Nový konšpiratizmus 4.

Keď je v stávke veľa, existuje aj veľa prekážok k vyvracaniu tvrdení a k náprave nimi spôsobených následkov.

Uzavretý spôsob myslenia konšpiratistov je imúnny voči protikladným dôkazom a argumentom a takmer absolútne nezraniteľný opravami. Účinnosť hovorenia pravdy konšpiratistom je znížená skutočnosťou, že mnohé osobnosti politického či verejného života sa adaptovali na konšpiračné tvrdenia a sú ticho. Najzrejmejšou odpoveďou na konšpiratizmus sa zdá byť transparentnosť: bojovať proti obvineniam z utajovania otvorenosťou tak, že občania budú svojich lídrov vidieť a počuť pri práci. Transparentnosť funguje pri odhaľovaní politickej korupcie a zneužívania postavenia. Neodškriepiteľnú úlohu hrá pri zabezpečovaní politickej zodpovednosti, nefunguje však automaticky, sama o sebe. Publicita nevylieči korupciu ani nevymôže zodpovedné konanie, ani neumožní vyvrátenie tých najabsurdnejších tvrdení konšpiratistov. Dosahuje iba to, že tieto javy sú umiestnené vo verejnom priestore, no negarantuje, že ich tam niekto nájde a pokiaľ áno, že im bude rozumieť a pochopí ich dôležitosť. Všetko, čo je zverejnené, musí byť privedené pred zraky nejakej časti verejnosti. Všetko je treba interpretovať. Kto vyberie interpretácie a uvedie ich do správneho rámca? Na aký účel, akému publiku? Produkty transparentnosti tiež môžu byť manipulované a speňažené a konšpiratisti môžu obrátiť na ruby a využiť každý materiál sprístupnený transparentnosťou.

Dokumenty zverejnené vládnymi orgánmi či parlamentnými komisiami sú pre konšpiratistov iba ďalším dôkazom falšovania, hoaxov a krytia nekalej činnosti záujmových skupín. Podľa nich je aj samotná transparentnosť podvodom. Nerobí im problém neúplná transparentnosť, nepožadujú jej viac. Keď napadajú "takzvanú transparentnosť," neznamená to, že chcú ozajstnú, úplnú. Konšpiratizmus v základe nezaujíma boj proti korupcii či zodpovednosť, dva účely, ktoré sú jej cieľom.

Hovoriť pravdu do očí konšpiratistom nie je vecou spriehľadnenia vecí. Potrebujeme čitateľnosť, nie len transparentnosť. Kto hovorí alebo by im mal hovoriť pravdu? Čo je vôbec efektívne hovorenie pravdy?

Prvou líniou obrany sú zvolení politickí zástupcovia. Ich charakter sa prejavuje tým, ako reagujú na hrozby a práve konšpiračné tvrdenia poskytujú jasný test ich morálneho založenia. Mnohí, nielen Republikáni v USA, kalkulujú svoje vlastné prežitie na pozícii a úspech vo voľbách a prichádzajú k názoru, že sa lepšie zabezpečia, keď prijmú konšpiratizmus. Odmietajú odpovedať na otázky, vyhýbajú sa komentovaniu, hrajú mŕtveho chrobáka. Ak im má verejnosť dôverovať, musia byť ochotní poukázať na falošnosť konšpiratistických tvrdení aj keď slúžia ako útok na politickú opozíciu tak, ako musia brať na zodpovednosť vlastnú stranu za podliehanie konšpiratizmu.

Hovorenie pravdy konšpiratistom je morálnym a politickým imperatívom a je znakom nebezpečných čias, keď to robí tak málo zodpovedných verejných činiteľov.

Samozrejme, že to nie je len záležitosťou politikov. Musíme sa v tom spoliehať aj na tlač a média ako také. Naša schopnosť ako občanov a možnosti osobností spochybňovať tvrdenia konšpiratistov záleží na zanietenom podávaní správ a dôveryhodných zdrojoch informácií. Vládni aj mimovládni experti, ktorých autorita pramení zo špecializovaných znalostí, musia tiež otvorene prehovoriť. Rôzne skupiny občianskej spoločnosti majú ako súčasť svojej práce povinnosť hovoriť verejnosti pravdu.

Súkromné osoby, jednotlivci aj skupiny, tiež majú právo, ale aj povinnosť hovoriť a kriticky sa vyjadrovať v prostredí, kde "jedna pani povedala", či " veľa ľudí hovorí". Príbuzní, známi a priatelia možno nebudú veriť politikom ani tomu, čo tvrdia médiá, no možno my budeme mať pre nich dostatočnú dôveryhodnosť, aby sme mohli, bez odsudzovania či obviňovania diskutovať o tom, čo je pravda a čo nezmysel.

Konšpiratizmus je paralyzujúci a vedie k politickej nefunkčnosti. Je to jedna z príčin, prečo proti nemu treba bojovať. Bude však budúcim generáciám na demokracii vôbec záležať? Iba ak odoláme ústrednému problému konšpiratistov - ich vlastnej realite, v ktorej žijú - a jej ničeniu zdravého rozumu a spoločného politického priestoru. Demokracia si zachová svoj zmysel a hodnotu iba ak ju občania uvidia ako cestu k vybudovaniu toho spoločného sveta, kde bude miesto pre každého, a ak sa s ňou stotožnia ako s vlastným projektom.

