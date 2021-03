Zen, zrno a Sputnik.

V jednom z mojich obľúbených filmov - "Charlieho vojna" - hovorí Philip Seymour Hoffman ako Gust Avrakotos Tomovi Hanksovi v úlohe kongresmana Charlieho Wilsona:

"Malý chlapec dostal na štrnáste narodeniny koňa. Všetci naokolo volali: "Aké úžasné, chlapec dostal koňa!" Zen majster povedal: "Uvidíme." O dva roky chlapec spadol z koňa a zlomil si nohu. Každý okolo vravel: "Aké hrozné, chlapec si zlomil nohu!" Zen majster na to: "Uvidíme." Potom vypukla vojna všetci mladí muži museli ísť bojovať. Náš mladý muž nie, pretože mal chromú nohu. Okolie volalo: "Aké úžasné..." A zen majster povedal...

V roku 1946 sa v Československu konali prvé povojnové voľby. Vznikla Vláda národného frontu, čo bola vláda väčšiny parlamentných strán, kde väčšinu mali komunisti. Niektorí vraveli:"Aké úžasné! Konečne bude lepšie!" Zen majster by povedal...

V roku 1947 bolo obrovské sucho, takže sa neurodilo obilie a hrozil hlad. Marshalov plán komunisti zablokovali a vybavili bratskú pomoc od kolchozníkov zo ZSSR v podobe obrovského množstva obilia. Aké super! Zen majster by povedal...

Vo februári nasledujúceho roka sa komunisti dostali k absolútnej moci v štáte. Niektorí vraveli: "Výborne! Konečne sa pracujúci ľud bude mať lepšie a bude smerovať k svetlým zajtrajškom!" Zen majster by povedal...

O päť rokov sa komunisti začali navzájom zatýkať a zabíjať.

V roku 2020 sa na Slovensku dostala k moci koaličná vláda (nie však Národného frontu, a už vôbec nie národného porozumenia) pod vedením Igora Matoviča. Väčšina národa si povedala: "Aké super! Konečne sa urobí rázny koniec s vládou zlodejov prepojených na mafiu a do basy sa dostanú aj veľké zvieratá. A bude sa nám lepšie žiť!" Zen majster by povedal...

V roku 2020 však vypukla aj celosvetová pandémie COVID-19. Zatiaľ čo v mnohých krajinách zomieralo množstvo ľudí a lekári sa museli rozhodovať koho má zmysel ešte liečiť a koho už nie, Slovensko bolo jednou z najlepších krajín v počte novo nakazených a zomrelých. "Akí sme super!" Zen majster by povedal...

O rok neskôr, na začiatku roka je vláda na Slovensku v chaose, národ takisto. Politici sa správajú akoby si porovnávali kto ho má väčšieho (ospravedlňujem sa dámam). Európska Únia je v chaose tiež, pretože sa nevedia dohodnúť, ktorá vakcína, kedy a kam pôjde. Oproti 28 ľuďom, ktorí do konca augusta 2020 zomreli na následky COVID-19, je ich dnes takmer sedem a pol tisíc. A vonku zúri covidová studená vojna.

-Sputnik je pripravený na štart! -Nevyzerá to ako studená (covidová) vojna?

Zrazu príde Igor Matovič, predseda vlády SR s nápadom doviezť ruskú, zatiaľ v EÚ neregistrovanú vakcínu Sputnik V, ktorá v klinických skúškach ukázala účinnosť až takmer 92%, čo vyvolalo obrovské pobúrenie v opozícii, ale aj medzi členmi vládnej koalície, ktorých pri tomto rozhodnutí obišiel. "Aké hrozné! Škandál! Odvolať vládu!" Zen majster by povedal...

Vážení, tým občanom Slovenska, ktorí sa nenechali zblbnúť antivaxermi a sú ochotní dať sa zaočkovať proti COVID-19 je u pr.ele, aká vakcína to bude, či je registrovaná alebo nie. Zaujíma ich len to či bude fungovať bez extrémnych vedľajších účinkov. Samozrejme, že je to celé ako z učebnice od generála Gerasimova a dokonale to zapadá do metód hybridnej vojny. Samozrejme, že Rusi budú vravieť: "Pozrite sa teraz kto je vašim skutočným priateľom." Pán Blaha bude určite chrochniť od blaha. V kontexte záchrany ľudských životov je to bezvýznamné. S tým si môžeme poradiť neskôr. Poďakovať za záchranu, nadviazať priateľskú družbu na rovnocennej úrovni a podobne. A všetci budú šťastní až kým nezomrú. Zen majster by povedal...

Mimochodom, Čína už dávno vo veľkom skupuje obrovské územia v Afrike, kde buduje veľkofarmy s plodinami určenými na zásobovanie večne hladného čínskeho národa. Teraz rezervovala dve miliardy dolárov na vakcíny pre Afriku a jednu miliardu na poskytovanie úverov na vakcíny. Žeby z čírej lásky k blížnemu? Zen majster by povedal...

Obídením koaličných partnerov, možno aj vedeckých poradcov a iba on vie koho ešte, si Igor Matovič zachránil politickú kariéru a možno aj túto vládu. Pretože až emócie ochladnú, každý si uvedomí, že národ slovenský vždy preferoval jánošíkovské typy, ktoré fungovali niekomu či niekomu naprotiveň (teda aspoň spočiatku)- Vladimír Mečiar a Robert Fico sú toho príkladom. Igor Matovič sa teraz alebo aj v prípadnej predvolebnej kampani môže preukázať fotografiou, na ktorej stojí pri hromade kartónov s nápisom Sputnik V a pritom apelovať na voličov, že on je ten Jurko, ktorý zachránil niekoľko tisíc životov, aj napriek odporu koaličných partnerov, vedcov či byrokratov z Európskej Únie, ktorých má aj tak značná časť národa v žalúdku. Len by sa fakt mal naučiť chodiť v porceláne a komunikovať na verejnosť jednoznačne, aby nerobil viac škody, než úžitku. No, zen majster by povedal...

... uvidíme.