť? Ak sú náchylní, povedal by som, že päť dní aby začali veriť. Ak majú nejaké vnútorné problémy, môžu sa dostať do štádia mánie za týždeň."

QAnon je jednoducho iba premenovaný nacistický kult. Dve definície kultu sú: relatívne malá skupina ľudí, ktorá má náboženskú vieru alebo praktiky považované ostatnými za divné alebo škodlivé, resp. neprimeraný a mylný obdiv nejakej osoby alebo veci: kult osobnosti, ktorý obklopuje lídrov.

Ako pri všetkých kultoch ani QAnon nemá ďaleko k finančným ziskom. Ako huby po daždi vyrástli tričká, čapice, odznaky, nálepky, knihy a podobné veci s tematikou hnutia. Covid mastičkári majú na stránkach QAnon super biznis.

Kto stojí za Q? Nedá sa to jednoducho povedať. Možno sa raz dozvieme kto postoval ten prvý drop. Sú teórie, že za tým stojí Rusko. Vzhľadom na Gerasimovovu doktrínu, pôsobenie ruských agentúr (IRA a GRU) v informačnej vojne, to má určitú logiku, avšak neexistujú o tom žiadne priame dôkazy. Zatiaľ. Faktom je, že ruskou vládou podporované účty na sociálnych sietiach živili konšpiráciu QAnon, keď ešte bola v plienkach (december 2017). Od novembra 2017 bol QAnon najčastejšie tweetovaným hashtagom účtov s ruským pozadím.

Hneď po prvom drope bola celá aféra obmedzená na malý kúsok internetu počas niekoľkých dní, až pokým konzervatívna video blogerka Tracy Diaz, známa pod online menom TracyBeanz nezačala pravidelne postovať videá propagujúce QAnon. Čoskoro začala vo veľkom prijímať finančné príspevky od neznámych darcov a teraz má viac než 10 miliónov zhliadnutí videa na YouTube. Niekoľko ruských účtov retweetovalo jej videá už v apríli 2017. Po jej prvom Q videu, 3. novembra, narástol počet ruských tweetov jej videí na 40 mesačne. Tieto účty sa tvárili ako americké, no prejavovali nezvyčajne veľký záujem o ruské záležitosti. Agentúra Reuters ich na základe open source pátrania odhalila.

Okrem klasických konšpiračných stránok na Slovensku šíria teórie QAnon aj pofidérne facebookove stránky, ako napríklad "QAnon - PREBUDENÉ SLOVENSKO" či "QAnon Sk, Cz."

Podľa nedávnych prieskumov majú Slováci tendenciu takýmto konšpiráciám veriť. Dokazuje to aj skutočnosť, že až 53 % Slovákov vníma USA ako priamu hrozbu a vyše 50% si myslí, že EÚ ohrozuje ich identitu a hodnoty. Facebookových super expertov v oblasti vírusov a pandémií, vrátane zázračných prostriedkov na ich liečenie či prevenciu (aj rakoviny a iných telesných neduhov) máme asi najviac na svete v prepočte na počet obyvateľov.

Čo všetko sme schopní robiť a čomu všetkému veriť len aby sme nerobili to, čo treba?!

"Ale veď keď je to také nepohodlné..."

video //www.youtube.com/embed/L4DkztDjlak

p.s.: Na záver si dovoľujem poďakovať 1828978 za to, že svojimi diskusnými príspevkami pod mojimi blogmi verne ilustroval to, čo v nich uvádzam.

