Ako u nás chodíme do kostola. Praktická ukážka.

V tomto prípade to znamená u nás vo Veľkej Británii, v meste kde vznikol šport zvaný rugby, v katolíckom kostole Panny Márie (St. Marie´s).

Od začiatku pandémie, podobne ako všade, boli verejné omše zrušené, mohli sme ich sledovať len cez nedokonalý prenos na internete. Po skončení prvej vlny sa stanovili prísne pravidlá, za akých bude verejné slávenie omše povolené a prísne sa dodržiavajú a vymáhajú.

Bez masky sa do kostola nikto nedostane.

Hneď za hlavným vchodom stojí služba, ktorá na tento papier zapíše každého, kto sa omše zúčastnil, vrátane jeho telefónneho čísla. Je to preto, aby bolo možné ľudí dosledovať v prípade, že sa na omši zúčastnil niekto, kto bol neskôr pozitívne testovaný.

Je tam aj miesto, kde si každý dezinfikuje ruky

Služba uvedie každého na miesto. Každá druhá lavica je prehradená páskou, aby sa v nej nedalo sedieť. V tej, kde to možné je, je miesto pre jednu osobu. V strede lode, kde sú lavice širšie, je to pre dve až tri osoby v lavici. Výnimkou sú rodiny, ktoré žijú spolu v jednom dome. Znak pokoja si dávame iba úklonom, nie podaním ruky.

Keď ideme na sv, prijímanie, dodržiavame smer a rozostupy, ktoré sú vyznačené na podlahe. Na začiatku služba usmerní ľudí najprv z jednej strany, potom z druhej a nakoniec ide stred.

Tu stojí kňaz, s rúškom na tvári. Každý si tesne pred ním zloží to svoje rúško, dostane hostiu na ruku. prijme, založí si rúško a vráti sa na svoje miesto. Prijímanie na ruku je povolené pápažom Františkom, aj slovenskými biskupmi. http://domsvalzbety.sk/wp-content/uploads/alzbetin_list/AL20_12_3.pdf

Viď aj video na konci.

Po ukončení omše služba vydezinfikuje všetky použité lavice prostriedkami, ktoré sú pripravené v spovedelnici.

Ak sú stanovené pravidlá a všeobecne sa dodržiavajú, nemal by byť dôvod, nepovoliť konanie sv. omší. Niektorým by nezaškodilo trochu pokory, aby konali podľa toho, čo povedal Pán v chráme: "Dajte Bohu to, čo je Božie a cisárovi to, čo je cisárovo."

Cisárom sú v tomto prípade zákony Slovenskej republiky.

video //www.youtube.com/embed/uTFpb8Dz5zk

Pokoj s vami.