Astra a Seneca.

Lucius Aeneus Seneca bol jedným z najvýznamnejších filozofov rímskeho cisárstva. Zaslúžil sa hlavne o rozvoj filozofie Stoicizmu.

Podľa jej učenia cestu k šťastiu možno nájsť akceptovaním danej chvíle takej akou je tak, že nedovolíme, aby sme boli ovládaní túžbami po slastiach či strachom z bolesti, používajúc myseľ na pochopenie sveta, vzájomnou spoluprácou a tým, že s druhými budeme jednať čestne a spravodlivo. Jednoducho treba brať život taký aký je, s tým, čo prináša.

Seneca nakoniec doplatil na to, že bol osobným poradcom najväčšieho zvrhlíka aký sedel na rímskom cisárskom stolci - cisára Nera.

V dvadsiatom storočí jeho odkaz ďalej rozvinul a takmer k dokonalosti priviedol vojak Rakúsko-uhorskej armády Josef Švejk. Škoda, že sa dnes, hlavne počas covidovej pandémie, na jeho myšlienky zabúda.

Nedávno som sa s kolegom v práci naťahoval, keď tvrdil, že pri nosení masky časť CO2 ostáva pod maskou, vdychujeme ju späť, a tak sa náš mozog menej okysličuje a organizmus sa pomaly otravuje. Bolo mi jasné, že pandémiu nepovažuje, podobne ako mnohí iní, za hrozbu serióznu natoľko, aby toleroval to minimálne nepohodlie, nasadil si v práci masku a nosil ju na nose, nie pod bradou. Veď predsa mnohí "doktori" na internete píšu, že masky nefungujú, ba naopak, škodia. Vedel by vám povedať milión dôvodov, prečo je nosenie masiek hlúposťou. Podobne ako sa USA v roku 2003 rozhodli, že Irak má jadrové zbrane na dosah aj keď to bola jasná hlúposť, čo chceli dokázať tak, že hľadali aj ten najmenší náznak, a to potom roztrubovali ako overenú pravdu. Aj on sa rozhodol, že je to všetko blbosť a hocikoho názor či tvrdenie vydáva za dôkaz spochyňujúci oficiálne tvrdenia expertov aj politikov.

Inšpiroval ma však k tomu, že som si do práce zobral oxymeter, každú hodinu som si zmeral obsah kyslíka v krvi počas práce v maske, cez obednú prestávku aj bez masky. Výsledky boli presne také, aké som očakával. Ak optimálna hodnota je 95, mne sa to pohybovalo od 94 do 97.

Keď som potvrdil, že 10. 6. si idem dať pichnúť druhú vakcínu, pravdepodobne to bude Astra Zeneca ako tá prvá, nielen on sa ma pýtal či sa nebojím. Po asi piatej takejto otázke od kolegov som sa vyzbrojil štatistikami:

- z 24,2 milióna ľudí, ktorí dostali vakcínu AZ, boli u 330 vybadané veľmi zriedkavé poruchy spojené s tvorbou krvných zrazenín - to je u jedného z asi 75.000. 58 pacientov zomrelo.

- výskyt krvných zrazenín pri používaní antikoncepčných tabletiek je v rozmedzí 6-14 na 10.000, čo je cca 10.000 krát väčšia pravdepodobnosť, než u AZ vakcíny. Pochybujem, že by ich kvôli tomu nejaká žena prestala brať.

- podľa štatistikov, benefity vakcíny ďaleko prevyšujú možné riziká. V samotnom Anglicku podľa nich vakcinácia zachránila už okolo 13.000 ľudí.

-Astra Zeneca nie je však jedinou vakcínou, u ktorej je možný zriedkavý vývin krvných zrazenín. Jednodávková vakcína Johnsson and Johnsson, ktorú Británia dnes schválila na používanie, sa spája s 24 prípadmi zrazenín z 10.4 milióna podaných dávok v USA.

Mimochodom, vo Veľkej Británii prvou dávkou vakcíny zaočkovali už viac než 75% obyvateľstva, dve dávky dostala viac než jedna štvrtina obyvateľstva krajiny.

Ešte taká malá čerešnička:

PR agentúra FAZE platila francúzskym a nemeckým influencerom za to, aby na sociálnych sietiach šírili dezinformácie o vakcínach Pfizer a AZ. Napríklad francúzsky youtuber Léo Grasset, ktorého videá s témou zdravia a vedy sleduje viac než jeden milión ľudí, si overil agentúru, ktorá ho kontaktovala a zistil, že všetky LinkedIn profily jej pracovníkov boli podozrivé, všetci predtým pracovali v Rusku a hneď po jeho dotazovaní sa stratili. Adresa sídla agentúry v Londýne bola vymyslená.

Mirko Drotschmann, nemecký komentátor v oblasti zdravia, ktorý má na Youtube jeden a pol milióna sledovateľov twwetoval, že ho oslovila PR agentúra s tým či sa nechce za peniaze zúčastniť informačnej kampane o úmrtiach po podaní vakcíny Pfizer. Po tom, čo urobil len základný prieskum, musel konštatovať, že agentúra má sídlo v Londýne a výkonný riaditeľ býva v Moskve.

